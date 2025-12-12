loader
Foto

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025

TVRSPORT  TVRSPORT 

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes spectaculos, care o menține în lupta pentru primăvara europeană.

 

Începutul părea să anunțe o seară dificilă. Fără câțiva titulari cheie și cu o bancă de rezerve subțire – doar trei soluții la nivelul jucătorilor de câmp – roș-albaștrii păreau, teoretic, victime sigure în fața olandezilor. Contrar previziunilor, FCSB a surprins plăcut chiar în primul sfert de oră, când după un corner executat perfect de Radunovic, fundașul sud-african Siyabonga Ngezana a plonjat excelent și a trimis mingea cu capul în plasa porții lui Wellenreuther, deschizând scorul.

Olandezii, cunoscuți pentru stilul lor agresiv, nu au cedat presiunii. Spre finalul primei reprize, Feyenoord a lovit de două ori, ambele goluri venind tot în urma unor faze fixe și centreări precise: Egalarea a venit tot dintr-un corner, prin lovitura de cap a lui Tengstedt, iar imediat după, Timber a preluat conducerea pentru oaspeți. Iar șocul nu s-a oprit aici: la scurt timp după reluarea jocului, Sauer a mărit avantajul, transformând un meci echilibrat într-o misiune aproape imposibilă pentru români: 1-3. Atunci când puțini mai sperau, a intervenit orgoliul campioanei. O tresărire de forță a relansat complet partida. Toma a marcat primul gol al revenirii, după o centrare a lui Cisotti, mingea reușind să treacă linia porții în ciuda eforturilor disperate ale portarului olandez. Scorul devenea 2-3.

FCSB a refuzat să accepte a cincea înfrângere consecutivă în grupă. În minutul 87, Toma a centrat din nou excelent de pe flancul drept, iar Mamadou Thiam a reluat perfect cu capul la colțul lung, stabilind egalitatea: 3-3!

Când tabela indica ultimele secunde, iar toată lumea se pregătea de remiză, a venit deznodământul absolut dramatic. Practic la ultima acțiune a meciului, după o fază creată de Cisotti, Tănase a adus victoria, înscriind golul care a declanșat o bucurie de nedescris pe Arena Națională!

Această victorie de senzație, obținută cu o răsturnare de scor memorabilă, este prima pentru FCSB după succesul din prima etapă (tot împotriva unei echipe olandeze, Go Ahead Eagles, scor 1-0) și o menține pe deplin în cărți pentru calificarea în faza eliminatorie a competiției europene.

Mai multe detalii, pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/Anton Vierietin

Tag-uri: Europa League, FCSB, FCSB - Feyenoord 4-3

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

11 Decembrie, 23:56

FCSB – Feyenoord 4-3, victorie de poveste pe Arena Națională în Europa League

11 Decembrie, 21:41

”U” Craiova – Sparta Praga 1-2, prima înfrângere acasă pentru olteni în Conference League

11 Decembrie, 08:18

Faci sport, mergi gratis: Clujenii au câștigat 47.000 de bilete de autobuz

10 Decembrie, 21:47

Denis Drăguş, suspendat de UEFA, după eliminarea din meciul cu Bosnia-Herţegovina

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

Dezvăluirile din documentarul de investigație „Justiție Capturată” realizat de Recorder continuă să cutremure sistemul judiciar, generând o ...

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes ...

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  VEDETE     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

Colindele moțești, obiceiul Junilor, Jocul Cânepii, conacul, umblatul cu crucea de Bobotează sunt câteva din obiceiurile despre care vorbește ...

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05,  urmărim  o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi echipa „Exclusiv în România” află cum o mână de localnici a ţinut piept armatei germane, vizitează Cula Cartianu ...

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

  PROMO     TVR1 

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

Decorarea veteranului Ion Vasile Banu, din Regimentul 89 Infanterie, de către președintele României a stârnit un val de indignare în spațiul ...

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al ...

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

Dacă ne-am întrebat vreodată de ce unii sportivi par să aibă un „motor” intern care nu se oprește niciodată, răspunsul este simplu: motivația.

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

  TVRINFO     TVRINFO 

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

Documentarul „Justiţie capturată”, realizat de jurnaliştii de investigaţii de la Recorder și transmis miercuri seara de TVR1,  a stârnit un val ...

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

  PROMO     TVR1 

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi ...

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

  PROMO     TVR1 

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate