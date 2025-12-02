loader
În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

publicat: Marţi, 02 Decembrie 2025

Peste 500 de sportivi din 46 de țări participă la ediţia cu numărul 23 a competiţiei care se desfăşoară la Lublin, Polonia. Denis Popescu, Andrei Proca, Danis Volintir, Tudor Iordache, Patrick Dinu, Darius Coman, Erick Andrieș, Daria Asaftei reprezintă România. Evoluţiile lor, la TVR SPORT.

 

Între 2 şi 7 decembrie, înotul are un spaţiu generos rezervat în grila postului de sport al TVR. În direct de la Lublin, Polonia, telespectatorii pot urmări reuniunile de seară din cadrul Campionatelor Europene de Înot în bazin scurt. Programul transmisiunilor TVR SPORT de la eveniment poate fi consultat aici.

La ediția cu numărul 23 a competiției sunt prezenți peste 500 de sportivi din 46 de țări. Din echipa României fac parte şi ne vom bucura să îi susţinem pe: Denis Popescu (50 m spate, 100 m spate, 50 m fluture), Andrei Proca (400 m liber, 800 m liber, 1.500 m liber), Danis Volintir (50 m bras, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m spate, 100 m spate, 200 m spate), Patrick Dinu (50 m liber, 100 m  liber, 200 m liber), Darius Coman (200 m bras, 200 m mixt, 400 m mixt), Erick Andrieș (100 m liber, 200 m liber, 400 m liber), Daria Asaftei (50 m bras, 100 m bras, 200 m bras).

„Având în vedere că e ultima competiție majoră la nivel continental din acest an, înotătorii români au ocazia să completeze palmaresul cu câteva medalii sau cu câteva performanțe importante”, ne-a declara Emil Hossu-Longin, comentatorul sportiv al transmisiunilor din Polonia. În prima parte a săptămânii, la microfonul comentatorului va fi jurnalistul Cristian Mîndru.

În Europenele de la Lublin vor fi 42 de probe: 20 feminine, 20 masculine și 2 mixte. TVR SPORT va transmite toate reuniunile de seară, iar programul transmisiunilor poate fi consultat aici.

Palmaresul României la Europenele în bazin scurt cuprinde: o medalie de aur, 4 de argint și 10 de bronz. Titlul continental a fost cucerit de David Popovici, la Kazan, în 2021, la 200 m liber.

Antrenorii echipei de înot a României sunt: Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Răzvan Florea, Bogdan Stroe. Kinetoterapeuţi: Marius Anghel, Valentin Grigoraș; Antrenor federal: Silviu Anastase; Șef delegație: Matei Giurcăneanu.

foto: pixabay.com

