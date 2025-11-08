loader
Foto

Iuliana Tudor, „fata noastră”. Crede, iubeşte, trăieşte, dăruieşte

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

VEDETE  TVR1 

„Dumnezeu e ancora mea!”, mărturiseşte vedeta TVR, care alege o conştiinţă limpede în defavoarea succesului facil. Pariul ei: să transmită reperele identitare către generaţiile de copii şi tineri de astăzi. Pentru că „tinerii au şi în aceste vremuri o aplecare deosebită pentru lumea tradiţiilor şi a folclorului muzical”.

 

Iuliana Tudor
Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

De peste 25 de ani, intră în casele noastre ca o prezență caldă, sinceră, ca un om pe care l-ai invita la masă, în tihna unei duminici. Vorbeşte cu aceeași emoție despre valorile satului românesc, despre folclor și identitate, dar și despre lucruri delicate, umane, esențiale. Iuliana Tudor, un nume sinonim cu eleganța, cu respectul pentru tradiție, cu demnitatea de a fi român.

Dincolo de carieră, însă, dincolo de platourile de televiziune și de succesul profesional, rămâne o femeie. Una care simte, care crede, care speră, care visează, care iubește profund ceea ce face, precum și pe cei din viața ei.

Cine este Iuliana Tudor, dincolo de cea pe care o cunoaştem de pe micul ecran – într-o conversație despre vocație și echilibru, despre fragilitate și forță, despre rădăcini și viitor.

(w882) Iuliana Tu

Ai crescut odată cu emisiunea „O dată-n viață”, apoi ai ajutat să crească tineri iubitori de folclor la „Vedeta populară”. Ce ai învățat tu din acești ani de promovare a tradițiilor românești?

Iuliana Tudor: Că trebuie să ne continuăm drumul la postul public promovând valorile tradiţionale româneşti, că această ţară are multe de arătat şi de spus din punct de vedere cultural, că tinerii au şi în aceste vremuri o aplecare deosebită pentru lumea tradiţiilor şi a folclorului muzical. Şi am mai învăţat ceva: că maniera în care oferim folclorul e bine să fie cât mai aproape de ritmul modern al vieţii generaţiilor care vin.

Care este cel mai emoționant moment pe care l-ai trăit în direct?

I.T.: Au fost atâtea!... greu de ales... împăcarea Mariei Ciobanu cu Ion Dolănescu, întâlnirea în aceeaşi emisiune a Irinei Loghin cu Maria Ciobanu, interviul cu maestrul Gheorghe Zamfir la aniversarea celor 80 de ani, „Gala 25”, clipele în care l-am avut pe Tudor aproape, în platou... multe, foarte multe... cât pentru 10 vieţi!

(w500) Iuliana Tu

Într-o lume care pune accent pe imagine, dar uită adesea de profunzime, cum ai reușit să rămâi fidelă valorilor tale?

I.T.: Consecvenţa e un principiu învăţat acasă, în familie, de la părinţii mei. Odată ce ai ales să fii într-un fel, e bine să păstrezi această conduită indiferent de provocările vieţii. Nu este uşor, dar am reuşit, alegându-mi principiile în locul unui câştig de moment care m-ar fi compromis, să câştig mult mai mult pe termen lung. E o alegere pe care o facem fiecare. Eu am ales să mă pot privi în oglindă cu conştiinţa limpede. Dar, repet, nu e uşor întotdeauna!

Ce lecții ți-au oferit oamenii simpli din satele României, cei pe care i-ai ascultat dincolo de camerele de filmat?

I.T.: Smerenia, simplitatea, tihna, dragostea de Om, credinţa, răbdarea, armonia cu natura şi animalele... şi multe altele.

Care sunt rădăcinile care te țin ancorată când totul în jur pare să se miște prea repede?

I.T.: În ultimul timp stau mai mult pe teritoriul acesta. Dumnezeu e ancora mea! Casa părinţilor mei de la Băicoi îmi ţine rădăcinile, apoi familia mea în întregul său şi cei câţiva prieteni, puţini, dar foarte buni!

(w882) Iuliana_in

Care este cea mai importantă lecție pe care ai primit-o în copilărie și care te ghidează și azi?

I.T.: Supravieţuirea. Am învăţat asta de foarte mică şi această lecţie m-a maturizat destul de devreme.

Ai un moment doar al tău, în care simți că lumea se oprește? Cum arată acea liniște pentru tine?

I.T.: Este câştigul ultimilor ani. Timp pentru liniştea mea. Ascult muzică, dansez în voie sau, pur şi simplu, îmi ascult respiraţia. E minunat!

Când nu ești în lumina reflectoarelor, ce-ți place să faci?

I.T.: Să mă plimb fără direcţie, să mănânc bomboane de ciocolată, să mă răsfăţ cu un masaj, să mă bucur de miracolul devenirii fiului meu, adolescent acum, să iubesc fără măsură, să mă rog şi să acţionez în tot cu credinţa că va fi bine!

(w882) Iuliana_re

Folclorul nu e doar artă, e o formă de memorie vie. Cum vezi tu rolul tău în păstrarea acestei memorii colective?

I.T.: Este pasiune, dar şi responsabilitate. Odată ce vezi că oamenii te urmează, odată ce simţi că vocea ta face diferenţa şi eşti credibil în ani de muncă, drumul devine şi mai interesant, pentru că te provoacă la nou pentru viitor. Acesta e pariul meu acum: să duc aceste valori şi către generaţiile de copii şi tineri de astăzi. Cu „Vedeta Populară” reuşim din plin acest lucru! Tocmai pentru ca memoria colectivă să nu piardă aceste repere identitare.

Cum faci diferența, în munca ta, între respect pentru tradiție și tentația de a o „moderniza” prea mult?

I.T.: Aici intervine educaţia culturală, şcoala, experienţa profesională acumulată şi discernământul care se modelează, ţinând cont de faptul că produc emisiuni pentru postul public de televiziune. Asta face diferenţa, în primul rând. Pe banii românilor, nu putem face orice, doar de dragul „modernizării”! Există limite!

(w882) Petrecere

Care este speranța care nu te-a părăsit niciodată, oricât de greu ți-a fost?

I.T.: Că Dumnezeu este cu mine! Cu noi! Nimic fără Dumnezeu!

Cum ai vrea să fii ținută minte, peste ani, de către publicul tău?

I.T.: Fata noastră. Atât! Pentru că eu sunt a lor. Şi ei, neamul meu.

Tag-uri: folclor, interviu, Iuliana Tudor, O data-n viata, Petrecere cu cântec, portret, tradiție, TVR 1, Vedeta populara, vedete

INTERVIURI - vedete Logo

 

#vedete

VEDETE Logo

Adriana Irimescu

ADRIANA IRIMESCU

Actriţă, moderatoare şi realizatoare de emisiuni radio şi TV,...

Albertina Ionescu

ALBERTINA IONESCU

E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată...

Alina Stancu

ALINA STANCU

Absolventă a Faculăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, ca...

Anca Mazilu

ANCA MAZILU

Cu o experienţă de peste 20 ani în televiziune, Anca Mazilu a...

Andra Soceanu

ANDRA SOCEANU

Prezentatoare a Telejurnalului de prânz (ora 14.00) de la TVR 1 şi...

Andrei - Victor Dochia

ANDREI - VICTOR DOCHIA

Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina,...

Andrei Bărbulescu

ANDREI BĂRBULESCU

Andrei Bărbulescu s-a născut în 30 noiembrie 1974, la Bucureşti. A...

Bogdan Muzgoci

BOGDAN MUZGOCI

Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început,...

Bogdan Şerban Iancu

BOGDAN ŞERBAN IANCU

În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto...

Bogdan Stănescu

BOGDAN STĂNESCU

Cu o experiență de peste 30 de ani în televiziune, Bogdan Stănescu...

Boris Velimirovici

BORIS VELIMIROVICI

Născut în 1976, la Pojejena (Caraş-Severin), Boris Velimirovici...

Cătălin Ştefănescu

CĂTĂLIN ŞTEFĂNESCU

„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin...

Claudiu Lucaci

CLAUDIU LUCACI

Jurnalist din 1990, Claudiu Lucaci s-a alăturat echipei Ştirilor...

Costin Deşliu

COSTIN DEŞLIU

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și...

Cristian Mîndru

CRISTIAN MÎNDRU

A absolvit Facultatea de Jurnalism, urmărindu-şi visul pe care l-a...

Cristian Petru

CRISTIAN PETRU

Cristian Petru prezintă „INFO Plus” şi ediţii speciale la TVR INFO...

Cristian Tabără

CRISTIAN TABĂRĂ

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A...

Cristina Soare

CRISTINA SOARE

Cristina Soare e jurnalista care ne aduce nu doar informații despre...

Cristina Şoloc

CRISTINA ŞOLOC

După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe...

Dana Constantinescu

DANA CONSTANTINESCU

S-a născut pe 3 decembrie 1962 în Bucureşti şi lucrează în TVR de...

Dana Iancu

DANA IANCU

Prezență caldă și energică, Dana Iancu reuşeşte să îmbine munca în...

Daniela Zeca-Buzura

DANIELA ZECA-BUZURA

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni...

Dorina Florea

DORINA FLOREA

Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1...

Eda Marcus

EDA MARCUS

E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi...

Eugen Rusu

EUGEN RUSU

De luni până joi, ne aduce cele mai importante ştiri ale zilei, la...

Eugenia Vodă

EUGENIA VODĂ

Eugenia Vodă realizează din anul 2000, pe TVR1, „Profesioniştii",...

Florina Constantinescu

FLORINA CONSTANTINESCU

„Cred că am cântat de când mă ştiu, în cor, la serbările pe care le...

Ioana Pavel

IOANA PAVEL

E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare...

Ionuț Gheorghe

IONUȚ GHEORGHE

Şi-a dorit de mic să le vorbească oamenilor despre ce se întâmplă...

Irina Păcurariu

IRINA PĂCURARIU

Irina Păcurariu este născută la Iaşi, la 23 martie 1969. A absolvit...

Iuliana Marciuc

IULIANA MARCIUC

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia...

Iuliana Tudor

IULIANA TUDOR

Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de...

Laura Fronoiu

LAURA FRONOIU

După aproape 11 ani pe micul ecran, sute de reportaje, campanii...

Liana Stanciu

LIANA STANCIU

S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma...

Loredana Iordache

LOREDANA IORDACHE

„Pentru mine, din 2016, Televiziunea Română este locul în care,...

Loredana Negrilă

LOREDANA NEGRILĂ

Jurnalist al Televiziunii Române din anul 2013, Loredana Negrilă...

Maria Chiriță

MARIA CHIRIȚĂ

Maria Chiriţă şi-a făcut debutul în televiziune în 2022, la TVR,...

Maria Smarandache

MARIA SMARANDACHE

Jurnalist la Televiziunea Română, Maria Smarandache are o...

Marian Voicu

MARIAN VOICU

Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de...

Marina Almășan

MARINA ALMĂȘAN

Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a...

Marina Constantinescu

MARINA CONSTANTINESCU

Marina Constantinescu s-a născut pe 22 septembrie 1966. A absolvit...

Marius Constantinescu

MARIUS CONSTANTINESCU

O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii...

Marius Popa

MARIUS POPA

„Pentru mine, televiziunea e un vis pe care îl trăiesc zilnic. Le...

Mihaela Crăciun

MIHAELA CRĂCIUN

Mihaela Crăciun (n. 1970, Reuseni, Suceava) este realizator și...

Mihai Rădulescu

MIHAI RĂDULESCU

Jurnalist senior la Departamentul de Ştiri al TVR, Mihai Rădulescu...

Mirela Nagâț

MIRELA NAGÂȚ

Mirela Nagâț şi-a început cariera în televiziune ca reporter...

Monica Ghiurco

MONICA GHIURCO

Cu o lungă experienţă în presă, Monica Ghiurco este una dintre...

Narcis Popescu

NARCIS POPESCU

Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu...

Paul Surugiu - Fuego

PAUL SURUGIU - FUEGO

Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25...

Rafael Udrişte

RAFAEL UDRIŞTE

S-a născut pe 16 octombrie 1970. Absolvent al Facultăţii de...

Ramona Avramescu

RAMONA AVRAMESCU

O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un...

Ruxandra Gheorghe Negrea

RUXANDRA GHEORGHE NEGREA

Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi...

Sebastian Felix Țopescu

SEBASTIAN FELIX ȚOPESCU

Face parte dintr-o generaţie de comunicatori ṣi creativi care...

Ștefan Stoica

ȘTEFAN STOICA

Ștefan Stoica este pasionat de pescuit, natură şi călătorii încă de...

Stela Popa

STELA POPA

Stela și-a împlinit visul din copilărie: să ajungă la Televiziunea...

Teodora Antonescu

TEODORA ANTONESCU

„TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la...

Teodora Drăgoi

TEODORA DRĂGOI

Născută pe 26 mai 1989, în orașul Hunedoara, Teodora Drăgoi alege...

Tudor Furdui

TUDOR FURDUI

Cu o profesie de economist şi cu visele din copilărie în care spera...

Valentina Băințan

VALENTINA BĂINȚAN

Ca producător tv, este implicată în realizarea și coordonarea unora...

Virgil Ianțu

VIRGIL IANȚU

Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din istoria...

Vlad Ungar

VLAD UNGAR

Este reporter al Știrilor TVR acreditat la Guvern, dar şi...

 TVR1   TVR2   TVR3   TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVRCLUJ   TVRCRAIOVA   TVRIAȘI   TVRTIMIȘOARA   TVRMURES 

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Două povești despre luptă și lumină: copiii care s-au salvat și moștenirea lui Celibidache

Două povești despre luptă și lumină: copiii care s-au salvat și moștenirea lui Celibidache

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

„Dosar România” aduce o ediție cu două povești impresionante: lupta părinților care își salvează copiii din dependența de droguri și portretul ...

O floare și doi grădinari... ba nu, un gradinar şi trei flori, în grădina limbii române! Noi ediţii „Care pe care”, la TVR 1

O floare și doi grădinari... ba nu, un gradinar şi trei flori, în grădina limbii române! Noi ediţii „Care pe care”, la TVR 1

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

Patru curajoși se-ncumetă să participe şi sâmbăta aceasta, 8 noiembrie, la „Care pe care” şi își vor transforma cuvintele corecte în bani și în ...

Despre „Titi Aur - Viața la limită și lecția echilibrului” într-o nouă ediție „Portret de excelență”, la TVR Cultural

Despre „Titi Aur - Viața la limită și lecția echilibrului” într-o nouă ediție „Portret de excelență”, la TVR Cultural

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

Ce înseamnă arta de a conduce? Pentru Titi Aur, diferența dintre „a conduce” și „a pilota” e esențială: „Când conduci, nu ajungi niciodată la ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate