România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025

TVR Sport aduce în casele telespectatorilor unul dintre cele mai așteptate momente ale finalului de an pentru iubitorii hocheiului: România – Ucraina, trei partide consecutive din Cupa Europeană a Națiunilor, programate pe 11, 12 și 13 decembrie, de la ora 19.30.

 

Comentariul celor trei confruntări va fi asigurat de reputatul jurnalist sportiv Emil Hossu Longin, care va urmări îndeaproape evoluția tricolorilor într-o serie de meciuri cu miză importantă.

Ucraina devine, astfel, partenerul tradițional al echipei noastre, într-o competiție ce are ca obiectiv consolidarea pregătirii pentru marile provocări internaționale. Pentru această ediție, selecționerul Markus Jurrikaala a convocat un lot lărgit, oferind șansa cât mai multor jucători să își dovedească valoarea. Confruntările cu Ucraina reprezintă teste esențiale, care vor cristaliza opțiunile pentru lotul României ce va participa la Campionatul Mondial din China.

În plus, seria de meciuri marchează un moment istoric: primele partide disputate de Naționala României în noul patinoar „Berceni Arena”, un pas important pentru dezvoltarea hocheiului autohton și pentru confortul suporterilor.

Pe gheață, ambiție și determinare. Pe micul ecran, spectacol garantat: România – Ucraina, Cupa Europeană a Națiunilor – 11, 12, 13 decembrie, ora 19.30, în direct la TVR Sport.

Credit foto: frhg.ro

Tag-uri: Cupa Europeană a Natiunilor, Emil Hossu Longin, hochei

