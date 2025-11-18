Obiectiv şi subiectiv în forma sportivă

TVRSPORT TVRSPORT

Starea optimă, vitală în sportul de performanță, este rezultatul unei interacțiuni permanente între două mari categorii de factori: cei obiectivi, măsurabili și externi, și cei subiectivi, care țin de lumea interioară a sportivului.

Pe de o parte, factorii obiectivi ne spun că sportivul este pregătit. Aceștia includ o sănătate deplină și capacitatea de a atinge rezultatele programate atât în competițiile majore din calendarul sportiv, cât și la testele de control intermediare. Indicatori precum valorile funcționale (ritmul cardiac în repaus, în timpul efortului și viteza de refacere) trebuie să se încadreze în parametri optimi. De asemenea, evenimentele din mediul social al atletului pot influența obiectiv această stare.

Pe de altă parte, forța motrice a performanței rezidă în factorii subiectivi, adică în ceea ce se întâmplă în mintea și sufletul sportivului. Starea de formă este susținută de un echilibru psihic stabil sau de o activare optimă a proceselor mentale, concretizată prin capacitatea de concentrare intensă, o încredere de neclintit în forțele proprii și o gândire pozitivă dominantă. Un indiciu esențial este dorința nestăvilită de antrenament și de a concura, alături de o capacitate excelentă de refacere psihică (demonstrată de un somn odihnitor și o reactivitate rapidă la metodele de relaxare). În plus, un sportiv aflat în formă optimă este integrat deplin în echipă și își îndeplinește sarcinile cu eficiență maximă.

Deoarece această stare de formă este, în esență, un rezultat al adaptării corpului și psihicului la stresul competițional, ea nu poate fi menținută la nesfârșit. Din acest motiv, este absolut necesară o planificare strategică care să alterneze vârfurile de formă – acele puncte nodale ale întregului proces de antrenament – cu perioade de refacere, restabilire sau chiar de ieșire organizată din formă, pentru a permite organismului să se regenereze și să fie pregătit pentru următorul ciclu de excelență.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.