TVR, în prim-plan la Gala Radar de Media 2025. Știrile din sport premiate pentru excelență

Cea de-a 15-a ediție a Galei Radar de Media a avut loc joi seara, într-un cadru elegant, celebrând performanța, inovația și creativitatea din media, divertisment și mediul online. Evenimentul, devenit deja o tradiție în industria comunicării, a adus în prim-plan personalități și proiecte care au marcat ultimul an, oferind peste 30 de premii celor mai apreciați profesioniști.

Printre cele mai importante momente ale serii s-a numărat recunoașterea acordată Știrilor din Sport de la Televiziunea Română, apreciate de public pentru profesionalism și consistență. Trofeul acordat pentru categoria Cea mai bună producție știri din sport a fost ridicat de jurnalistul Cristian Mîndru, prezentator al știrilor sportive din cadrul Telejurnalului, care a mulțumit pentru încrederea și susținerea publicului.

Gala Radar de Media 2025 a fost prezentată de Cosmina Păsărin, care a adus energie, ritm și eleganță unei ceremonii mult așteptate de întreaga breaslă. Printre laureați s-au numărat nume sonore ale industriei media, dar și creatori de conținut cu o comunitate puternică în mediul online. Distincțiile au acoperit astfel atât zona tradițională a jurnalismului, cât și noile forme de comunicare digitală.

Titlul de Omul Media al Anului a revenit lui Andrei Șelaru (Selly), creator de conținut și unul dintre cei mai influenți tineri din mediul online, premiat pentru impactul și vizibilitatea impresionante pe care le are în rândul publicului. Gala s-a încheiat într-o atmosferă festivă, animată de aplauze și emoții, conturând încă o dată ideea că succesul în media vine din pasiune, muncă și inovație. A fost o seară de neuitat, dedicată excelenței și oamenilor care inspiră zi de zi prin ceea ce creează.

„Este o onoare pentru mine și colegii mei să vedem că munca noastră este răsplătită. Avem și un „bebe”, TVR Sport, care a crescut și are deja doi ani și jumătate. Într-o lume în care se caută senzaționalul în știrile sportive, noi facem știri bine documentate și echilibrate, iar asta contează. Este o onoare și mulțumim publicului pentru votul acordat!”. a spus Cristian Mîndru,