loader
Foto

Stresul în sport, o realitate ce nu trebuie ignorată

Adriana Nicolae
publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025

TVRSPORT  TVRSPORT 

Așa cum a definit pionierul Hans Selye, stresul înseamnă, la bază, o încordare nervoasă sau o solicitare intensă la care organismul trebuie să răspundă.

 

În lumea sportului, această reacție devine periculoasă atunci când sportivul percepe un dezechilibru major între presiunea la care este supus (competiția, așteptările) și propriile sale capacități auto-evaluate. Dacă sportivul simte că nu poate face față cerințelor, se instalează stresul distructiv.

Analizele științifice arată că stresorii vin din mai multe direcții, printre care:

- presiunea competițională, dată de meciurile cruciale, finalele importante sau, pur și simplu, incertitudinea rezultatului generează o tensiune psihică imensă; la aceasta se adaugă așteptările sociale – greutatea presei, a fanilor și a familiei;

- stresul din spatele scenei, pentru că nu doar jocul contează, ci și conflictele nerezolvate în cadrul echipei, o relație dificilă cu antrenorul sau problemele din viața personală a sportivului;

- capcanele propriei minți, în sensul că, uneori, cel mai mare stresor este chiar sportivul însuși; perfecționismul excesiv sau teama constantă de eșec pot genera o anxietate care sabotează performanța.

Atunci când stresul se instalează, corpul intră în stare de alarmă. Sistemul nervos eliberează imediat adrenalină, punând organismul în modul „luptă sau fugi”: inima bate mai repede, iar tensiunea crește. Dacă această stare de alertă continuă necontrolată, sportivul ajunge în faza de epuizare, riscând accidentări serioase și burnout mental. Pe plan psihic, stresul afectează grav concentrarea, generând o „vedere tunel” prin care sportivul ratează indiciile tactice esențiale. De asemenea, controlul emoțional este perturbat, iar anxietatea preia conducerea.

Înțelegerea științifică a acestui fenomen permite psihologilor sportivi să dezvolte strategii clare. Scopul nu este eliminarea completă a stresului (o doză mică fiind benefică), ci modularea și controlul acestuia, transformând amenințarea într-o provocare gestionabilă, esențială pentru a livra performanța de vârf.

 

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

Tag-uri: abilitate sportiva, ambiție, antrenament, autocontrol, disciplina, efort, performanță sportivă, stres, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

20 Noiembrie, 15:13

Cine este Turcia, adversara României în barajul de calificare la Cupa Mondială

20 Noiembrie, 10:14

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial!

20 Noiembrie, 09:39

Partidul Democrat din SUA a postat imagini cu Messi, ca răspuns la videoclipul lui Trump cu Cristiano Ronaldo

19 Noiembrie, 18:01

Gazzetta dello Sport: Suedia şi România, echipe pe care Italia nu va fi încântată să le întâlnească în playofful CM 2026

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Sărbătoare la „Petrecere... cu cântec!”: Margareta Clipa - 50 de ani de carieră artistică

  PROMO     TVR1 

Sărbătoare la „Petrecere... cu cântec!”: Margareta Clipa - 50 de ani de carieră artistică

La TVR 1, Iuliana Tudor ne invită duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:00, la o ediție aniversară cu muzică bucovineană, hit-uri de muzică ...

Stresul în sport, o realitate ce nu trebuie ignorată

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Stresul în sport, o realitate ce nu trebuie ignorată

Așa cum a definit pionierul Hans Selye, stresul înseamnă, la bază, o încordare nervoasă sau o solicitare intensă la care organismul trebuie să ...

„OMUL ANULUI 2025”. Eroii care schimbă România prin cultură, educație și speranță

  PROMO     TVR1 

„OMUL ANULUI 2025”. Eroii care schimbă România prin cultură, educație și speranță

„Când noi vom fi mai frumoși și mai buni, atunci și România va fi mai frumoasă”, spune Adelin Petrișor în ultima ediție din acest sezon a ...

Forța muzicii și rolul său în educație

  RECOMANDARI     TVR2 

Forța muzicii și rolul său în educație

Ediția din 20 noiembrie a emisiunii "Forța Ideilor", difuzată de la ora 21:05, pe TVR 2,  este despre rolul deosebit al educației și, în ...

Ministerul Educației: Proiect privind limitarea temelor, în consultare publică

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministerul Educației: Proiect privind limitarea temelor, în consultare publică

Ministerul Educației a făcut un pas important spre alinierea la standardele europene, punând în consultare publică un proiect care pune capăt ...

Acordeonistul Radu Răţoi în dialog cu Ioana Pavel, la „Interviurile TVR Cultural”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Acordeonistul Radu Răţoi în dialog cu Ioana Pavel, la „Interviurile TVR Cultural”

Laureat cu peste 40 de premii naţionale şi internaţionale, acordeonistul moldovean Radu Răţoi este invitatul Ioanei Pavel de joi, 20 noiembrie, ...

Despre falsificarea istoriei cu AI, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Despre falsificarea istoriei cu AI, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre dronele ruseşti ce survolează ţări europene, dar şi despre Noua Ordine Mondială. Pe 21 noiembrie, de la 18.45, Marian ...

De la tragedie la renaștere și de la vis la reușită, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

De la tragedie la renaștere și de la vis la reușită, la „Istorii de bun gust”

O călătorie prin lumi în care oamenii se reinventează! De la o poveste cutremurătoare despre pierdere și reconstrucție, la transformarea pasiunii ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Bucuria credinței": Planetariul și Observatorul Astronomic din Baia Mare

În periplul său cultural, echipa emisiunii "Bucuria credinței" a poposit la Complexul Astronomic din Baia Mare, un important reper științific și ...

Taxe și impozite mai mari în 2026

  TVRINFO     TVRINFO 

Taxe și impozite mai mari în 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, românii vor simți o presiune fiscală semnificativă asupra bugetului personal. Pe lângă reducerile de cheltuieli ...

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

  PROMO     TVR1 

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

Pe 23 noiembrie, pășim cu sufletul deschis prin satul fără de pereche, un loc care pare desprins dintr-o poveste veche, așezat între dealuri ...

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

Tricolorii au încheiat faza grupelor de calificare cu o victorie zdrobitoare, dar nu fără emoții, la doar trei zile după eșecul dureros din Bosnia.

Prezentatoarea „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

  VEDETE     TVR2 

Prezentatoarea „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

A copilărit printre camere de filmat și vocile grave din studiourile TVR, iar agitația redacțiilor i-a devenit familiară Teodorei Antonescu încă ...

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

Sezonul 15 al emisiunii “Drag de România mea!” continuă duminică, 23 noiembrie, cu nume de referință, cu amintiri, imagini de ieri şi de azi, ...

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

  TVRINFO     TVRINFO 

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

Finanțele personale rămân un subiect sensibil și adesea generator de confuzie pentru o mare parte dintre români.

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate