loader
Foto

Galerie foto

TVR Internațional – ”România în lume”, o ediție despre vocație și excelență

publicat: Joi, 11 Iunie 2026

RECOMANDARI  TVRI 

În această ediție a emisiunii „România în lume”, moderatoarea Maria Coman aduce în fața telespectatorilor trei români de excepție, ale căror realizări contribuie la promovarea valorilor culturale românești pe plan internațional: dirijorul Cristian Măcelaru, scriitoarea Elena Dumitrescu-Nentwig și cercetătoarea Andreea Paula Danilescu.

 

(w882) Romania inMaestrul Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai lumii, vorbește despre parcursul său internațional impresionant, dar și despre responsabilitatea de a reprezenta România la cel mai înalt nivel artistic.

(w882) Romania inUn loc aparte în discuție l-a ocupat Festivalul Internațional „George Enescu”, eveniment de referință al culturii românești, al cărui prestigiu continuă să crească odată cu trecerea timpului.

(w882) Romania inStabilită la Lisabona, Elena Dumitrescu-Nentwig ne invită într-o călătorie fascinantă prin propriul destin, de la scena lirică la universul scrisului, într-o poveste despre reinventare, curaj și pasiune. Totodată, scriitoarea ne-a povestit despre modul în care experiențele de viață s-au transformat în surse de inspirație pentru creația sa literară.

Andreea Paula Danilescu, cercetătoare și scriitoare stabilită în Calabria, Italia, împărtășește experiența unui parcurs academic și literar de succes, marcat recent de recunoașterea obținută la Târgul Internațional de Carte de la Torino. Dialogul a evidențiat rolul cercetării, al literaturii și al schimburilor culturale în construirea unor punți durabile între România și Italia.

O întâlnire cu oameni care demonstrează că adevărata valoare nu cunoaște granițe, că România este reprezentată într-un mod remarcabil atunci când talentul se unește cu disciplina și cu munca neobosită, trei condiții esențiale pentru a se putea ajunge la excelență.

 

Moderator: Maria Coman
Producător: Liliana Văduva

Difuzare: în 11 iunie de la 20:00, cu reluări în 12 iunie la ora 04:00 și la 12:00, numai la TVR Internațional.

Sursa foto: capturi din emisiune

Tag-uri: Andreea Paula Danilescu, Cristian Măcelaru, Elena Dumitrescu-Nentwig, Maria Coman, România în lume, TVRi

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR Internațional – ”România în lume”, o ediție despre vocație și excelență

  RECOMANDARI     TVRI 

TVR Internațional – ”România în lume”, o ediție despre vocație și excelență

În această ediție a emisiunii „România în lume”, moderatoarea Maria Coman aduce în fața telespectatorilor trei români de excepție, ale căror ...

Geopolitica banilor și costul alianțelor

  RECOMANDARI     TVR1 

Geopolitica banilor și costul alianțelor

Sâmbătă, 13 iunie 2026, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnii Titus CORLĂŢEAN, Președintele Comisiei ...

De pe covorul roşu al Oscarurilor, în studioul TVR 1: Natalie Musteaţă şi Alexandre Singh, invitaţii lui Cătălin Ştefănescu

  PROMO     TVR1 

De pe covorul roşu al Oscarurilor, în studioul TVR 1: Natalie Musteaţă şi Alexandre Singh, invitaţii lui Cătălin Ştefănescu

Câştigătorii Oscarului 2026 pentru cel mai bun scurtmetraj vin în platoul emisiunii „Garantat 100%”. Regizoarea de origine română Natalie ...

Georgiana Bădescu, activistă în domeniul migrației (CRJ): Mulți migranți simt că sunt roboți ușor de înlocuit. Nu e un interes în protejarea lor

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Georgiana Bădescu, activistă în domeniul migrației (CRJ): Mulți migranți simt că sunt roboți ușor de înlocuit. Nu e un interes în protejarea lor

„Migrantul nu este o persoană vulnerabilă importantă pentru nici o autoritate și este o persoană care nu poate să tragă la răspundere nici o ...

Mituri vs. realitate în dresajul animalelor

  RECOMANDARI     TVR1 

Mituri vs. realitate în dresajul animalelor

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii “Povestea din ochii lor”, în studioul emisiunii "Weekend Matinal", la #TVR1, ne întâlnim cu invitați mari ...

Scrutin istoric: se va desprinde Armenia de Rusia? Detalii, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Scrutin istoric: se va desprinde Armenia de Rusia? Detalii, la „Breaking Fake News”

Tot aici, despre cum este ameninţată Cupa Mondială de escroci şi infractori, dar şi cum am trecut de la Homo Sapiens la… Homo Scrollens. ...

Executarea Hotărârilor CEDO cu privire la retrocedarea imobilelor

  RECOMANDARI     TVRI 

Executarea Hotărârilor CEDO cu privire la retrocedarea imobilelor

Luni, 15 iunie, de la ora 20:00, la TVRi vă propunem o nouă ediție "Info Diaspora".

Secretul din spatele medaliei: cum ne influențează ceasul biologic drumul spre performanță

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Secretul din spatele medaliei: cum ne influențează ceasul biologic drumul spre performanță

În sportul de performanță, alinierea dintre cronotipul atletului și momentul competiției poate face diferența dintre aur și eșec.

Documentarul „China: soţia mea are credit”, portretul unei societăți în care libertatea se măsoară în puncte

  TVRINFO     TVRINFO 

Documentarul „China: soţia mea are credit”, portretul unei societăți în care libertatea se măsoară în puncte

Filmul urmărește un cuplu într-o lume orwelliană, unde nimic nu scapă ochiului atent al Beijingului și pedepsei sale imediate. Cum le afectează ...

Un omagiu muzical dedicat lui Garbis Dedeian, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un omagiu muzical dedicat lui Garbis Dedeian, la TVR Cultural

Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 21.00, vedem la TVR Cultural concertul „Ode to a Master – The Spirit of Garbis Dedeian”, un emoționant omagiu adus ...

Comunităţi româneşti în lume. Istoria relaţiilor diplomatice România-Italia, România-Canada, la „Ora Regelui”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Comunităţi româneşti în lume. Istoria relaţiilor diplomatice România-Italia, România-Canada, la „Ora Regelui”, pe TVR 1

Dramă, romantism şi suspans în reportajul Cameliei Csiki filmat la Trieste, unde românii reprezintă a doua comunitate din oraș, prima din ...

Legea salarizării: Noi proteste față de proiectul propus

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea salarizării: Noi proteste față de proiectul propus

Sistemul public de sănătate și asistența socială din România traversează un moment de maximă tensiune, pe fondul nemulțumirilor profunde generate ...

Turismul, generator de imagine şi accelerator de business

  RECOMANDARI     TVRI 

Turismul, generator de imagine şi accelerator de business

Obiectivele de patrimoniu bine conservate datorită investiţiilor şi puse în valoare prin manifestări care le dau viaţă sunt generatoare de ...

Best of sezonul 26 „Exclusiv în România”. Duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Best of sezonul 26 „Exclusiv în România”. Duminică, la TVR 1

Sunt inspiraţie pentru vacanţa de vară! Cele mai bune şi interesante reportaje ale sezonului, la final de sezon „Exclusiv în România” - ...

Cu Marina, în China! Fabuloasa călătorie prin Beijing, în ultimele două episoade „Hai-hui cu Marina!”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Cu Marina, în China! Fabuloasa călătorie prin Beijing, în ultimele două episoade „Hai-hui cu Marina!”, la TVR 2

Zgârie-nori păziți de roboți, tradiții imperiale și un apus de poveste de pe Marele Zid Chinezesc. Marina Almășan și cameramanul Cătălin Soci ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate