CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

TVRSPORT TVRSPORT

Tricolorii au încheiat faza grupelor de calificare cu o victorie zdrobitoare, dar nu fără emoții, la doar trei zile după eșecul dureros din Bosnia.

Naționala României a înregistrat un scor-fluviu împotriva selecționatei San Marino, deși partida a început sub un semn complet neașteptat, când, pe un teren dificil, România s-a văzut condusă pe tabelă de San Marino, echipa situată pe ultimul loc în ierarhia FIFA, după mai puțin de două minute de joc. O minge aruncată peste defensiva gazdelor l-a găsit pe Giacopetti singur cu portarul Târnovanu, care nu a putut evita golul. În ciuda șocului, echipa națională a reușit să preia controlul și să întoarcă scorul, ajungând în avantaj înainte de scurgerea primei jumătăți de oră.

Grație acestui final victorios, România și-a asigurat prezența la barajul de calificare programat în luna martie. Ocupantă a locului al treilea în grupă, echipa își va afla adversara joi, la ora 14:00. Naționala va juca primul meci al barajului în deplasare și poate întâlni o echipă cu nume greu din prima grupă valorică, având ca posibili oponenți Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

În același timp, în grupa H, Austria a reușit să obțină biletele direct pentru turneul final, dar a avut emoții serioase în meciul decisiv cu Bosnia, la Viena. Oaspeții au deschis scorul, însă gazdele au egalat în minutul 78 prin Gregoritsch, un rezultat care a fost suficient pentru austrieci. Bosnia, în schimb, va merge alături de România la baraj.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.