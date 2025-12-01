Epuizarea antrenorilor nu vine de la scorul final

Statutul de antrenor de performanță, deși adesea glorificat, este, de fapt, unul dintre cele mai dificile și mai puțin confortabile din sport.

Meseria de antrenor sportiv se transformă uneori într-o sursă constantă de stres.

Antrenorul se confruntă cu o solitudine cronică în luarea deciziilor, fiind forțat să acționeze „în direct” și contra-timp în momente cruciale, fără a avea luxul consultărilor prealabile. Acest efort profesional vine adesea cu un sacrificiu personal dureros: perioadele competiționale implică, de multe ori, o absență totală din viața afectivă personală. Mediul este în permanență încărcat de tensiuni, generate fie de relațiile cu factorii de conducere, fie de dinamica internă, dificilă, cu jucătorii.

În plus, presa deseori critică și comentariile subiective ale mass-media contribuie la o presiune psihică amplificată de tendința generală de a dramatiza importanța fiecărei competiții.

Din aceste motive, antrenorul necesită nu doar o mare forță de convingere și un dar al persuasiunii, ci mai ales o rezervă imensă de energie internă. Această rezervă este vitală pentru a putea comunica eficient, a transmite cunoștințele și, poate cel mai greu, pentru a reuși să motiveze jucătorii.

Totodată, cercetările lui Walter Kroll (1982) pe antrenorii americani arată că stresul cel mai profund nu vine din exterior, de la public, ci din dinamica relațională internă. Deși critica publică are influența sa, cea mai mare sursă de epuizare este generată de lipsa de respect și de comunicare din partea sportivilor, urmată de sentimentul de lipsă de apreciere din partea administrației.

În concluzie, epuizarea și abandonul profesional nu sunt cauzate atât de imperativul performanței, cât de relația conflictuală sau disfuncțională cu echipa. Bătălia cea mai dificilă a antrenorului se duce în gestionarea dinamicii umane și în menținerea echilibrului psihic într-o poziție de permanentă vulnerabilitate publică.

