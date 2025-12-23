Colind, rugăciune și emoție, de Crăciun. Maria Coman, „Acasă de Sărbători”, la TVR 1

PROMO TVR1

Crăciunul este despre emoție, liniște, regăsire și bucuria de a fi împreună. Este despre acasă. Toate acestea se regăsesc în concertul deja tradițional de Crăciun al Mariei Coman, una dintre cele mai sensibile voci ale muzicii bizantine şi psaltice din România. Urmărim concertul pe 26 decembrie, de la ora 11.00, la TVR 1.

Ajuns la ediția a III-a, concertul „Acasă de Sărbători” este o invitație sinceră la trăire autentică, în care muzica devine punte între trecut și prezent, între rugăciune și colind, între inimă și suflet. Cu o sensibilitate aparte, Maria Coman reușește să creeze un spațiu cald și profund, în care notele bizantine se împletesc armonios cu sonoritățile simfonice și cu melodiile consacrate ale Crăciunului.

Pe scena Sălii Mari a Teatrului Naţional din Bucureşti, alături de Maria Coman, urcă artiști îndrăgiți și invitați speciali: Marcel Pavel, Alexandra Ușurelu, Alexandru Chiriac, Corul Kinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei, Grupul Vocal Acapella, telespectatorii având parte de multe surprize muzicale. Întregul univers sonor este coordonat de maeștrii Ionel și Andrei Tudor, alături de dirijorii grupurilor vocale George Miron și Pr. Iulian Pruiu.

„Te invit alături de mine, să trăim sărbătorile de iarnă cu smerenie, lumină și recunoștință, ca într-o biserică a sufletelor, acasă. Un spațiu sacru, în care glasul colindului mărturisește întâlnirea dintre muzica bizantină, născută din rugăciune și melodiile consacrate ale Crăciunului”, este invitaţia Mariei Coman pentru a doua zi de Crăciun.

Concertul „Acasă de Sărbători” este o celebrare a tradiției, a feminității și a nobleței trăirii, o experiență muzicală ce aduce, de Crăciun, liniște și lumină în casele românilor. O poveste ce ne poartă prin istorie și în prezent, pe 26 decembrie, ora 11.00, la TVR 1.

foto: FaceBook Maria Coman