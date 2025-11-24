loader
Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025

În drumul spre excelența sportivă, fiecare atlet ajunge la un punct în care performanța sa pare să oscileze în jurul unei anumite limite, un fel de plafon invizibil. Această limită, descrisă de specialiști precum Mihai Epuran și Ion Bușe, este denumită barieră psihică – o zonă de confort sau de inerție a cărei depășire necesită nu doar forță fizică, ci mai ales eforturi mentale deosebite.

 

Barierele psihice se manifestă pe multiple planuri, acționând ca niște adevărate frâne în calea obținerii rezultatelor de vârf:

- bariere emotiv-motivaționale, care includ lipsa de dorință, frica de eșec sau anxietatea excesivă - dacă emoțiile negative domină, motivația de a depune efortul suplimentar necesar pentru a progresa se stinge;

- bariere motrice (de voință), care se referă la dificultatea de a menține efortul fizic la intensitate maximă - mintea semnalează "saturația" sau epuizarea înainte ca potențialul fizic real să fie atins;

- bariere de natură intelectuală, care vorbesc despre faptul că performanța depinde și de inteligența tactică și creativitate - lipsa de imaginație sau incapacitatea de a vizualiza noi strategii sau soluții în timpul competiției pot bloca evoluția sportivului; dacă atletul nu poate concepe o nouă metodă de antrenament sau o altă schemă de joc, progresul stagnează.

Așadar, bătălia pentru performanță se dă adesea nu cu adversarul sau cu cronometrul, ci cu propriul psihic. Identificarea și distrugerea acestor bariere mentale reprezintă cheia pentru ca sportivii să-și deblocheze întregul potențial și să atingă următorul nivel al excelenței.

surse: Psihologia sportului de performanță, autor Mihai Epuran; Fotbalul sinergic, autori Ionel Bușe, Simion Doru Ogodescu.

