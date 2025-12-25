loader
Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

publicat: Joi, 25 Decembrie 2025

Tradiţia merge mai departe! Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi pe 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.

 

În prima zi a anului, Viena are un dar pentru noi toți. Cel mai mediatizat concert al tuturor timpurilor este și anul acesta la Televiziunea Română. În prima zi a lui 2026 ne bucurăm din nou de un adevărat ritual musical, Concertul de Anul Nou de la Viena. Un program special de peste două ore, cu eleganța și rafinamentul muzicii dinastiei Strauss, dar și câteva premiere absolute, în transmisiune directă din impunătoarea Sală de Aur Musikverein Viena. De la ora 12.15, la TVR 1.

Și în 2026 Concertul de Anul Nou de la Viena transformă Orchestra Filarmonicii din Viena în cel mai important ambasador muzical al Europei, cu tot ce are mai reprezentativ bătrînul continent în materie de grație și armonie. Mesajul către lume al concertului din capitala europeană a muzicii este, mai mult ca niciodată unul de speranță și pace. 1 ianuarie 2026 este ziua care marchează aniversarea a 68 de ani de când acest „concert al concertelor” este transmis, prin intermediul camerelor de televiziune, în întreaga lume. Anul acesta Concertul de Anul Nou este televizat în peste 150 de țări de pe mapamond și va fi urmărit de mai mult de 50 de milioane de telespectatori.

Concertul de Anul Nou de la Viena / credit foto: Dieter Nagl

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin va urca pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Dirijorul de renume internațional este director muzical al Operei Metropolitane din New York din 2018, director muzical al Orchestrei din Philadelphia din 2012 și conduce Orchestra Metropolitană din Montreal de 25 de ani. De asemenea, este dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Rotterdam, unde a fost dirijor principal între 2008 și 2018. Nézet-Séguin are o relație strânsă de mai bine de cincisprezece ani cu Filarmonica din Viena, pe care a dirijat-o în premieră în 2010. Pe lângă capodoperele dinastiei Strauss, Yannick Nézet-Séguin  a introdus în programul orchestrei vieneze pe 1 ianuarie cinci lucrări ce vor fi interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou. Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich și Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani și pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss. În schimb, The Rainbow Waltz de Florence Price a fost compusă inițial pentru pian și redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care în ciuda segregării și rasismului a reușit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută. Programul energic și multifațetat al Concertului de Anul Nou 2026 include în principal lucrări ale membrilor dinastiei Strauss, dar și compoziții de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè și Hans-Christian Lumbye.

Dirijorul Yannick Nezet-Seguin / credit foto: Paola Kudacki

Coregrafia pentru cele două interludii ale Baletului de Stat din Viena a fost creată de John Neumeier, care preia acest rol pentru a treia oară, după edițiile 1999 și 2006. Neumeier a condus Baletul din Hamburg timp de peste cincizeci de ani și este unul dintre cei mai importanți coregrafi ai timpului nostru. Costumele de balet au fost create de designerul elvețian Albert Kriemler, directorul creativ al unei celebre case de modă europene. Colaborarea dintre John Neumeier și Albert Kriemler a început exact acum douăzeci de ani, cu baletele pentru Concertul de Anul Nou din 2006, și de atunci s-a transformat în numeroase proiecte comune și producții scenice. Anul acesta, coperarea lor va putea fi văzut în Rosen aus dem Süden, un vals al celui mai iubit compozitor din dinastia Strauss, un omagiu plin de emoție adus „Trandafirului vienez”, dansat în sălile MAK, Muzeul de Arte Aplicate din Viena. Diplomatenpolka, compusă tot de Johann Strauss fiul II, este pusă în scenă la Palatul Hofburg, într-o coregrafie care oferă o viziune umoristică asupra diplomației, funcției publice și birocrației vieneze.

Și florile vor fi, ca de fiecare dată, tot vieneze la Musikverein, odată cu întreruperea tradiției din 1980 care consfințea ca orașul italian San Remo să le livreze în fiecare an. Marea de flori din sală e îngrijită acum de grădinarii și designerii floriști de la Viena City Garden, cei care încep să decoreze Sala de Aur încă din 27 decembrie, în paralel cu repetițiile orchestrei.

(w882) Filarmonic

Filarmonica din Viena / credit foto: Julia Wesely

Prezenţa în sala de la Musikverein presupune şi puţin noroc, pentru că, din cauza cererii uriaşe, biletele sunt atribuite anual prin tragere la sorţi, pe site-ul Filarmonicii din Viena. Însă, prin intermediul TVR, toţi iubitorii muzicii pot fi „prezenţi” în direct la Concertul de Anul Nou 2026 al Filarmonicii din Viena, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15, la TVR 1. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi pe 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.

Transmis în exclusivitate în România de TVR 1, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va fi comentat şi în acest an de Cătălin Sava, muzicolog şi jurnalist al Televiziunii Române.

Dirijorul Yannick Nezet-Seguin / credit foto: Paola Kudacki

 

sursă foto: via Selecţie Film TVR

credit foto: ©Dieter Nagl, © Julia Wesely, © Paola Kudacki

