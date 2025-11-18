Săptămâna sportivă pe TVR SPORT: box, hochei, volei, bob şi polo în prim-plan

În perioada 17–23 noiembrie, TVR SPORT aduce o varietate impresionantă de competiţii live — de la sporturi de iarnă la confruntări în sală și lupte de ring — într-o săptămână dedicată pasionaților de sport.

TRANSMISIUNI DIRECTE LA TVR SPORT ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

HOCHEI

Marți, 18 noiembrie, ora 16:55, Red Hawks București - ACSH Gheorgheni

Campionatul Național de hochei pe gheață este în plină desfășurare, cu nouă echipe la start. Red Hawks București, echipă nou înființată şi aflată în plin proces de consolidare, întâlneşte experimentata echipă din Gheorgheni, care domină competiția internă.

POLO

Marţi, 18 noiembrie, ora 19:25, Champions League: CSM Oradea – FTC Telekom Budapesta

În direct, de la Oradea, în grupa C a Ligii Campionilor la polo, echipa locală dă piept cu puternicii poloişti de la FTC Telekom Budapesta, campioana Europei în ultimele ediții.

Joi, 20 noiembrie, ora 18:55, EuroCup: CSA Steaua - VK Šabac Elixir

EuroCup - o competiție importantă la nivel european, unde cluburile își măsoară forța în afara campionatelor interne.

GALA ULTIMATE BOXING GAME - un spectacol al forței, al pasiunii și al transformării, o gală modernă ce aduce pe ring atât pugiliști consacrați, cât și tineri talentați

Joi, 20 noiembrie, ora 15:00 - Cântarul oficial (transmis direct din București)

Vineri, 21 noiembrie, ora 20:00 - Gala, comentator Narcis Selaru

CUPA MONDIALĂ DE BOB

Din Cortina d’Ampezzo, TVR SPORT transmite, cu comentariul lui Vlad Bucurescu, mânșele bob masculin şi feminin din cadrul Cupei Mondiale, sezonul 2025-2026.

Sâmbătă, 22 noiembrie

ora 9:55, Monobob feminin - manşa 1

ora 11:25, Monobob feminin - manşa 2

ora 13:55, bob 2 masculin - manşa 1

ora 15.25 bob 2 masculin - manşa 2

Duminica, 23 noiembrie

ora 10:25, Bob 2 feminin - manşa 1

ora 11:55 Bob 2 feminin - manşa 2

ora 14:25 Bob 4 masculin - manşa 1

Ora 15:55 Bob 4 masculin - manşa 2

VOLEI – CAMPIONATUL NAȚIONAL

Vineri, 21 noiembrie, ora 14:55: Divizia A1 feminin, CSO Voluntari - Dinamo București.

În sezonul recent început, echipa CSO Voluntari a cucerit Supercupa României, demonstrând ambiție în lupta pentru titlu.

Duminică, 23 noiembrie, ora 17:55: Divizia A1 masculin, Dinamo București - Rapid București.

Meciul comentat de Narcis Şelaru aduce față în față două dintre cele mai urmărite echipe ale campionatului. Dinamo este una dintre formațiile cu tradiție și rezultate constante în ultimele sezoane, în timp ce Rapid a revenit puternic în elită și mizează pe un lot competitiv și un joc modern. Duelul este important pentru configurarea clasamentului, ambele echipe fiind în lupta pentru poziții de play-off.

Foto: pexels.com/Tony Schnagl, pexels.com/Pavel Danilyuk, pexels.com/Tima Miroshnichenko