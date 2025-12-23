”Ora Regelui”, final de an regal

RECOMANDARI TVR1

Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 9:00 vă invităm la o ediție specială ”Ora Regelui”: Seara dedicată Corpului Diplomatic de Majestatea Sa Custodele Coroanei, Conferința Regală de Crăciun, Seara Regală a Curajului Civic și Concertul de Crăciun al Corului Regal.

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

”Una dintre datoriile fundamentale ale Familiei Regale este să asigure o continuitate istorică a devotamentului față de interesele și obiectivele națiunii, așa că vom continua fără ezitare să facem ceea ce am făcut întotdeauna: să ne menținem încrederea națională și să consolidăm poziția internațională a României”, le-a spus Custodele Coroanei române diplomaților acreditați la București. Esență a misiunii asumate de Familia Regală, acesta este și caracterul pe care Seara dedicată Corpului Diplomatic l-a avut încă din anul 1866. La sfârșitul primului an de domnie, Principele Suveran Carol I primea, în decembrie 1866, primii trimiși oficiali străini la București.

Seara Regală a Corpului Diplomatic a continuat și, în preajma fiecărui An Nou, Regii Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I au onorărat legăturile diplomatice dintre România și țările lumii. După întreruperea din vremea comunismului, la exact cinci decenii, în decembrie 1997, Regele Mihai a fost gazda recepției diplomatice. Din anul 2009, ambasadorii aflați la București sunt oaspeții Majestății Sale Margareta.

.

Mesajul de anul acesta al Decanului Corpului Diplomatic, Excelența Sa Monseniorul Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România, a fost unul de fraternitate, pace și unitate, felicitând Custodele Coroanei pentru cuvintele înțelepte, pentru acțiunile Majestății Sale și ”mai presus de toate, pentru rolul pe care Familia Regală l-a jucat în istoria României și continuă să îl susțină și astăzi, ca un simbol trainic al unității națiunii”.

.

În decursul acestui an, au fost atribuite două seturi de mandate regale, pe lista furnizorilor apărând noi companii alături de cele cărora le-a fost reconfirmat statutul.

. În decursul acestui an, au fost atribuite două seturi de mandate regale, pe lista furnizorilor apărând noi companii alături de cele cărora le-a fost reconfirmat statutul.

Titlul de Furnizor al Casei Regale a României nu este doar o distincție onorifică, ci o adevărată carte de vizită a excelenței, fiind obținut după ani de colaborare, testare și apreciere. . Titlul de Furnizor al Casei Regale a României nu este doar o distincție onorifică, ci o adevărată carte de vizită a excelenței, fiind obținut după ani de colaborare, testare și apreciere.

,

Anul 1947 curmase și această tradiție. După lunga perioadă de înăbușire a simțului proprietății, a meșteșugurilor și a mândriei de a le transmite din generație în generație, antreprenorii români și-au regăsit spiritul. Așa că din 2003, când Regele Mihai a acordat primul certificat de furnizor regal, tot mai mulți sunt cei care și-l doresc. Conferința de Crăciun de la Ateneul Român, evenimentul științific anual, aflat sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Custodele Coroanei, s-a inspirat din celebrele Conferințe de Crăciun ale Royal Institution de la Londra, inaugurate de Michael Faraday în anul 1825. În capitala Regatului Unit, ele au avut loc de atunci în fiecare an, cu excepția perioadei celui de-Al Doilea Război Mondial. Actualmente, instituția londoneză se află sub Patronajul Regal al Majestății Sale Regelui Charles al III-lea..

În continuarea tradiției de aproape două secole de la Royal Institution, București a devenit, în anul 2013, a doua capitală care organizează asemenea manifestări prestigioase, științifice, de Crăciun..

Anul acesta, invitată de onoare la Ateneul Român, a fost doamna Katherine Mathieson, directorul The Royal Institution din Londra, care a susținut conferința cu titlul “Why Science Matters”, o reflecție asupra importanței științei în viața de zi cu zi și asupra rolului pe care educația științifică îl joacă în formarea societăților modene. Anul acesta, invitată de onoare la Ateneul Român, a fost doamna, directorul The Royal Institution din Londra, care a susținut conferința cu titlul, o reflecție asupra importanței științei în viața de zi cu zi și asupra rolului pe care educația științifică îl joacă în formarea societăților modene.

.

Într-o atmosferă solemnă și plină de emoție, Sufrageria Palatului Regal s-a transformat într-un spațiu al recunoașterii și al inspirației. Elevi merituoși, profesori, sportivi medaliați la Jocurile Olimpice și Paralimpice, precum și personalități care au transformat destinele semenilor au primit felicitările Majestății Sale Custodele Coroanei. Într-o atmosferă solemnă și plină de emoție, Sufrageria Palatului Regal s-a transformat într-un spațiu al recunoașterii și al inspirației. Elevi merituoși, profesori, sportivi medaliați la Jocurile Olimpice și Paralimpice, precum și personalități care au transformat destinele semenilor au primit felicitările Majestății Sale Custodele Coroanei.

.

Ei sunt modești, nu fac zgomot, nu apar aproape niciodată pe prima pagină a unui ziar. Sunt guvernați de simțul datoriei, sunt generoși, au grijă de familia lor, chiar și atunci când sunt foarte tineri, de comunitatea din care fac parte și servesc națiunea. Acești oameni prețuiesc etica și se comportă demn și atunci când nu-i vede nimeni. Pentru acest motiv ei merită, o dată pe an, să intre în casa Regelui Carol I și să li se mulțumească de către Majestatea Sa pentru faptul că sunt buni români” a spus Alteța Sa Regală Principele Radu despre invitații speciali ai Serii Regale a Curajului Civic. Ei sunt modești, nu fac zgomot, nu apar aproape niciodată pe prima pagină a unui ziar. Sunt guvernați de simțul datoriei, sunt generoși, au grijă de familia lor, chiar și atunci când sunt foarte tineri, de comunitatea din care fac parte și servesc națiunea. Acești oameni prețuiesc etica și se comportă demn și atunci când nu-i vede nimeni. Pentru acest motiv ei merită, o dată pe an, să intre în casa Regelui Carol I și să li se mulțumească de către Majestatea Sa pentru faptul că sunt buni români” a spusdespre invitații speciali ai Serii Regale a Curajului Civic.

.

Tema ediției din acest an, „Educația: Curaj, Performanță, Civism”, a subliniat importanța educației în formarea unei societăți responsabile și solidare. Alături de membri ai Corpului Diplomatic străin acreditat în România, au onorat seara regală demnitari ai statului român și ai Republicii Moldova. Au participat personalități din conducerea unor universități ale celor două țări, președinți ai federațiilor sportive naționale, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, oameni de știință și artă. Tema ediției din acest an, „”, a subliniat importanța educației în formarea unei societăți responsabile și solidare. Alături de membri ai Corpului Diplomatic străin acreditat în România, au onorat seara regală demnitari ai statului român și ai Republicii Moldova. Au participat personalități din conducerea unor universități ale celor două țări, președinți ai federațiilor sportive naționale, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, oameni de știință și artă.

,

Finalul de an aduce tradiția minunată a colindelor Corului Regal. Neîncăpătoare, Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti devine locul în care miracolele prind viaţă, iar cerul şi pământul se unesc, graţie vocilor divine ale tinerilor colindători. Finalul de an aduce tradiția minunată a colindelor Corului Regal. Neîncăpătoare, Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti devine locul în care miracolele prind viaţă, iar cerul şi pământul se unesc, graţie vocilor divine ale tinerilor colindători.

.

Ansamblul s-a înfiinţat din iniţiativa unor studenţi inimoşi de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti și a prezentat primul concert în Sala Regilor a Palatului Elisabeta, pe 6 iulie 2012.

..

Aflat acum sub patronajul Principelui Radu, Corul Regal a primit din partea Majestății Sale Margareta, în 2018, Medalia Regală pentru Loialitate, iar în 2023, Crucea Casei Regale a României. Aflat acum sub patronajul Principelui Radu, Corul Regal a primit din partea Majestății Sale Margareta, în 2018, Medalia Regală pentru Loialitate, iar în 2023, Crucea Casei Regale a României.

.

Dirijat de Răzvan Apetrei, ansamblul regal este format din tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, studenţi și absolvenți de Conservator.

.

În ”Ora Regelui”, povestea acestor artiști care se reinventează cu fiecare moment muzical pe care ni-l dăruiesc.

.

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizatori: Diana Ilica, Adelina Dumitrescu, Bogdan Șerban-Iancu