Omul și Timpul. Istoria recentă, o problemă de conștiință

Pornind de la ultima carte semnată de acad. Ioan Scurtu, Istoria de după 1989 prin experiența unui istoric, jurnalistul Rafael Udriște propune un dialog lucid despre regimul Ceaușescu, despre momentul 1989, dar și despre tranziția spre democrație care a urmat imediat după căderea regimului comunist. Un dialog onest, fără prejudecăți și asumat.

„În ultimii ani, am scris Povestiri adevărate. Memorii, Martor la impunerea, evoluția și prăbușirea regimului socialist totalitar din România (1957–1989) și Istoria de după 1989 prin experiența unui istoric dintr-un sentiment al datoriei. Am trăit sub cinci regimuri politice diferite și am considerat necesar să transmit această experiență directă, nu ca exercițiu subiectiv, ci ca o contribuție la înțelegerea istoriei recente și la formarea generațiilor care au construit și construiesc cultura și instituțiile României”, spune reputatul istoric Ioan Scurtu în emisiunea Omul și Timpul, difuzată la TVR Cultural.

Istoria recentă este, poate, cel mai dificil teritoriu al cunoașterii. Nu din lipsă de documente, ci din lipsă de distanță. După 1989, România a descoperit libertatea, dar și un câmp al ambiguităților morale, al continuităților mascate și al unei memorii când disputate, când contestate. Istoria imediată nu oferă confortul certitudinilor; ea obligă la întrebări incomode despre ruptură și continuitate, despre responsabilitate și compromis, despre ce a fost cu adevărat schimbare și ce a însemnat doar reconfigurare.

Când istoricul devine martor al propriei epoci, experiența directă poate aduce limpezime științifică. La mai bine de trei decenii de la căderea comunismului, întrebarea care rămâne deschisă este – cât din vechiul regim a supraviețuit în instituții, în mentalități, în elite – și de ce tranziția democratică a fost atât de lungă și de contradictorie?

În acest context, ediția de duminică a emisiunii „Omul și Timpul” propune o reflecție necesară asupra prezentului nostru istoric. Trăim sau nu o criză a istoriei? Dacă nu, de ce trecutul național este adesea împins în derizoriu, chiar și figurile canonice fiind puse sub semnul întrebării. De ce linia dintre reevaluare critică și demolare ideologică se subțiază periculos? Dacă da, care este cauza acestei crize de identitate și ce rol mai are istoricul într-o societate care pare să-și conteste propriul trecut?

Invitatul ediției este Ioan Scurtu, profesor universitar și una dintre cele mai respectate voci ale istoriografiei românești contemporane. Cu o operă solidă dedicată secolului XX românesc, profesorul Ioan Scurtu discută despre dificultatea evaluării trecutului recent, despre riscurile relativismului moral, dar și despre necesitatea asumării oneste a istoriei, fără mitologii convenabile și fără demolări conjuncturale.

Dialogul cu jurnalistul Rafael Udriște aduce în prim-plan nu doar chestiunea memoriei, ci și poziționarea României de azi față de regimul trecut.

Emisiunea „Omul și Timpul” rămâne un spațiu al dialogului lucid despre istorie ca formă de conștiință publică. Nu o istorie festivistă, nici una demolatoare, ci una a întrebărilor necesare, a nuanțelor și a rigorii. O istorie care nu caută vinovați, ci vrea să înțeleagă profund o stare de fapt.

Duminică, 28 decembrie 2025, ora 17:00, la TVR Cultural

Invitat: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, istoric

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște