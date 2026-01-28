loader
Foto

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026
 TVRINFO 

Tragedia de la Cenei reprezintă un semnal de alarmă dureros asupra ineficienței mecanismelor actuale de protecție și intervenție în cazul criminalității juvenile.

 

Dincolo de faptele în sine, evenimentul evidențiază o fractură sistemică: incapacitatea instituțiilor de a identifica și gestiona comportamentele deviante înainte ca acestea să degenereze în acte de o violență extremă. În acest context, dezbaterea publică se mută de la sancțiune către necesitatea măsurilor de prevenție, subliniind că un sistem bazat doar pe pedepse tardive este un sistem care a eșuat deja în misiunea sa de protecție socială.

Conform analizelor prezentate de psihologul Mihai Copăceanu, profilul adolescentului contemporan a suferit transformări profunde, alimentate de factori precum consumul de substanțe interzise și schimbările socio-culturale, în timp ce școala și autoritățile au rămas ancorate în metode de răspuns depășite. Datele internaționale, inclusiv studiile de amploare din Danemarca, demonstrează că simpla scădere a vârstei răspunderii penale nu acționează ca un factor de descurajare eficient. Soluția reală rezidă în intervenția precoce, identificarea minorilor cu risc încă de la vârste fragede (10–11 ani) și implementarea unor măsuri educative și de consiliere psihologică structurate, cu mult înainte ca aceștia să intre în conflict cu legea.

Responsabilitatea este una colectivă, implicând întreaga comunitate. Gestionarea flagelului drogurilor și monitorizarea comportamentului în mediul școlar necesită o vigilență activă din partea părinților, profesorilor și a societății civile. Doar printr-o adaptare rapidă la noile realități psihosociale și printr-o investiție masivă în prevenție timpurie, statul poate trece de la neputința de a gestiona tragedii la capacitatea de a le evita, transformând școala și comunitatea în medii sigure pentru dezvoltarea tinerelor generații.

Date provenite din psihologia dezvoltării, neuroștiințe și sociologie demonstrează o mutare a „centrului de greutate” al influenței de la mediul familial către cel social și digital în perioada adolescenței și a maturității timpurii, astfel că măsurile de prevenție ar trebui să includă și aceste aspecte.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: adolescenti, psiholog Mihai Copăceanu, violenţă juvenilă

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

28 Ianuarie, 11:05

Surse: Percheziții în dosarul doctorului Cristian Andrei, cercetat pentru viol și agresiune sexuală

28 Ianuarie, 10:52

Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic

28 Ianuarie, 10:48

Un avion de cercetare al NASA a luat foc la aterizare, pe un aeroport din Houston

28 Ianuarie, 10:38

Focarul de virus Nipah din India declanșează controale pe aeroporturi. Are o rată de mortalitate ridicată și nu există vaccin

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

În perspectiva profesorului universitar emerit Mihai Epuran, doctor în domeniul psihologiei sportului, performanța sportivă de înalt nivel nu ...

Vieți între frontiere: România în exil

  PROMO     TVRCULTURAL 

Vieți între frontiere: România în exil

O interpretare neconvențională a unuia dintre cele mai ample exoduri din Europa secolului XXI: cel al românilor. În „Emigrant Blues: un road ...

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

  RECOMANDARI     TVRI 

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

Medicina înseamnă mai mult decât tratamente și tehnologie. Înseamnă oameni care se întorc Acasă, care aleg să-și pună cunoștințele și experiența ...

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

  TVRINFO     TVRINFO 

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

Tragedia de la Cenei reprezintă un semnal de alarmă dureros asupra ineficienței mecanismelor actuale de protecție și intervenție în cazul ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Punctul pe AZI": Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei | VIDEO

Marți, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la "Punctul pe AZI" discutăm vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul ...

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

Televiziunea Română marchează momentul aniversar printr-o serie de programe speciale. Punctul central al sărbătorii va fi difuzarea, marți, 27 ...

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

  PROMO     TVRI   TVR3 

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

Actorul este sărbătorit la TVR cu ocazia împlinirii a 90 de ani, o viață dedicată scenei și cinematografiei românești. Pe 27 ianuarie, revedem, ...

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

  TVRINFO     TVRINFO 

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

Alături de prezentatoarele Stela Popa și Teodora Antonescu, „Ora de Știri”, care se difuzează zilnic, de la 18.00, la TVR INFO, prioritizează ...

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

Pianista Alice Sommer-Herz, în vârstă de 109 ani, supravieţuitoare a Holocaust-ului, a povestit cum a depăşit ororile trăite în lagărul de ...

De la primele patine la Milano Cortina 2026. Patinajul artistic şi visul României pe gheaţă

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

De la primele patine la Milano Cortina 2026. Patinajul artistic şi visul României pe gheaţă

Începând cu 6 februarie, cel mai important eveniment sportiv al iernii, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, va putea fi urmărit la ...

Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

Procesul de consultare a magistraților inițiat de președintele Nicușor Dan intră într-o etapă decisivă, accentul fiind pus în prezent pe ...

Cea mai bună practică este teoria bine aplicată

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cea mai bună practică este teoria bine aplicată

În viziunea profesorului emerit Mihai Epuran, doctor în psihologia sportului și recunoscut drept una dintre figurile fundamentale în dezvoltarea ...

Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR 2. ...

Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

Un film multi-premiat, cu o distribuţie de excepţie, care îi reuneşte pe inegalabilii Sophia Loren şi Marcello Mastroianni. „Ieri, azi, mâine” ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate