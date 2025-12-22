loader
Foto

Relația dintre perfecționism și performanța sportivă

publicat: Luni, 22 Decembrie 2025

TVRSPORT  TVRSPORT 

Perfecționismul îmbrățișează două dimensiuni — pe de o parte tendința de a urmări standarde foarte înalte și, pe de altă parte, temeri legate de greșeli și evaluare critică. Aceste două dimensiuni coexistă și se manifestă diferit în funcție de sportiv, de contextul competițional și de climatul motivațional din sportul respectiv.

 

Perfecționismul poate fi un motor puternic în căutarea excelenței, iar sportivii cu standarde interne ridicate tind să lucreze cu perseverență, să se antreneze constant și să aspire la performanțe ridicate. Cercetările recente sugerează că pentru unii sportivi, această tendință spre perfecțiune se traduce în motivație, orientare spre obiective clare și stabilitate în pregătire, contribuind la evoluția în sport dacă este integrată într-un mediu psihologic sănătos.

În egală măsură, sportivii care nu mai pot separa greșeala de eșecul personal își construiesc un dialog intern dur, bazat pe autoexigență extremă și pe sentimentul că nimic nu este suficient de bun.

Această formă de perfecționism se asociază adesea cu anxietate, scăderea stimei de sine, burnout și probleme emoționale, iar efectele sale se resimt puternic mai ales în sporturile individuale, unde responsabilitatea pentru rezultat nu poate fi pusă pe seama altcuiva.

Pentru unii sportivi, mai ales pentru cei tineri, perfecționismul poate reprezenta o capcană psihologică dificil de gestionat. Într-un climat sportiv dominat de presiuni externe — unde antrenorii, familiile sau chiar media interpretează perfecțiunea ca standardul de aur — sportivul devine vulnerabil la autocritică severă și la teama constantă de a nu fi „destul de bun”.

Literatura contemporană explorează și conceptul de climat motivațional — adică contextul psihologic și social în care sportivul crește și care poate amplifica sau tempera impactul perfecționismului. Un climat centrat exclusiv pe rezultat stimulează temerile legate de evaluare și poate accentua consecințele negative ale perfecționismului, în timp ce un climat orientat spre învățare și creștere personală reduce anxietatea și permite sportivului să își folosească standardele interne în mod constructiv.

Altă fațetă importantă este legată de emoțiile care apar după competiții. Unii sportivi tind să își evalueze performanța prin prisma „ce ar fi putut fi făcut mai bine”, ceea ce poate crea un dialog intern foarte critic, ce îngreunează recuperarea psihologică după competiții. Acest tip de perfecționism poate amplifica stările de descurajare și poate scădea motivația pe termen lung.

Perfecționismul trebuie analizat nu doar în felul în care se manifestă, ci și în modul în care este gestionat. Intervențiile psihologice moderne, inclusiv strategii de reglare emoțională și tehnici cognitiv-comportamentale, pot ajuta sportivii să își transforme tendințele spre perfecțiune într-un aliat și să reducă impactul urmărilor negative.

Nu putem evalua și eticheta perfecționismul în sport ca fiind „bun” sau „rău”. În forma sa adaptativă, poate susține excelența și determinarea, iar în forma sa dezadaptativă, poate deveni o sursă de presiune psihologică, afectând sănătatea mentală, bunăstarea și chiar performanța. Înțelegerea acestor nuanțe ajută antrenorii, sportivii și familiile să contribuie la crearea unor medii în care perfecționismul să faciliteze progresul și să transforme sportul într-o experiență și de creștere, nu doar de competiție.

sursa foto: shutterstock/SK Design

sursa info: www.sciencedirect.com; www.researchgate.net

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

Tag-uri: competiție, performanta sport, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

21 Decembrie, 22:00

Superliga, etapa a 21-a: FCSB – Rapid 2-1, victorie a campioanei în fața liderului

20 Decembrie, 21:53

Superliga, etapa a 21-a: Dinamo învinsă la Arad, adio locul 1 înainte de Sărbători

19 Decembrie, 21:57

Superliga, etapa a 21-a: FC Botoșani – CFR Cluj 0-1, victorie mare a ardelenilor în Moldova

19 Decembrie, 19:35

Talpan (CSA Steaua) – Am solicitat FIFA şi UEFA să excludă din competiţii echipele româneşti şi naţionala României

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

Când vine vorba despre știri, aplicațiile de inteligență artificială nu reușesc să redea corect informațiile, nu oferă contextul potrivit, nu fac ...

Relația dintre perfecționism și performanța sportivă

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Relația dintre perfecționism și performanța sportivă

Perfecționismul îmbrățișează două dimensiuni — pe de o parte tendința de a urmări standarde foarte înalte și, pe de altă parte, temeri legate de ...

„Mirosul Crăciunului” intră în casele românilor în Ajun de Crăciun

  PROMO     TVR1 

„Mirosul Crăciunului” intră în casele românilor în Ajun de Crăciun

Pentru al patrulea an consecutiv, pe 24 decembrie, de la ora 12.00, TVR 1 aduce telespectatorilor săi concertul „Mirosul Crăciunului” – cântece ...

„Colinda tradiţională în haină de sărbătoare” - Concert Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Colinda tradiţională în haină de sărbătoare” - Concert Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane, la TVR 1

În zi sfântă de Crăciun, tradiţia românească prinde viaţă într-un concert extraordinar de colinde, realizat pe scena Operei Naţionale Române din ...

José Carreras: „Dacă emoția muzicii mele atinge o singură persoană din public, eu mi-am împlinit menirea”

  TVRINFO     TVRINFO 

José Carreras: „Dacă emoția muzicii mele atinge o singură persoană din public, eu mi-am împlinit menirea”

O voce eternă în opera lumii. José Carreras, de Crăciun, într-o ediţie specială „Brilliant”, la TVR INFO. Loredana Negrilă ne aşteaptă pe 25 ...

Marea Finală „Vedeta familiei – Sezonul campionilor”, pe 28 decembrie, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Marea Finală „Vedeta familiei – Sezonul campionilor”, pe 28 decembrie, la TVR 1

Magia sărbătorilor se împletește cu emoția unui spectacol total! Patru finaliști de excepție - Luca Popovici, Daria Mușat Ștefania Eftime și ...

Trăim bucuria sărbătorilor de iarnă alături de „Cei trei tenori – Concert de Crăciun“, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Trăim bucuria sărbătorilor de iarnă alături de „Cei trei tenori – Concert de Crăciun“, la TVR 1

José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, în primul lor concert de Crăciun, live din Viena, interpretând melodii, printre care: ...

Sărbătorile de iarnă în Oltenia

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Oltenia

Irinel Adrian Cănureci, muzeograf și etnograf la Muzeul Olteniei din Craiova, încheie seria interviurilor despre tradiții și obiceiuri de ...

Lora, declaraţie incendiară la Revelionul TVR: „Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”

  REVELIONTVR     TVR1 

Lora, declaraţie incendiară la Revelionul TVR: „Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” – programul TVR 1 din noaptea de 31 decembrie aniversează într-un mod cu totul special intrarea în ...

Naşterea Domnului, reflectată şi trăită în ediţia specială „Universul credinţei”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Naşterea Domnului, reflectată şi trăită în ediţia specială „Universul credinţei”, la TVR 1

În dimineața sfântă a Crăciunului, TVR 1 ne propune o ediție specială „Universul Credinței”, dedicată bucuriei Nașterii Domnului. Joi, 25 ...

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

"Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de neuitare

Duminică, 21 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, Doru Ionescu vă propune o ediție specială "Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de ...

Paula Seling şi Ovi se joacă din nou cu focul... Moment aniversar la Revelionul TVR 1

  REVELIONTVR     TVR1 

Paula Seling şi Ovi se joacă din nou cu focul... Moment aniversar la Revelionul TVR 1

De Revelion, TVR 1 marchează 70 de ani de existență printr-un spectacol grandios, „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, în care artiști ...

Omul și Timpul. Memoriile unui general: ALEXANDRU GRUMAZ (I)

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Omul și Timpul. Memoriile unui general: ALEXANDRU GRUMAZ (I)

„Alexandru Grumaz este contagios prin umorul sec, prin puterea de muncă și prin proatlantismul său insistent, dar real. Merită să-i citim ...

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

Un spectacol născut din iubire pentru tradiţie şi din dorinţa de a aduce lumină în suflete, „Steaua Nordului” este invitaţia Paulei Seling de a ...

„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

  PROMO     TVR1 

„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

În seara de Ajun, urmărim în premieră, la TVR 1, un spectacol live maiestuos, care surprinde starea de spirit specifică sărbătorilor. Sting ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate