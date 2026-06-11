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Executarea Hotărârilor CEDO cu privire la retrocedarea imobilelor

publicat: Joi, 11 Iunie 2026

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Luni, 15 iunie, de la ora 20:00, la TVRi vă propunem o nouă ediție "Info Diaspora".

 

Angela Avram

Angela Avram lucrează pentru TVR din anul 1994. Este absolventă a Politehnicii din Bucureşti, în anul 1990 şi a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Teologie, în anul 1995. Angela vorbeşte fluent italiana, engleza şi franceza. Angela prezintă emisiunea Avocatul Dumneavoastră pe TVR Internaţional.

Info Diaspora
Este principalul program informativ al TVR Internaţional, adresat vorbitorilor de limba română din străinătate. Emisiunea cuprinde informații pe teme juridice, consulare, economice, medicale, sociale, însoțite și de explicații pentru o bună și corectă înțelegere a acestora de către telespectatori.

Recent președintele CEDO, Mattias Guyomar, a făcut o vizită instituțională în România, în care s-a întâlnit cu reprezentanții CCR, ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, ai mediului academic.

Ce importanță și semnificație au astfel de întrevederi pentru cetățenii români care se confruntă cu probleme legale în materia imobilelor retrocedate? Cum se face executarea unei hotărâri pronunțate de CEDO ? Are ea efect doar in cazurile individuale sau are și alte consecințe față de statul condamnat ? Ce așteptări ar putea avea cei care sunt în așteptarea unor decizii de la CNCI?

Invitată Monica Livescu, avocat

(w882) Info DiaspRubrica INFO: Călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană, invitat Andrei-Constantin Păun, avocat

Realizatori şi producători: Aura Iosif şi Angela Avram
Sursa foto: capturi din emisiune
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Tag-uri: Calatoria cu animalele, CEDO, Info Diaspora, TVRi

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