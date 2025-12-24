Concertul „Nicolae Kirculescu”, un omagiu de excepție, la TVR Cultural, în a doua zi de Crăciun

Vineri, 26 decembrie, de la ora 16:30, telespectatorii sunt invitați la Ateneul Român pentru un eveniment simfonic emoționant, dedicat compozitorului care a dăruit României tema Teleenciclopediei, cu premiere absolute și momente de patrimoniu muzical

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie, de la ora 16:30, TVR Cultural oferă iubitorilor muzicii clasice Concertul omagial „Nicolae Kirculescu”, un eveniment de înaltă ținută artistică, desfășurat pe scena Ateneului Român și dedicat uneia dintre personalitățile definitorii ale muzicii românești din secolul XX.

Concertul a avut loc în luna noiembrie și a reprezentat cea de-a doua ediție a evenimentului organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România, în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu” și Fundația „Constantin Naumescu”. Sala Ateneului Român a fost arhiplină, reunind avocați, magistrați, reprezentanți ai instituțiilor publice, artiști și numeroși invitați din mediul cultural.

Punctul central al serii l-a constituit premiera absolută a lucrării „Rapsodia I – concert pentru pian și orchestră”, o creație unică în repertoriul lui Nicolae Kirculescu, prezentată pentru prima dată publicului. Pentru readucerea acestei partituri în circuitul cultural, UNBR a întreprins un amplu proces de recuperare și digitalizare a manuscrisului original, incluzând partitura generală, partitura de pian și știmele orchestrale, oferind astfel o nouă viață unei lucrări de patrimoniu.

Un moment de profundă emoție l-a reprezentat interpretarea în versiune orchestrală a lucrării „Momentul muzical pentru pian și orchestră”, fragment devenit celebru ca temă a emisiunii Teleenciclopedia. Ascultată de generații întregi încă din anii ’60, muzica lui Kirculescu a fost primită cu aplauze îndelungate și o reacție emoționantă din partea publicului.

Evenimentul a fost coordonat artistic și moderat de muzicologul dr. Stephan Poen, iar concertul simfonic s-a desfășurat sub bagheta dirijorului Constantin Adrian Grigore. Pe scenă au evoluat soliștii Alexandru Mihai Burcă (pian), Cătălin Petrescu (bariton), Claudiu Minea (clarinet), Miruna Ionescu (actriță), Valentin Albeșteanu (vioară), Valentin Cucu (pian), alături de Marieta Bratu Kirculescu, invitat special, care a oferit un moment deosebit dedicat memoriei compozitorului.

Nicolae Kirculescu (1903–1985) a fost un creator polivalent, autor a peste 400 de lucrări muzicale – de la operetă și muzică simfonică, la jazz, muzică de film și comedii muzicale. Format la Viena și Paris, doctor în drept la Sorbona și avocat înscris în Baroul Ilfov, Kirculescu a reușit să îmbine rigoarea juridică cu sensibilitatea artistică, lăsând o moștenire culturală de necontestat. Distins cu titlul de Artist Emerit și cu Ordinul „Meritul Cultural”, rămâne o figură emblematică a culturii române.

Aflat la cea de-a doua ediție, concertul omagial „Nicolae Kirculescu” devine o tradiție prin care Uniunea Națională a Barourilor din România își reafirmă angajamentul de a susține cultura și valorile care unesc comunitatea.

„Ne bucură să onorăm memoria unui compozitor care a marcat cultura română și care, prin formația sa juridică, rămâne o punte între artă și profesia noastră. Muzica lui Kirculescu a însoțit generații — iar rolul nostru este să o păstrăm vie”, a declarat Traian Briciu, Președintele UNBR.

Concertul „Nicolae Kirculescu” poate fi urmărit vineri, 26 decembrie, de la ora 16:30, la TVR Cultural, într-o ediție specială de sărbătoare, dedicată muzicii, memoriei și patrimoniului cultural românesc.