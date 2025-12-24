Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

Concurenţi surpriză în arena limbii române! La final de an, Ruxandra Gheorghe–Negrea şi-a provocat colegii la un duel gramatical pentru o cauză nobilă! Toţi banii strânşi de vedetele TVR în cadrul ediţiilor „Care pe care” vor fi direcţionaţi pentru susţinerea Alexandrei, adolescenta rănită în explozia blocului din cartierul Rahova. După prima rundă, desfăşurată duminică, 21 decembrie, urmează alte două: pe 27 şi 28 decembrie, ora 16.00, la TVR 1.

Dacă la ediţia de duminică, 21 decembrie, în competiţie au intrat Iuliana Marciuc, Eda Marcus, Adrian Enache şi Ovi, sâmbătă, 27 decembrie, la pupitrele „Care pe care” se aşează Fuego, Liana Stanciu, Stela Popa şi Cristina Soare. Cele patru vedete TVR 2 vor completa proverbe, vor vâna greşeli şi vor explica expresii şi cuvinte pregătite de echipa emisiunii, într-o atmosferă relaxată şi plină de umor.

Fără „a îndruga verzi și...” sau „a tăia frunze la...”, îndrăgitul artist ne va spune că „cine ştie să cânte, ştie şi să...”, „omul bun se cunoaște după glas și după...”, iar „cine cântă pentru suflet, nu moare…”.

După prezentatorul emisiunii „Drag de România mea” vine rândul Lianei Stanciu să desluşească tâlcul altor cinci proverbe. Cunoscută pentru timbrul vocal aparte şi dinamismul său, vedeta cu sute de ore pe calea undelor ne spune cum e cu „Vorba lungă, sărăcia…”, „Vorba e de argint, tăcerea e de…” sau că e bine să te „Ferești de câinele mut și de omul...”.

Stela Popa, prezentatoarea Jurnalului TVR 2, s-a născut într-un sat din Basarabia şi cunoaşte foarte bine expresiile de peste Prut, unele dintre ele de un farmec aparte. Așa că, pentru ea, coordonatele rundei s-au mutat peste Prut, cu expresii specifice zonei.

Cu un nume parcă predestinat să ne aducă veştile despre vreme, Cristina Soare, prezentatoarea emisiunii „E vremea ta!”, ne spune ce răsare după ploaie, că „cine seamănă vânt, culege…”.

Echipa „Care pe care” deschide lada de zestre a limbii române și scoate încă 20 de proverbe și expresii românești pentru ultima dată în anul 2025. Duminică, 28 decembrie, cei provocaţi să se descurce cu tâlcurile lansate de Ruxandra sunt: Iuliana Tudor, Mihai Rădulescu, Sanda Ladoşi şi Grigore Leşe.

Iuliana Tudor, una dintre cele mai iubite şi apreciate vedete TVR, are de completat expresii pline de farmec, pregătite special pentru ea, căci, dacă nu ea, atunci cine e mai potrivit să ne povestească despre „câte bordeie, atâtea...”, ori cum e când „ţara moare de tătari şi el bea cu...”, sau „cine joacă, se bucură; cine doar privește, ...”?

Mihai Rădulescu schimbă pupitrul Telejurnalului cu cel de la „Care pe care”, pentru a ne spune că „vestea bună se duce încet, vestea rea zboară…”, „ţara arde şi baba se …”, iar „munca lungeşte viaţa, lenea o...”.

Sanda Ladoşi şi Grigore Leşe, doi artişti îndrăgiţi de mii de români, care au susţinut concerte pe cele mai mari scene ale ţării, vor completa alte proverbe şi expresii amuzante şi ne vor încânta cu poveştile lor.

Cine a detectat cele mai multe greşeli, cum s-au descurcat la dictare şi câţi bani au strâns vedetele pentru Alexandra vedem pe TVR 1, la „Care pe care”, pe 27 şi 28 decembrie, de la ora 16.00.

Toți banii câștigați în ediții speciale cu vedetele TVR vor fi donați Alexandrei, adolescenta care împlineşte 18 ani în data de 28 decembrie - ziua difuzării ultimului episod „Care pe care” din sezonul 6.

Cei care doresc să o ajute pe Alexandra pot dona în contul:

IBAN: RO48INGB0000999909044521 - deschis pe numele mamei ei - Marilena Neagu

Banca: INGB Centrală

Monedă: RON

SWIFT/BIC: INGBROBU