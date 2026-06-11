Executarea Hotărârilor CEDO cu privire la retrocedarea imobilelor

Luni, 15 iunie, de la ora 20:00, la TVRi vă propunem o nouă ediție "Info Diaspora".
Recent președintele CEDO, Mattias Guyomar, a făcut o vizită instituțională în România, în care s-a întâlnit cu reprezentanții CCR, ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, ai mediului academic.
Ce importanță și semnificație au astfel de întrevederi pentru cetățenii români care se confruntă cu probleme legale în materia imobilelor retrocedate? Cum se face executarea unei hotărâri pronunțate de CEDO ? Are ea efect doar in cazurile individuale sau are și alte consecințe față de statul condamnat ? Ce așteptări ar putea avea cei care sunt în așteptarea unor decizii de la CNCI?
Invitată Monica Livescu, avocat
Rubrica INFO: Călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană, invitat Andrei-Constantin Păun, avocat
Realizatori şi producători: Aura Iosif şi Angela Avram
Sursa foto: capturi din emisiune
.