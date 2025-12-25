Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

PROMO TVR1

Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România” ne aşteaptă la o nouă ediţie a emisiunii ce reunește istorii locale, tradiții, gastronomie și muzică, într-un demers jurnalistic dedicat valorilor autentice ale României. Pe 28 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Emisiunea ne poartă într-o călătorie prin zona Brașovului, acolo unde tradițiile, oamenii și natura încă își păstrează autenticitatea. Şi de această dată, descoperim alături de Cristi Tabără istorii interesante, oameni cu poveşti frumoase, reţete ce pot fi şi pe mesele noastre, dacă suntem pe recepţie duminică, 28 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1, pentru a ne bucura împreună de o ediţie în premieră a emisiunii „Exclusiv în România”.

Mai întâi descoperim câinii ciobănești românești, simboluri ale loialității și statorniciei, care sunt pe cale să fie introduși în patrimoniul cultural național.

Ajungem apoi într-o localitate unică din România, Vama Buzăului; aici se află cele mai multe puncte gastronomice locale din țara noastră, pentru că gastronomia locală este păstrată cu respect, iar punctele gastronomice locale spun povestea locului prin gusturi autentice.

Drumul continuă cu întâlnirea unei figuri rare, Angelica Lungociu, tezaur uman viu, care veghează asupra celei mai vechi vâltori din România și păstrează nealterate tradițiile moștenite. O cunoaştem şi noi tot duminică, la „Exclusiv în România”.

Călătoria noastră continuă cu vizita la sanctuarul urșilor, la Zărneşti, unde înțelegem mai bine destinul acestei specii puternice, dar vulnerabile, afectate de intervenția omului.

Finalul ediției schimbă registrul și aduce energia prezentului, prin muzica unei trupe tinere de rock din Brașov, care demonstrează că spiritul locului se exprimă și în forme contemporane.

O ediție ce îmbină reportajul de teren cu poveștile oamenilor și ale locurilor, „Exclusiv în România” propune duminică o imagine complexă a Brașovului – între tradiție, natură și expresii moderne.

Producător: Marin Găbudean