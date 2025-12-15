loader
Foto

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

publicat: Luni, 15 Decembrie 2025

TVRSPORT  TVRSPORT 

Calitatea motivației sportivilor crește atunci când mediul de antrenament satisface nevoile psihologice fundamentale de autonomie, competență și relaționare. Acesta este un principiu central și validat științific al Teoriei Autodeterminării (Self-Determination Theory - SDT).

 

Această teorie depășește simpla distincție între motivația intrinsecă și cea extrinsecă, punând accentul pe tipul de motivație și pe impactul mediului asupra acesteia.

Dezvoltată de psihologii Edward L. Deci și Richard M. Ryan, teoria autodeterminării postulează că toți oamenii (inclusiv sportivii) au trei nevoi psihologice fundamentale și universale. Când un mediu social (cum ar fi echipa sau clubul sportiv) sprijină satisfacerea acestor trei nevoi, sportivii experimentează o formă superioară și mai stabilă de motivație, motivația intrinsecă.

Nevoia de autonomie reprezintă nevoia de a simți că acțiunile proprii (antrenamente, decizii tactice) sunt alese și controlate de sine, și nu impuse de forțe externe. În contextul sportiv, antrenorii care sprijină autonomia oferă sportivilor opțiuni, ascultă părerile lor și explică rațiunea din spatele regulilor sau antrenamentelor. Satisfacerea acestei nevoi duce la o internalizare mai profundă a regulilor și la o mai mare dorință de a persista în fața dificultăților, deoarece sportivul simte că deține controlul asupra propriei cariere.

Nevoia de competență reprezintă nevoia de a se simți eficient, capabil și de a stăpâni sarcinile și deprinderile dificile. În contextul sportiv, antrenorul sprijină competența prin oferirea unui feedback specific, pozitiv și constructiv, asigurând sarcini care sunt provocatoare, dar realizabile (obiective realiste) și recunoscând progresul, nu doar rezultatul final. Atunci când sportivul simte că abilitățile sale se îmbunătățesc vizibil, încrederea în sine crește, iar motivația intrinsecă este întărită. De altfel, sentimentul de competență este direct legat de persistența și plăcerea resimțită în activitatea sportivă.

Nevoia de relaționare reprezintă nevoia de a se simți conectat, acceptat și iubit de ceilalți (coechipieri, antrenori, familie). În contextul sportiv, se referă la coeziunea echipei, la existența unei culturi de sprijin reciproc și la un mediu în care sportivul nu se simte izolat sau judecat. Un sentiment puternic de relaționare reduce epuizarea (burnout) și crește angajamentul, deoarece sportivul nu luptă doar pentru el, ci și pentru echipa și comunitatea sa.

Studiile demonstrează că un climat motivațional creat de antrenor și coechipieri care satisface cele trei nevoi psihologice conduce la o motivație de calitate superioară pe termen lung. Indiferent de temperamentul sau personalitatea inițială a sportivului, literatura științifică bazată pe teoria autodeterminării arată clar că antrenorii și mediul sportiv au puterea de a influența tipul de motivație. Un mediu care sprijină autonomia, cultivă competența și promovează relaționarea va produce sportivi cu o motivație intrinsecă mai înaltă, ceea ce se traduce prin mai multă persistență, mai puțin burnout și performanțe mai consistente pe termen lung.

Surse:

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry.

Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach-athlete relationship: a motivational model. Journal of Sports Sciences.

Vallerand, R. J., & Losier, G. F. (1999). An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in sport. Journal of Applied Sport Psychology.

Adie, J. W., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2012). Perceived coach- and peer-created motivational climate and psychological need satisfaction in sport: a longitudinal study. Sport, Exercise, and Performance Psychology.

Sursa foto: shutterstock/Master1305

Tag-uri: motivatie sportiva, personalitate, temperament, teoria autodeterminarii, TVR INFO

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

15 Decembrie, 11:15

Performanță românească la Campionatul Mondial de Stage Dance: două medalii de aur, una de argint și două de bronz

14 Decembrie, 22:25

Superliga, etapa a 20-a: Craiova câștigă la Sibiu, Dinamo face scorul etapei

14 Decembrie, 14:08

Suporterii care vor să participe la finala Cupei Mondiale de anul viitor reclamă costuri de mii de lire pentru cel mai ieftin bilet și acuză o „trădare monumentală”

13 Decembrie, 22:26

Superliga, etapa a 20-a: Rapid – Oțelul 0-2, înfrângere pentru lider în Giulești

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

Calitatea motivației sportivilor crește atunci când mediul de antrenament satisface nevoile psihologice fundamentale de autonomie, competență și ...

  FILM     TVR1 

"Secretele de la palat", povestea primei regine din Coreea, se vede la TVR 1

Din 15 decembrie, " Secretele de la palat" continuă seria dramelor istorice coreene şi aduce povestea frumoasei regine Seondeok. De luni până ...

Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

  TVRINFO     TVRINFO 

Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

Parlamentul României se pregătește pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură intitulate „România nu este de vânzare – fără progresiști la ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Povestea din ochii lor"

În această ediție vă invităm să privim împreună lumea animalelor cu mai multă atenție, cu mai multă responsabilitate și cu inima deschisă. ...

Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Revoluția din decembrie 1989 a devenit un paradox fără comparație: prima revoluție urmată de plecarea învingătorilor, nu a învinșilor. 1989 ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Simplu și Rural": Soluții economice pentru zonele rurale

Revitalizarea zonelor rurale din România reprezintă o provocare complexă a cărei soluționare depinde, în mare măsură, de succesul ...

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

Duminică, 14 decembrie, ora 15:30, la TVR Cultural, „Portret de Excelență” îl are ca invitat pe Ștefan de Faÿ, Consul General Onorific al ...

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

FEMICID. Cum ajunge un bărbat să devină ucigaș și ce semne de avertizare a ratat societatea? Realizatoarea TVR Alina Amza trage un semnal de ...

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

Dezvăluirile din documentarul de investigație „Justiție Capturată” realizat de Recorder continuă să cutremure sistemul judiciar, generând o ...

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes ...

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  VEDETE     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

Colindele moțești, obiceiul Junilor, Jocul Cânepii, conacul, umblatul cu crucea de Bobotează sunt câteva din obiceiurile despre care vorbește ...

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05,  urmărim  o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate