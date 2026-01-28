Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

Tragedia de la Cenei reprezintă un semnal de alarmă dureros asupra ineficienței mecanismelor actuale de protecție și intervenție în cazul criminalității juvenile.

Dincolo de faptele în sine, evenimentul evidențiază o fractură sistemică: incapacitatea instituțiilor de a identifica și gestiona comportamentele deviante înainte ca acestea să degenereze în acte de o violență extremă. În acest context, dezbaterea publică se mută de la sancțiune către necesitatea măsurilor de prevenție, subliniind că un sistem bazat doar pe pedepse tardive este un sistem care a eșuat deja în misiunea sa de protecție socială.

Conform analizelor prezentate de psihologul Mihai Copăceanu, profilul adolescentului contemporan a suferit transformări profunde, alimentate de factori precum consumul de substanțe interzise și schimbările socio-culturale, în timp ce școala și autoritățile au rămas ancorate în metode de răspuns depășite. Datele internaționale, inclusiv studiile de amploare din Danemarca, demonstrează că simpla scădere a vârstei răspunderii penale nu acționează ca un factor de descurajare eficient. Soluția reală rezidă în intervenția precoce, identificarea minorilor cu risc încă de la vârste fragede (10–11 ani) și implementarea unor măsuri educative și de consiliere psihologică structurate, cu mult înainte ca aceștia să intre în conflict cu legea.

Responsabilitatea este una colectivă, implicând întreaga comunitate. Gestionarea flagelului drogurilor și monitorizarea comportamentului în mediul școlar necesită o vigilență activă din partea părinților, profesorilor și a societății civile. Doar printr-o adaptare rapidă la noile realități psihosociale și printr-o investiție masivă în prevenție timpurie, statul poate trece de la neputința de a gestiona tragedii la capacitatea de a le evita, transformând școala și comunitatea în medii sigure pentru dezvoltarea tinerelor generații.

Date provenite din psihologia dezvoltării, neuroștiințe și sociologie demonstrează o mutare a „centrului de greutate” al influenței de la mediul familial către cel social și digital în perioada adolescenței și a maturității timpurii, astfel că măsurile de prevenție ar trebui să includă și aceste aspecte.

