Costin Deşliu: „Îmi place energia live-ului, adrenalina unei transmisiuni și întâlnirea cu oamenii din sport”

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și emoție, dăruire și poveste, Costin Deşliu reușește să fie mai mult decât un simplu jurnalist sportiv. Este un profesionist care trăiește sportul din mijlocul evenimentelor și îl „traduce” pentru public cu empatie, echilibru și respect față de informație.

Deși a început parcursul profesional ca inginer, inima lui a bătut mereu în ritmul transmisiunilor live și al marilor competiții. Cu o carieră de aproape două decenii în televiziune, Costin este astăzi una dintre figurile familiare și apreciate de la TVR Sport.

Dar, dincolo de lumina reflectoarelor, Costin este, în primul rând, un om al echilibrului: tată devotat și soț implicat. Alături de soția lui, formează o echipă în viața de zi cu zi, unde provocările profesionale se împletesc cu bucuriile și responsabilitățile familiei. Iar de când a apărut Dima, viața lui s-a reconfigurat în cel mai frumos mod: cu mai multă răbdare, mai mult sens și o dragoste care redefinește prioritățile.

Despre începuturi, provocări, echilibrul dintre meserie și viața personală, dar și despre bucuria de a fi tată – toate acestea le descoperim în interviul de mai jos.

Cum ai ajuns în jurnalismul sportiv? A fost ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna sau s-a întâmplat pe parcurs?

Încă din liceu mi-am dorit să lucrez în presă, iar sportul a fost mereu pasiunea mea. Chiar dacă am devenit mai întâi inginer, am absolvit şi Facultatea de Jurnalism. Am debutat în presa sportivă în 2006, alături de o echipă fabuloasă de jurnalişti sportivi, la Naţional TV. Apoi am trecut prin Realitatea şi Money Channel, Kanal D, GSP TV, iar din 2016 sunt jurnalist și prezentator la TVR Sport.

Ți-ai imaginat vreodată, când erai mic, că o să ajungi să trăiești sportul chiar din mijlocul evenimentelor?

Da, de multe ori când mă uitam la Jocurile Olimpice sau la Campionate Mondiale, mă gândeam oare cum e… Şi, spre norocul meu, chiar asta s-a întâmplat. Să fac parte din munca redacţională la astfel de competiţii.

Ce înseamnă pentru tine să fii parte din echipa TVR Sport?

E o responsabilitate și o onoare. Televiziunea publică are misiunea de a promova toate sporturile și sportivii români, nu doar fotbalul; şi sunt bucuros să contribui la asta.

Ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Și ce te scoate uneori din sărite?

Îmi place energia live-ului, adrenalina unei transmisiuni și întâlnirea cu oamenii din sport. Mă enervează superficialitatea și lipsa de respect pentru informație.

Cum e o zi obișnuită din viața lui Costin Deșliu, atunci când nu ești în redacție sau pe micul ecran?

Destul de simplă şi normală: familia, sport, sport cu Dima, plimbat cu Dima, ha ha… citit, un film, înregistrat sau ascultat un podcast. Încerc să rămân conectat la ce mă inspiră.

Povestește-ne puțin despre familie sau prieteni.

Să rămânem tot la sport: familia e singura echipă unde ai contract pe viață.

Lorena, soţia ta, lucrează şi ea în televiziune – cum e să împărțiți aceeași lume profesională?

De cele mai multe ori e un avantaj, pentru că ne înțelegem foarte bine provocările. Câteodată e mai complicat, când avem jurnale în același timp și trebuie să ajungem și după Dima.

Ești mai degrabă un om al planurilor sau mergi pe inspirația de moment?

Îmi place să am un plan, dar las loc și pentru spontaneitate. În televiziune, de multe ori trebuie să improvizezi.

Cum s-a schimbat viața ta de când a apărut Dima?

Complet. Am descoperit răbdarea, o formă de bucurie simplă și o responsabilitate uriașă. Cel mai fain lucru din lume mi se pare să fii tată.

Ai practicat vreun sport la nivel profesionist?

Nu la nivel profesionist, dar am făcut sport de performanță în copilărie. Fotbal, cel mai mult timp.

Ce sportivi români te-au impresionat prin performanță și caracter?

M-au impresionat sportivii care au reușit să rămână modești și echilibrați, indiferent de performanțe. Cred că adevărata valoare a unui campion se vede nu doar în medalii, ci în caracter.

Ce ai învățat din sport – și din meseria ta – despre oameni, despre efort, despre greșeli?

Că efortul constant bate talentul neînsoțit de muncă. Că greșelile sunt inevitabile, dar important e să te ridici și să mergi mai departe. Și că oamenii se definesc prin cum reacționează în momentele grele.

foto: TVR, arhivă personală Costin Deşliu şi Lorena Burlacu