Când nimic nu e sigur, totul e posibil. Întrebări și recomandări la sfârșit de an: Mai puțină minciună și mai multă mișcare!

REPORTAJ-ANALIZA

Contribuim și noi la bilanțul făcut cu calm la încheierea anului, acea pauză sănătoasă de reamintit lucruri, de propus planuri și de înțeles întâmplări. E decembrie, știm că se încheie 2025, dar cum a trecut el pentru fiecare dintre noi?

30 de întrebări pe care să ți le pui în fiecare zi sau măcar o dată pe an:

1. Ce contează cel mai mult pentru mine în viață ?

2. Tot ce am a venit de la sine și mi se cuvenea ?

3. Ce aș face cu viața mea dacă n-aș avea nicio limită ?

4. Cât de importantă este fericirea mea ?

5. Ce mă face să zâmbesc în fiecare zi ?

6. Din ce se compune o viață fericită ?

7. Mi-am găsit scopul vieții?

8. Care e cea mai mare provocare a mea?

9. Care e următorul mare pas pe care trebuie să-l fac?

10. Depun suficient efort în relația mea ?

11. Ce fel de prieten vreau să fiu?

12. Sunt un bun exemplu pentru cei din jurul meu ?

13. Accept sau evit ceea ce simt ?

14. Plânsul este semn de slăbiciune sau de putere ?

15. Ce mă relaxează atunci când sunt stresat?

16. Ce fel de angajat sunt ?

17. Ce este pentru mine succesul?

18. Ce mă face mândru de munca mea ?

19. Care este cea mai bună parte a mea ?

20. Îmi place să stau singur pentru că...

21. Care sunt principalele mele valori? Top 5 al valorilor mele personale.

22. Ce îmi place mie la viață, ce îmi place la faptul că trăiesc ?

23. Există lucrul perfect ?

24. Ce e mai rău: să eșuez sau să nu încerc niciodată ?

25. Dacă aș putea să stau de vorbă cu mine, cel de acum mulți ani, mi-aș spune...

26. Sunt astăzi un om mai bun decât eram în urmă cu un an ?

27. Când am ieșit ultima oară din zona de confort ?

28. Ce mă îngrijorează cel mai mult la viitor ?

29. Cum ar arăta o zi perfectă pentru mine peste cinci ani ?

30. Ce obiceiuri pe care le am astăzi - sau pe care mă gândesc să le adopt începând de astăzi - ar aprecia la mine cel care voi fi eu în viitor ?

În urmă cu aproape doi ani, The Guardian propunea o listă cu 100 de recomandări, experiențe trăite (mici lucruri, le numeau ei) care ar putea schimba în bine viața celor care le-ar adopta.

Nu-ți pune alarmă pentru dimineață! Trezește-te când ai dormit destul!

Nu mai ține radioul pe știri, ascultă muzică! Dacă vrei tu, clasică!

Lasă-ți telefonul în altă cameră decât cea în care dormi!

Scrie în ultima zi a unui calendar de peste 10 ani cum ai vrea să fie ziua aceea!

Hotărăște în fiecare dimineață că nu bei alcool în ziua aceea! Și decide asta în fiecare zi!

Ia-ți o pereche de pantofi rezistenți la apă! Pare o prostie, dar faptul că poți ieși din casă, la plimbare, pe orice vreme, pe furtună sau ploaie, cu încălțămintea potrivită, îți dă confort și libertate.

Zâmbește imediat ce te trezești! Chiar dacă nu te vede nimeni, chiar dacă nu știi încă nimic despre ziua care urmează, asta îți antrenează - sau păcălește - creierul că totul va fi bine.

Fă-ți supă și ia-o la pachet, la serviciu. Îți face bine de două ori: când o gătești și când o mănânci. Un gest mic prin care să-ți arăți grija față de tine.

Gândește un pic mai relaxat, fii tu mai relaxat! Pune-ți la îndoială toate argumentele alea logice pe care te bazezi!

Ascultă muzică atunci când faci sport, mișcare, când mergi la sală!

Respectă Regula de 1 minut !: dacă e un lucru pe care poți să-l faci în mai puțin de 1 minut, fă-l !

Fă duș cu apă rece în fiecare dimineață! Două minute sub apa rece îți îmbunătățesc starea.

Mergi pe jos în aer liber în fiecare zi! Efectul de domino asupra întregii vieți va veni natural dacă sănătatea fizică și mentală se menține prin mersul pe jos.

Prânzul luat mai târziu să devină masa principală a zilei: scapi de stresul de a găti seara, când nu știi cum stai cu oboseala și programul.

Salvează albinele, gâzele care-ți intră în casă! Nu le alunga nervos, mai rău le faci să intre în panică - lasă-le să ajungă pe un pămătuf, de exemplu, și du-le cu totul afară, unde le eliberezi.

Intră într-un grup de alergători! Vei vedea cât de mult înseamnă să fii într-o comunitate unde nu te iei la întrecere cu nimeni și care, mai mult, uneori se implică și în cauze umanitare.

Mănâncă alimente care să-ți îmbogățească și îmbunătățească flora microbiană! Mâncarea ar trebui să fie principalul aliat al sănătății.

(Contrazice un pic regula nr. 1, dar!) Pune-ți alarma cu 30 de minute mai devreme de ora la care trebuie să te trezești! Așa ai timp pentru tine, pauza ta sau cadoul tău pe ziua aceea! Îți poți bea prima cafea în liniște!

Ascultă audiobook-uri! Vei descoperi cu surprindere că, dacă pe vremuri erai un cititor înfocat și în ultima vreme te leneviseși la citit, acum vei ajunge “să citești” mai mult ca niciodată!

Fă mișcare afară! Exercițiile, puținul sport pe care ți-ai propus să-l faci în fiecare zi, mergi și fă-l afară, indiferent de vreme!

(Pentru doamne!) Ia-ți măsura la cupă și cumpără-ți numai sutienul care ți se potrivește! Nu ești condamnată să ai dungi roșii pe piele și dureri în fiecare seară, ai nevoie doar de lenjeria potrivită!

Înoată în apă rece! Ori de câte ori poți, înotătorule, înoată în lac, mare, ocean, râu! Mai e nevoie să explic de ce e bine să fii cât mai mult timp în natură, nu în piscină?

Aprinde lumânări (parfumate)! Nu doar la ocazii speciale și sexy, ci în orice zi, chiar și atunci când plângi! Poate că devine ritualul tău de tristețe, dar totul va fi mult mai ușor de suportat.

Fă yoga în pijamale, în hainele cu care ai dormit! Dacă numai echiparea și dezechiparea de costumul de yoga te descurajau, ei bine, fă-ți exercițiile exact așa cum te-ai dat jos din pat!

Plângi! Corpul nu te minte, când îți vine să plângi, plângi, de bucurie sau de tristețe! Vei fi mai puternic după, depășești mai bine stresul.

Fă-ți masaj facial Gua Sha chiar înainte de culcare! Ține aparatul cu jad sau cuarț pe noptieră, lângă pat, așa nu vei uita să-l folosești!

Să crezi că toți oamenii sunt interesanți și atractivi, prin urmare așa te văd și ei pe tine! Dacă tot ne facem iluzii despre cum ne văd ceilalți, măcar să fie o iluzie din care să ieșim bine, nu?

Fă ordine 10 minute în fiecare zi și implică în asta toată familia! Avantajele? Casa e mai ordonată, evident, nimeni nu mai face crize dacă e dezordine, că știm că avem cele 10 minute de făcut curat, iar weekendul e eliberat de multele ore de ordine și curățenie!

Nu te mai duce la sală! E mai ieftin (spre gratuit) să faci sport în parc, afară, acasă! Îți poți instala o aplicație pe telefon, dacă vrei neapărat să externalizezi cât de cât rutina ta de mișcare!

Acoperă-ți ochii și urechile 10-15 minute, adică stai, de exemplu, cu capul sub o pătură un sfert de oră! Te vei ridica de acolo mai calm, pentru că ți-ai resetat și restartat creierul, mai ales în mijlocul unei zile încărcate.

Citește ingredientele alimentelor și, dacă nu știi ce e scris acolo, nu mânca! Ai acolo conservanți, coloranți, îndulcitori și alte substanțe necunoscute sau prea alambicat-chimizate? Nu mânca, alege altceva, mai simplu și cunoscut!

Ascultă același cântec în fiecare dimineață! În timp, vei descoperi că îl asociezi și cu evenimente bune, și cu tragedii din viața ta. Și tot în timp, înveți că și unele, și altele fac parte din existența ta. Așa e viața și tu trebuie să fii ok cu ea, așa cum e!

Ține evidența cărților pe care le citești, fă o listă! Vei vedea la sfârșitul anului, al anilor, cum se adună titlurile. Ce crezi, cum te va face asta să te simți? Ai văzut? :)

Dormi puțin înclinat! Ridică patul, salteaua, astfel încât capul să fie mai sus decât corpul cu cca 15 cm! Circulația sângelui, energia și odihna vor avea o calitate mai bună! (Cred că am văzut toți asta în filme, la paturile de spital.)

Adu-ți aminte să respiri! Dacă faci asta corect în fiecare dimineață, ziua ta și viața ta din ziua aia vor deveni mai suportabile, dacă nu mai bune.

Pune o saltea de sport, un covoraș de gimnastică lângă baie. Așa vei fi tentat să te oprești acolo de mai multe ori pe zi și să faci, mai în glumă, mai în serios, câteva mișcări. Și 10 minute pe zi vor fi de ajuns!

Nu mai alege supermarketul pentru că ți-e mai comod să ai totul la un loc! Mergi la piață pentru fructe și legume, mergi la magazinul de cartier pentru becuri și orez ori la pescărie pentru icre și pește sau la măcelărie etc. ! E mai ieftin, e și o relaxare, e și o conectare la comunitate, deci și mai puțin distopic!

Nu te mai speria de ceea ce nu știi, împrietenește-te cu necunoscutul! Ia-o ca pe o pauză, nu ca pe o rătăcire și amintește-ți că atunci când nimic nu e sigur, totul e posibil!

Pune-ți costumul sau topul de sport pe mânerul ușii, seara, înainte de culcare! În felul ăsta nu uiți să faci mișcare dimineața, imediat ce ieși din dormitor, nici nu mai pierzi timp să-l cauți (asta dacă îți amintești să faci sport) și îți schimbă starea, evident, în bine, pentru toată ziua!

Spală-te pe dinți stând într-un picior! Nu trebuie să fie același picior de fiecare dată, bineînțeles! Îmbunătățește menținerea echilibrului și întărește articulațiile!

Nu mai spune DA când intuiția îți spune NU! Fă doar ce poți și când poți, conservă-ți energia și “alimentează”- ți fericirea. TA!

La micul dejun, mănâncă iaurt grecesc cu fructe proaspete! Vei regreta doar că n-ai început să faci asta cu 20 de ani mai devreme!

Scrie dimineața! Vei vedea că scrisul nu e o activitate de făcut noaptea, din mai multe motive. Scrie până apuci să vezi știri, diverse ecrane și diverși oameni!

Nu mai urmări în social media și în newslettere magazinele de haine și pe cei care le promovează ! Te vei dezobișnui să mai cumperi fast fashion.

Montează senzori de mișcare pentru aprins lumina, măcar în zonele fără ferestre ale casei. Nu te mai rănești și nu mai răstorni nimic tot căutând de unde să aprinzi becul, plus economiile făcute!

Tunde-te scurt! Dacă îți convine și estetic, gândește-te câte avantaje ai - simplu și rapid de spălat și uscat, mai ales la drumeții și la sport!

Împrumută cărți de la bibliotecă! E mai sănătos pentru ochi să citești pe hârtie decât ebook pe un ecran, e plăcut să te plimbi până acolo și să socializezi, plus că există presiunea termenului limită de restituire a cărții împrumutate, deci vei citi! Mai mult și mai des.

Alocă în program mai multe ore pentru somn decât numărul de ore pe care dorești să-l petreci dormind: de exemplu, dacă vrei să dormi opt ore, pregătește-te să stai în pat nouă ore - nouă ore și jumătate.

Imaginează-ți că peste o oră va fi la fel sau mai rău, atunci când ți-e lene să faci ceva! De exemplu, dacă nu te duci acum să cumperi șampon, care s-a terminat și ție ți-e lene să mergi la magazin să cumperi, imaginează-ți că peste oră vei fi tot fără șampon, tot în casă, tot cu lene și tot cu nevoia de a te spăla. Să vezi cum pleci urgent după șampon! Sau imaginează-ți cum va mirosi peste o oră în bucătărie dacă acum ți-e lene să duci gunoiul, când e găleata plină!

Începe-ți ziua cu un exercițiu de recunoștință! Mulțumește, fii recunoscător pentru cel puțin trei lucruri, în fiecare zi!

Trage un pui de somn în mijlocul zilei sau oricând simți că nu mai poți! Decât să te enervezi că nu ai energie și că nu mai poți face tot ce e de făcut, moțăie 20-40 de minute și te vei trezi odihnit și refăcut!

Dezinstalează-ți X (fostul Twitter) sau orice aplicație știi că mai mult te folosește ea pe tine decât îți aduce bucurii și beneficii!

Dă ture de bazin la un centru sportiv din cartier sau cât mai aproape de casă, încearcă să faci asta des! Îi face bine organismului și îți dă un spațiu de liniște, ești tu cu tine și poți medita în tihnă, te desprinzi de grijile cotidiene.

Dacă ești introvertit, acceptă-te așa cum ești! Nu te mai biciui că ești timid, că nu te deschizi! Fii cine ești tu și încarcă-ți bateriile în liniște și acceptare!

Îngrijește-ți pielea! Folosește sfaturile specialiștilor, ai încredere în recomandări și produse ale profesioniștilor! Nimic nu trebuie să fie misterios și complicat, cu cât afli mai multe despre pielea ta și rutina zilnică pe care să o adopți, cu atât vei avea mai multă încredere în tine, vei vedea că e simplu și util, iar machiajul nu va mai fi obligatoriu și zilnic!

Fii cinstit la toate capitolele, mai ales fii cinstit cu tine! Când nu mai zici că ți-e bine atunci când nu ți-e bine, poate părea un pas mic, un gest banal, dar e o schimbare care îți poate reda libertatea.

Adoptă un cățel abandonat! Îți faci un prieten pe viață, petreceți mult timp afară și cunoști mulți oameni!

Dezinstalează e-mailul de serviciu de pe telefon, nu deschide laptopul în vacanță! No (more) comment!

Ține post intermitent! Pauză de 16 ore între ultima masă (de azi) și prima masă (de mâine)! De exemplu, mănâncă zilnic între orele 11 și 19. Vei avea mai multă energie, alimentele vor fi mai gustoase și nu vei mai simți nevoia de gustări și crănțăneli infinite!

Folosește aparate auditive, dacă ai nevoie! Nu va mai trebui să țipi, să ceri să ți se repete cuvinte și nici să ratezi conversații întregi.

Presară “gustări gimnastice”, mici momente de mișcare în program tău zilnic, fără să aloci un interval fix și stresant. De exemplu, poți să faci câteva exerciții fizice ușoare în bucătărie, cât aștepți lângă aragaz să se fiarbă ceva, ori lângă ușă, când aștepți să urce curierul! De ce nu?

Stai cinci minute la soare, la răsărit sau dimineața devreme! Starea ți se îmbunătățește pentru toată ziua și, în timp, vei vedea cum te ia somnul după apus și cum te trezești odihnit în zori de zi.

Fă o sărbătoare din spălatul vaselor! A ajuns să fie o povară, un stres, chiar după o masă bună și gustoasă? Spălatul vaselor poate fi privit și altfel: pune muzică, fă-l să devină un joc și implică pe toată lumea care a fost la masă! Totul se va transforma într-un moment de distracție și satisfacție!

Mergi la întâlnire cu persoana dragă în fiecare zi! Dați-vă întâlnire zilnic pentru o prăjitură, un suc ori o supă! Schimbă localul, păstrează obiceiul, oricât de puțin timp ai petrece acolo! Lucrurile mici, tocmai pentru că sunt fragile, sunt prețioase și îți schimbă viața! În bine.

Alege conștient primul și ultimul gând din zi! 80% dintre miile de gânduri pe care le avem în fiecare zi sunt repetitive și negative. Măcar primul și ultimul să fie plăcute, pozitive: să fie gânduri de recunoștință, de speranță, de împuternicire.

Mai redu din consumul de lapte! Poți chiar renunța la laptele proaspăt! Mai ales că poți dezvolta intoleranță la lactoză și mai târziu în viață, ca adult!

Trimite-ți note vocale/voice memo/ ție însuți! Când te deranjează ceva, se spune că te ajută să le scoți din minte prin scris. Așa te descarci, dar e o activitate care mănâncă timp. Mai bine te înregistrezi cu aceeași problemă, îți iei de pe cap stresul și ții un jurnal eficient al lucrurilor de care ai scăpat ori vrei să scapi din viața ta!

Renunță la alcool și cafeină! Pe termen lung, e mai bine pentru toată lumea! Vei fi mai calm, mai relaxat, mai lucid. Cafeaua și băutura aduc mai mult necazuri decât bucurii.

Cumpără haine second-hand! Dacă nu din motive ecologiste, atunci din motive financiare! Găsești de îmbrăcat lucruri mai ieftine și, de multe ori, mai bune decât la mall!

Înveliți-vă în două pături, nu mai trageți de aceeași pătură toată noaptea! Tu și partenerul tău vă puteți înveli fiecare în câte o pătură, pilotă etc., fără stres, război și risc de disconfort! Nu-i așa că te miri de ce nu te-ai gândit până acum la asta? :)

Înțelege că nu te pot plăcea toți oamenii și că nu îi poți mulțumi pe toți oamenii! Te chinui să le faci și să le fii tuturor pe plac și abia după zeci de ani descoperi câtă pace și liniște îți aduce simplul cuvânt NU.

Nu mai folosi autoturismul, mergi pe jos ori cu transportul în comun!

Ia-ți micropauze în timpul zilei! Oprește-te din ce faci și dedică scurte momente pentru ceea ce merită atenția și iubirea ta. Îți rearanjezi atitudinea, starea și îți schimbi felul în care trăiești și muncești.

Gătește acasă mâncare, mai mult și mai rar! Adică nu în fiecare zi, cine are timp? O dată pe săptămână sau cum stabilești tu programul casei. După prima seară, păstrează porțiile în congelator sau în frigider, astfel controlezi cantitățile, știi ce ai și că ai de mâncare, e sănătos că e făcut de tine în casă și, oricând ai nevoie și nu ai timp, poți încălzi din rezerve!

Învață echitație! A merge călare pe un cal îți va schimba felul în care îți percepi corpul, puterea, limitele.

Ieși de pe social media în weekend! Dacă încetezi de vineri până luni să mai stai pe toate rețelele posibile, vei vedea că ești mai atent, că ai mai multă răbdare și mai mult randament. Și poate chiar citești mai multe cărți.

Mută-te într-un apartament mai mic, o casă mai mică! Dacă vei fi și mai aproape de locul de muncă și de un magazin, e și mai bine.

După 90 de minute de muncă, fă o pauză de cinci minute. Te ajută să te relaxezi, liniștești, organizezi.

Dacă înlocuiești micul dejun dulce cu un mic dejun sărat, asta te ajută să nu-ți mai fie așa de foame și să nu ai poftă de mâncare pe durata zilei în care mai ai și energie.

Intră într-un club de ciclism! Vei merge pe bicicletă mai des, indiferent de anotimp, și ți se vor îmbunătăți tonusul și sănătatea.

Respectă-ți și acceptă-ți corpul ca instrument de lucru! Fără el nu poți să faci nimic! Cu cât ai mai multă grijă de el, de la igiena somnului la ieșitul în aer liber, ziua, cu atât el te va “deservi” mai bine.

Învață să condimentezi corect! Totul se învață, nu lăsa nici mâncarea pe seama lui “Așa am apucat, așa fac” ori “Lasă că așa m-am obișnuit, asta nu-mi place”. Odată ce ierburile și condimentele vor respecta fiecare bucată de aliment pe care o ating și o schimbă, gustul tău și perspectiva ta asupra bucuriilor vieții se vor schimba și ele. Totul va avea brusc sare și piper, exact cât trebuie!

Înlocuiește-ți toate șosetele cu perechi de șosete negre! Scapi de chinul asortării, alegerii, viața va fi mult mai simplă!

Ține câinii altora pentru o perioadă scurtă! Îi poți împrumuta să îi ajuți pe stăpânii plecați în vacanță ori care nu se mai pot ocupa de animalele lor din motive de sănătate sau program. Astfel, ai o ocupație veselă, nu ai atât de multă responsabilitate ca atunci când ai avea propriul câine. Și, în plus, le faci și stăpânilor lor un bine!

Fă totul din bucurie, nu din trufie! Bucură-te de ceea ce faci, nu face paradă de ambiție și voință! Fă un sport care îți aduce plăcere, nu îl face pentru puncte, cupe sau din simț competitiv! Mănâncă legume doar când te hotărăști care sunt acele legume care-ți plac, în mâncărurile care-ți plac, nu ca să demonstrezi cât de vegetarian și de ambițios ești tu!

Împărtășește cu cineva bucuriile și reușitele! Când într-o zi ori într-un an trăiești ceva care te face mândru de tine, care te face să fii fericit și senin, spune cuiva! Îți da dubla bucuria și îl va face pe celălalt să împărtășească și el cu tine aceleași motive de fericire, ori de câte ori le va avea!

Când faci pauza de masă la prânz, nu te grăbi! Profită de o oră întreagă și mănâncă în tihnă. Dacă ai condițiile necesare, chiar gătește și mănâncă prânzul cu un prieten sau cu partenerul tău. Altfel, te vei întoarce la muncă nervos, flămând și mârâit.

Spală-te cu un săpun pe care l-ai luat dintr-un loc preferat și îți trezește amintiri plăcute! În felul ăsta, de la mirosul săpunului, se va schimba întreaga ta stare!

Folosește căști cu fir! Chiar și numai pentru că le poți pierde mai greu.

Du la serviciu un filtru sau un alt dispozitiv care curăță apa! Și dispoziția colegilor, și sănătatea, și consumul de apă se vor îmbunătăți!

Pune pe telefon o imagine sau mai multe care să te ajute, să te inspire ori să-ți amintească de tine în cea mai bună versiune a ta!

Sfat pentru cine locuiește la curte: amenajează-ți o bucătărie de vară! Nu doar pentru grătarele în familie, ci și pentru toate momentele de genul copt vinete, făcut magiun, fiert multe ore ceva pe caniculă: totul se va petrece afară, la umbră, în timp ce în interior, în bucătăria din casă, se mențin răcoarea și curățenia.

Fii recunoscător pentru clipele când Ești Bine! Fii atent la acele momente de siguranță, confort, veselie, observă-le și mulțumește pentru ele! Dacă poți, înmagazinează-le, îți vor fi necesare mai târziu!

Învață cum să adormi la loc, dacă te trezești noaptea! Fă asta fără medicamente, fără anxietate - doar respiră adânc, ritmic, încet! Și nu te uita la ceas!

Fii blând cu tine și dă-ți sfaturi de încurajare, în loc să renunți și “să trântești ușa”! Spune-ți cuvintele pe care i le-ai spune, cu blândețe, celui pe care îl iubești.

Alege o poziție confortabilă de fiecare dată când faci treabă prin casă! Adică să nu ajungi să renunți ori să te enervezi sau, și mai rău, să te doară mâinile și picioarele! De exemplu, când strângi rufele să le pui la locul lor, nu te așeza departe de ele sau stând aplecat incomod, ci pune-te într-o poziție care să nu te obosească. Unii chiar curăță cartofi stând pe scaun! Nu e nimic rău în asta!

Schimbă-ți traseul pe care mergi la serviciu! De ce să nu alegi un parc pe care să-l traversezi pe jos, în loc să mergi încă două stații cu metroul? Ori de ce să nu te plimbi pe o stradă elegantă și umbrită, în loc să mergi prin soare pe un drum care nu-ți mai spune nimic?

Fă zece sau mai multe minute de meditație înainte de culcare! Te ajută YouTube sau Spotify unde găsești tot ce îți trebuie. Respirația ți se va îmbunătăți și nu doar calitatea somnului va fi una mai bună, dar și tu vei fi, prin urmare, mai calm și odihnit.

Redu și, dacă poți, elimină din dietă alimentele ultraprocesate! Energia și atenția se vor îmbunătăți, iar senzația de foame nu va mai fi la fel de intensă.