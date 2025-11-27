loader
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025

Flacăra Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri, în timpul unei ceremonii desfășurate pe pământul sacru al Olympiei, în Grecia.

 

Conform ritualului antic, lumina este invocată de la însuși zeul Apollo, soarele fiind cel care, în mod tradițional, aprinde torța. Din anii '30, această tradiție a fost standardizată printr-un sistem ingenios: o oglindă concavă concentrează razele soarelui direct pe făclie. Însă, acest lucru înseamnă că totul depinde de vreme.

Anul acesta, prognoza meteo nefavorabilă a forțat organizatorii să mute evenimentul oficial de la situl antic al Templului Herei într-o sală interioară, în muzeul arheologic din apropiere. Totuși, organizatorii au dejucat planurile vremii. Flacăra a fost aprinsă conform tradiției, luni, în timpul unei repetiții de urgență, profitându-se de o scurtă fereastră de cer senin. Marea Preoteasă, interpretată de actrița Mary Mina, a reușit să folosească oglinda concavă și lumina soarelui pentru a genera scânteia, iar acea flacără „de rezervă” a fost dusă apoi la muzeul arheologic pentru ceremonia oficială de miercuri.

Kirsty Coventry, prima femeie aleasă la conducerea Comitetului Olimpic Internațional (CIO), a marcat astfel prima sa ceremonie de aprindere a flăcării de la preluarea funcției. Ea a subliniat că Jocurile Olimpice aduc oamenii împreună în spiritul competiției pașnice, prieteniei și respectului. Prin aprinderea acestei flăcări, se transmite o lumină simbolică „din trecut, prin prezent, către viitor”.

Ștafeta a început imediat ce flacăra a fost aprinsă. Primul purtător al torței a fost medaliatul olimpic cu bronz la canotaj la Paris 2024, grecul Petros Gkaidatzis. El a alergat alături de campioana olimpică la cros a Italiei, Stefania Belmondo, prima purtătoare italiană, simbolizând astfel unitatea dintre cele două națiuni.

După o ștafetă de o săptămână care va parcurge 2.200 de kilometri prin Grecia, torța va fi înmânată organizatorilor de la Milano-Cortina pe 4 decembrie. Flacăra va străbate apoi toată Italia, vizitând cele 20 de regiuni, 110 provincii și 300 de municipalități, înainte de a ajunge la ceremonia de deschidere din 6 februarie 2026, la Milano.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

Tag-uri: flacăra olimpică, JO de iarnă 2026, TVR SPORT

