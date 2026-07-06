„Pelle cuceritorul”, premiat cu Oscar şi Palme d'Or, la „Telecinemateca”, pe TVR 1

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Tot ce au cu adevărat sunt amintiri ale rădăcinilor lor din Danemarca, o veche plantă de căpșuni sălbatice din vechea țară și unul pe celălalt. Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Bjorn Granath aduc pe micul ecran o poveste emoţionantă despre relaţia specială dintre un tată şi fiul său. Miercuri, 8 iulie, de la ora 20.00, la „Telecinemateca”.

„Pentru mine, este în primul rând o poveste despre un bătrân și fiul său și despre dragostea dintre ei, care are un efect vindecător”, spune scenaristul și regizorul Bille August. „Este vorba și despre modul în care băiatul se maturizează și despre felul în care se adaptează, cu rezultate pozitive”, adaugă acesta.

Este vorba despre filmul „Pelle cuceritorul”, câştigătorul a numeroase premii internaţionate de film: Palme d'Or – Festivalul de Film de la Cannes 1988; Premiul Oscar 1989 pentru cel mai bun film străin; Premiul Globul de Aur 1989 pentru cel mai bun film străin; două premii ale Academiei Europene de Film – pentru cel mai bun actor (Max von Sydow) şi cel mai bun tânăr actor (Pelle Hvenegaard), dar şi o nominalizare la premiul Oscar 1989 pentru cel mai bun actor (Max von Sydow).

Urmărim drama „Pelle cuceritorul” (PELLE EROBREREN – Danemarca, Suedia, 1987), miercuri seară, de la ora 20.00, la TVR 1, sub îndrăgitul generic „Telecinemateca”. La jumătatea secolului 19, ţăranul văduv Lassefar (Max von Sydow) şi băiatul lui de 12 ani, Pelle (Pelle Hvenegaard), se mută din Suedia în Danemarca, sperând la o viaţă mai bună. Tatăl şi fiul se angajează muncitori la o fermă, dar traiul nu le este deloc mai uşor: ei se confruntă şi cu tirania celor mult mai puternici, şi cu prejudecăţile împotriva imigranţilor. În decurs de un an, tânărul Pelle câştigă maturitate, curaj şi învaţă să supravieţuiască într-o lume adesea neiertătoare.

Filmul se remarcă mai ales prin interpretarea actorului Max von Sydow (nominalizat la Oscar), dar şi a copilului Pelle Hvenegaard. Billie August este mândru de secvența de început, în care văduvul Lasse Karlsson (von Sydow) și singurul său copil, Pelle – interpretat de Pelle Hvenegaard, în vârstă de 11 ani – pornesc pe mare din Suedia spre Danemarca. Ei își găsesc alinarea într-o viziune asupra viitorului, la care revin adesea. „Salariile sunt atât de incredibil de mari...”, spune Lasse, iar Pelle îi încheie gândul: „...că micuții nu trebuie să muncească.”

Este o viziune la fel de roz și greșită precum cea pe care o au în mod obișnuit străinii despre trotuarele aurii de la Hollywood. Speranțele tatălui și ale fiului sunt rapid demontate de realitatea brutală a muncii agricole în Danemarca, unde se confruntă cu dubla prejudecată de a fi nou-veniți și străini.

„Personajele principale au multe așteptări și nicio speranță de a se întoarce”, spune cineastul Billie August. „Sunt foarte expuși emoțional”. Din această expunere vine o apropiere familială care se dezvoltă pe măsură ce filmul progresează. Își imaginează o evadare în căldura unei case pe care o pot numi a lor. Pelle (pronunțat ca legenda fotbalului Pele) este entuziasmat de posibilitatea de a călători în ținuturi îndepărtate. Dar tot ce au cu adevărat sunt amintiri ale rădăcinilor lor din Danemarca, o veche plantă de căpșuni sălbatice din vechea țară și unul pe celălalt.

O scenă interpretată magistral ilustrează perfect această dependență reciprocă. De ziua lui Pelle, tatăl îi dăruiește un briceag. Există o emoție profundă în gestul de a oferi și de a primi acest cadou simplu, căci el simbolizează grija părintească și recunoștința unui băiat. Rămân nespuse dorința lui Lasse de a putea face mai mult pentru fiul său și gândul băiatului că plecarea din Suedia a fost o greșeală.

Aproape 3000 de copii au încercat săjoace rolul baiatului de 12 ani Pelle

Regizorul Billie August a văzut aproape 3.000 de copii înainte de a-l găsi pe micuțul Pelle pentru rolul principal. „Jumătate dintre băieții veniți la audiții aveau mame cu ambiții, așa că acele variante erau excluse din start. Am primit scrisori și de la alți copii...

Pelle era extrem de concentrat. În plus, semăna leit cu imaginea personajului pe care o purtam în mine.

M-a surprins faptul că Pelle avea atâta răbdare și un autocontrol atât de desăvârșit. Pentru că vorbesc despre o scenă de cinci minute, de exemplu, filmată în cadru larg, care îi surprindea împreună pe băiat și pe un bătrân bolnav, întins pe o canapea. Cinci minute reprezintă o durată considerabilă pentru un actor neprofesionist.

Cred că majoritatea copiilor ar putea juca în teatru sau film – a te preface face parte din natura copilului, însă a interpreta așa cum a făcut-o Pelle ține de maturitate, armonie și echilibru. Am filmat timp de aproape șase luni. A fost o experiență minunată!”, mărturisea regizorul şi scenaristul într-un interviu în presa vremii.

Bineînţeles, este recunoscută pe deplin contribuția actorului Max von Sydow la conturarea relației tată-fiu de pe ecran. „Am lucrat mult la repetițiile care îi implicau pe cei doi. Max nu este actor din dorința de a-și satisface egoul, ci pentru că este interesat de viață. El îmbogățește filmul, povestea, cu întreaga sa experiență de viață. Dacă nu ar fi atât de inteligent, nu ar putea investi atâta iubire în acest rol”, subliniază Billie August.

De asemenea, actorul știe că lucrul cu copiii necesită încredere și răbdare.

O portretizare profundă a experienței imigranților, filmul „Pelle cuceritorul” a fost realizat de August din două motive. „Timp de mulți ani, mi-am dorit să fac un film de amploare, așa cum își doresc majoritatea regizorilor. Pelle Cuceritorul este un roman clasic de mare anvergură din Danemarca (scris de Martin Andersen Nexō), despre care toată lumea spune că l-a citit. Eu chiar l-am citit și mi s-a părut minunat”, mai spune regizorul şi scenaristul filmului.

E posibil să nu fi fost ecranizat până acum din cauza amplorii, vastităţii sale, chiar intimidante. Pentru această coproducție a institutelor de film din Danemarca și Suedia, Billie August a reușit să obțină un buget de 4,5 milioane de dolari, transformând pelicula în cel mai scump film realizat vreodată în Scandinavia. Investiția este evidentă pe ecran, în special în scenele dramatice care surprind forța naturii, precum o furtună de zăpadă violentă sau naufragiul unei nave în larg, soldat cu moartea pasagerilor.

Urmărim filmul de „Telecinemateca” – „Pelle cuceritorul” (PELLE EROBREREN – Danemarca, Suedia, 1987), regia: Bille August, cu: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Bjorn Granath. Miercuri, 8 iulie, ora 20.00, la TVR 1.