Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes spectaculos, care o menține în lupta pentru primăvara europeană.

Începutul părea să anunțe o seară dificilă. Fără câțiva titulari cheie și cu o bancă de rezerve subțire – doar trei soluții la nivelul jucătorilor de câmp – roș-albaștrii păreau, teoretic, victime sigure în fața olandezilor. Contrar previziunilor, FCSB a surprins plăcut chiar în primul sfert de oră, când după un corner executat perfect de Radunovic, fundașul sud-african Siyabonga Ngezana a plonjat excelent și a trimis mingea cu capul în plasa porții lui Wellenreuther, deschizând scorul.

Olandezii, cunoscuți pentru stilul lor agresiv, nu au cedat presiunii. Spre finalul primei reprize, Feyenoord a lovit de două ori, ambele goluri venind tot în urma unor faze fixe și centreări precise: Egalarea a venit tot dintr-un corner, prin lovitura de cap a lui Tengstedt, iar imediat după, Timber a preluat conducerea pentru oaspeți. Iar șocul nu s-a oprit aici: la scurt timp după reluarea jocului, Sauer a mărit avantajul, transformând un meci echilibrat într-o misiune aproape imposibilă pentru români: 1-3. Atunci când puțini mai sperau, a intervenit orgoliul campioanei. O tresărire de forță a relansat complet partida. Toma a marcat primul gol al revenirii, după o centrare a lui Cisotti, mingea reușind să treacă linia porții în ciuda eforturilor disperate ale portarului olandez. Scorul devenea 2-3.

FCSB a refuzat să accepte a cincea înfrângere consecutivă în grupă. În minutul 87, Toma a centrat din nou excelent de pe flancul drept, iar Mamadou Thiam a reluat perfect cu capul la colțul lung, stabilind egalitatea: 3-3!

Când tabela indica ultimele secunde, iar toată lumea se pregătea de remiză, a venit deznodământul absolut dramatic. Practic la ultima acțiune a meciului, după o fază creată de Cisotti, Tănase a adus victoria, înscriind golul care a declanșat o bucurie de nedescris pe Arena Națională!

Această victorie de senzație, obținută cu o răsturnare de scor memorabilă, este prima pentru FCSB după succesul din prima etapă (tot împotriva unei echipe olandeze, Go Ahead Eagles, scor 1-0) și o menține pe deplin în cărți pentru calificarea în faza eliminatorie a competiției europene.

