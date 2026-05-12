ANULARE CONCURS NR. 78861/30.04.2026. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE anulează anunțul de concurs pentru postul de Consilier în management (COD: 004)

Denumirea postului: Consilier in management (COD: 004)

Structura: Compartimentul consilieri PDG, Serviciul Cabinet PDG

Nivelul postului: execuţie

Durata contractului: determinată, pe durata mandatului PDG

Numărul de posturi: 1

I.CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS (completat şi semnat, *descărcarea formularului de înscriere la concurs în format editabil se poate face de pe site-ul extern tvr); Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate (ci/bi/certificat de naştere după caz); Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum șşi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condţiilor specifice ale postului solicitate; Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile ale căror activităţi presupun contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupun examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; CV model comun European

10. Scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului).

11. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarele de concurs se depun la sediul Societăţii Române de Televiziune, intrarea din Strada Ermil Pangrati nr. 28, corp Studiouri Pangrati, etaj 4/ prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid la adresa: Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1 sau prin poşta electronică la adresa de e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro.

Termenul de depunere a dosarelor: 14 mai 2026, ora 14.00

Dosarele incomplete la data încheierii înscrierilor nu constituie candidaturi eligibile.

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin poșta electronică, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la punctele 2-5, în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Documentul prevăzut la pct.6 poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct. 6, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către SRTv, potrivit legii.

Documentul prevăzut la pct. 8 poate fi solicitat și de către SRTv, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică (e-mail) se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă

II.CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

(1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

(2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

(3) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(4) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

(5) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

(6) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

(7) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

(8) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

(9) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

III. CONDIŢII SPECIFICE:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul comunicare, jurnalism

Experienţă în muncă: 10 ani (minim 3 ani în funcţie de conducere)

Experienţă în specialitate: 5 ani

IV. RESPONSABILITĂŢI:

Consiliază şi furnizează Preşedintelui-Director General suportul necesar în procesul decizional, prin activitatea de consiliere pe aspecte de eficientizare a consumului de resurse, de optimizare a activităţii, de elaborare de proceduri, efectuează activităţi de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informaţiilor şi pregăteşte rapoarte şi planuri pentru a rezolva problemele editoriale şi instituţionale, dezvoltă modele de analiză, raportare şi optimizare a activităţii, inclusiv cu ajutorul instrumentelor moderne de lucru, bazate pe Inteligenţa Artificială.

CUNOŞTINŢE ŞI ABILITĂŢI SPECIFICE:

Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei aplicabile SRTV, în domeniul audiovizualului, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională engleză şi franceză nivel avansat, imparţialitate, responsabilitate, prudenţă, tenacitate, rigoare, adaptabilitate, eficienţă, atenţie sporită la detalii, cooperare, autocontrol, integritate profesională, flexibilitate, capacitate de lucru în echipă, comunicare, gândire critică, capacitate de analiză șşi sinteză; etică, gestionarea situaţiilor dificile prin mediere şi negociere, organizarea la locul de muncă şi setarea priorităţilor, aptitudini de învăţare, planificare şi organizare a activităţilor, de identificare a neconformităţilor şi de stabilire a responsabilităţilor, atenţia concentrată şi distributivă, rezistenţa la efort intelectual prelungit.

V. BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ:

Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 504/2002, legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Srtv

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

30.04.2026 – 14.05.2026 ora 14.00 inclusiv – depunerea dosarelor 18.05.2026 - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 21.05.2026- proba scrisă data și ora pentru proba interviu – se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise şi se va afișa odată cu rezultatele acesteia

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă

Concursul va avea loc la sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.