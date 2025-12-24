Inginerul horticultor FLORIN STĂNICĂ, în "DIALOGURI ACADEMICE" cu MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

PROMO TVRCULTURAL

Duminică, 28 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu prorectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, inginerul horticultor FLORIN STĂNICĂ şi MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

FLORIN STĂNICĂ este absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi doctor în agronomie.

Este profesor la Facultatea de Horticultură a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, iar din anul 2008 este prorectorul Universităţii.

Profesorul universitar doctor FLORIN STĂNICĂ are o experienţă profesională de peste 38 de ani în domeniul horticulturii, al pomiculturii şi al biotehnologiilor horticole.

De-a lungul carierei, profesorul FLORIN STĂNICĂ a coordonat sau a participat la numeroase proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, a publicat 381 de articole, 39 de cărţi şi capitole.

Este autor şi coautor a 27 de soiuri horticole înregistrate, dintre care 19 sunt brevetate, precum şi laureat al numeroase distincţii, inclusiv Ordinul "Coroana României" în grad de Cavaler.

FLORIN STĂNICĂ este membru al prestigioasei Accademia dei Georgofili, din Florenţa, Italia şi preşedinte al Asociaţiei Universităţilor de Ştiinţele Vieţii din Europa Centrală şi de Est - CASEE.

A fost implicat în organizarea unor importante evenimente ştiinţifice globale, precum European Horticultural Congress 2024 şi în mai multe ediţii ale Simpozioanelor Internaţionale de Curmal Chinezesc şi ISHS Peach Symposium.

Din anul 2021 este membru corespondent al Academiei Române, iar din 2025, FLORIN STĂNICĂ este Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

PRODUCĂTORI:

ADINA TODERAŞCU, DANIEL PARASCHIV