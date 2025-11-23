loader
CM de Juniori, în premieră în România – un spectacol al tenisului de masă, în direct la TVR SPORT

Duminică, 23 Noiembrie 2025

Pentru prima dată în istorie, România găzduiește Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, competiție care va putea fi urmărită la TVR SPORT. Timp de o săptămână, până pe 30 noiembrie 2025, Cluj-Napoca devine centrul mondial al acestui sport, cu zile pline de emoție și dueluri de nivel mondial tinerele talente ale generației U19 și U15.

 

După 72 ani, România organizează un nou Campionat Mondial de tenis de masa, de această dată, unul de juniori. Pentru o săptămână, BT Arena din Cluj-Napoca se transformă într-o scenă a performanței pentru cei mai promițători sportivi din categoria U19 și U15.

La startul competiției se aliniază 12 echipe la fiecare categorie de vârstă, atât la masculin, cât și la feminin, în probe pe echipe și individuale. În total, 32 de jucători vor concura în fiecare probă de simplu, iar 32 de perechi vor evolua în întrecerile de dublu mixt şi câte 16 perechi pe gen în probele de dublu. România va fi reprezentată de 16 sportivi, multipli medaliați la competițiile europene, pregătiți să confirme și la nivel mondial.

România pornește în această ediție cu ambiția de a depăși performanța de la Mondialul anterior, unde echipa masculină U19 a cucerit medalia de bronz.

Comentariul meciurilor transmise de TVR SPORT va fi asigurat de Dragoș Cojocaru, care ne va purta prin fiecare moment-cheie al competiției.

Programul transmisiunilor TVR SPORT de la Cluj-Napoca poate fi consultat aici.

 

credit foto: pexels/ Sascha Duser

