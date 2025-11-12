În direct și exclusivitate la TVR Sport: Campionatul Național de Înot în bazin scurt

Sunt frumoși, dezvoltați armonios și înoată mai rapid decât un pește de pradă. Cei mai valoroși înotători români ai momentului fac spectacol în Complexul Olimpic de Natație de la Otopeni, înainte de Europenele din Polonia. Campionatele Naționale de Înot în bazin scurt sunt în direct și în exclusivitate la TVR SPORT între 13 şi 16 noiembrie!

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern organizează în perioada 13-16 noiembrie 2025, în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, Campionatul Național de Înot pentru seniori, tineret și juniori I-II în bazin de 25 m. În fiecare zi, seriile au loc cu începere de la ora 9.00, iar finalele sunt programate începând cu ora 17.00. TVR SPORT este alături de sportivii români şi transmite finalele Campionatului Național de Înot în bazin scurt începând de joi, 13 noiembrie, până duminică, 19 noiembrie, de la ora 17.00.

Campionatul Național de Înot pentru Seniori, Tineret și Juniori I-II este competiție oficială pentru calificarea la Campionatul European de Înot bazin 25m, care va avea loc la Lublin, Polonia, în perioada: 2-7 decembrie 2025.

Competiția de la Bucureşti se desfășoară după sistemul serii eliminatorii - finale. Excepție fac probele 400m Mixt, 800m Liber feminin, 1500m Liber masculin și probele de ștafetă, care se vor desfășura ca serii contracronometru. Ultima serie a probelor 800m Liber feminin, 1500m Liber masculin și seriile probelor de ștafetă se vor desfășura în reuniunile finalelor.

Probele Campionatului Naţional de Înot pentru Seniori, Tineret şi Juniori I-II:

Liber: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (feminin), 1500m (masculin).

Spate: 50m, 100m, 200m; Bras: 50m, 100m, 200m; Fluture: 50m, 100m, 200m.

Mixt individual: 100m,200m, 400m.

Ștafete: 4x50m Liber, 4x50m Mixt.

Ștafete combinate: 4x50m Liber, 4x50m Mixt.

Cei mai buni înotători români ai momentului ne aşteaptă, aşadar, să îi susţinem la Otopeni sau în faţa micilor ecrane, la TVR SPORT! Campionatul Naţional de Înot în bazin scurt este în transmisiune directă la TVR SPORT în perioada 13-16 noiembrie, ora 17.00.

foto: TVR, FRNPM