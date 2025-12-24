loader
Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025
Într-un context intern și internațional tensionat, Crăciunul aduce și momente de reflecție. Telespectatorii trăiesc bucuria Crăciunului în emisiunea „Brilliant”, o ediție specială în care José Carreras, unul dintre cei mai prolifici tenori ai lumii, își spune propria poveste într-un interviu realizat de jurnalista Loredana Negrilă, joi, 25 decembrie, de la ora 13:30.

 

De la ora 21:00, o ediție specială abordează teme sensibile ale memoriei recente: „La 36 de ani de la Revoluție, România democratică este sufocată cu rafturi întregi de suveniruri care glorifică regimul comunist…”, se arată într-o scrisoare a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Despre cauzele fenomenului și soluții posibile va vorbi Daniel Șandru, președintele IICCMER, în interviul acordat jurnalistului Mihai Rădulescu.

Finalul unui ciclu electoral dificil, războiul din Ucraina aflat în al patrulea an și schimbările majore de pe scena politică internațională conturează o lume în transformare. „Cum arată România după acest tur de forță, cum arată lumea, cu ce rămânem și spre ce ne îndreptăm?” sunt întrebările la care Mihai Rădulescu va încerca să răspundă alături de invitații săi – Armand Goșu și jurnalistul Sergiu Toader – vineri, 26 decembrie, de la ora 21:00.

