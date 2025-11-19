loader
Foto

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

TVRSPORT  TVRSPORT 

Tricolorii au încheiat faza grupelor de calificare cu o victorie zdrobitoare, dar nu fără emoții, la doar trei zile după eșecul dureros din Bosnia.

 

Naționala României a înregistrat un scor-fluviu împotriva selecționatei San Marino, deși partida a început sub un semn complet neașteptat, când, pe un teren dificil, România s-a văzut condusă pe tabelă de San Marino, echipa situată pe ultimul loc în ierarhia FIFA, după mai puțin de două minute de joc. O minge aruncată peste defensiva gazdelor l-a găsit pe Giacopetti singur cu portarul Târnovanu, care nu a putut evita golul. În ciuda șocului, echipa națională a reușit să preia controlul și să întoarcă scorul, ajungând în avantaj înainte de scurgerea primei jumătăți de oră.

Grație acestui final victorios, România și-a asigurat prezența la barajul de calificare programat în luna martie. Ocupantă a locului al treilea în grupă, echipa își va afla adversara joi, la ora 14:00. Naționala va juca primul meci al barajului în deplasare și poate întâlni o echipă cu nume greu din prima grupă valorică, având ca posibili oponenți Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

În același timp, în grupa H, Austria a reușit să obțină biletele direct pentru turneul final, dar a avut emoții serioase în meciul decisiv cu Bosnia, la Viena. Oaspeții au deschis scorul, însă gazdele au egalat în minutul 78 prin Gregoritsch, un rezultat care a fost suficient pentru austrieci. Bosnia, în schimb, va merge alături de România la baraj.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

Tag-uri: preliminariile CM, preliminariile CM 2026, România - San Marino 7-1, România baraj

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

19 Noiembrie, 09:20

Patru adversari posibili pentru naționala României la barajul de calificare la Campionatul Mondial

19 Noiembrie, 00:34

Reacții după România – San Marino 7-1: „O campanie modestă”, „calificarea s-a pierdut cu Bosnia la București”

18 Noiembrie, 23:40

România – San Marino 7-1, victorie de palmares pentru tricolori în finalul calificărilor la CM de fotbal

18 Noiembrie, 20:53

România – Spania 0-2 în preliminariile CE de tineret la fotbal. Ibericii, prea puternici pentru tinerii tricolori

 
 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

  PROMO     TVR1 

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

Pe 23 noiembrie, pășim cu sufletul deschis prin satul fără de pereche, un loc care pare desprins dintr-o poveste veche, așezat între dealuri ...

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

Tricolorii au încheiat faza grupelor de calificare cu o victorie zdrobitoare, dar nu fără emoții, la doar trei zile după eșecul dureros din Bosnia.

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

  VEDETE     TVR2 

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

A copilărit printre camere de filmat și vocile grave din studiourile TVR, iar agitația redacțiilor i-a devenit familiară Teodorei Antonescu încă ...

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

Sezonul 15 al emisiunii “Drag de România mea!” continuă duminică, 23 noiembrie, cu nume de referință, cu amintiri, imagini de ieri şi de azi, ...

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

  TVRINFO     TVRINFO 

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

Finanțele personale rămân un subiect sensibil și adesea generator de confuzie pentru o mare parte dintre români.

În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

„Istoria trăiește prin inerții așa cum trăiește și prin rupturi, prin schimbări”, spune criticul şi istoricul de artă Pavel Șușară, în ediția ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate