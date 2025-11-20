Stresul în sport, o realitate ce nu trebuie ignorată

TVRSPORT TVRSPORT

Așa cum a definit pionierul Hans Selye, stresul înseamnă, la bază, o încordare nervoasă sau o solicitare intensă la care organismul trebuie să răspundă.

În lumea sportului, această reacție devine periculoasă atunci când sportivul percepe un dezechilibru major între presiunea la care este supus (competiția, așteptările) și propriile sale capacități auto-evaluate. Dacă sportivul simte că nu poate face față cerințelor, se instalează stresul distructiv.

Analizele științifice arată că stresorii vin din mai multe direcții, printre care:

- presiunea competițională, dată de meciurile cruciale, finalele importante sau, pur și simplu, incertitudinea rezultatului generează o tensiune psihică imensă; la aceasta se adaugă așteptările sociale – greutatea presei, a fanilor și a familiei;

- stresul din spatele scenei, pentru că nu doar jocul contează, ci și conflictele nerezolvate în cadrul echipei, o relație dificilă cu antrenorul sau problemele din viața personală a sportivului;

- capcanele propriei minți, în sensul că, uneori, cel mai mare stresor este chiar sportivul însuși; perfecționismul excesiv sau teama constantă de eșec pot genera o anxietate care sabotează performanța.

Atunci când stresul se instalează, corpul intră în stare de alarmă. Sistemul nervos eliberează imediat adrenalină, punând organismul în modul „luptă sau fugi”: inima bate mai repede, iar tensiunea crește. Dacă această stare de alertă continuă necontrolată, sportivul ajunge în faza de epuizare, riscând accidentări serioase și burnout mental. Pe plan psihic, stresul afectează grav concentrarea, generând o „vedere tunel” prin care sportivul ratează indiciile tactice esențiale. De asemenea, controlul emoțional este perturbat, iar anxietatea preia conducerea.

Înțelegerea științifică a acestui fenomen permite psihologilor sportivi să dezvolte strategii clare. Scopul nu este eliminarea completă a stresului (o doză mică fiind benefică), ci modularea și controlul acestuia, transformând amenințarea într-o provocare gestionabilă, esențială pentru a livra performanța de vârf.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.