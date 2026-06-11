TVR Internațional – ”România în lume”, o ediție despre vocație și excelență

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În această ediție a emisiunii „România în lume”, moderatoarea Maria Coman aduce în fața telespectatorilor trei români de excepție, ale căror realizări contribuie la promovarea valorilor culturale românești pe plan internațional: dirijorul Cristian Măcelaru, scriitoarea Elena Dumitrescu-Nentwig și cercetătoarea Andreea Paula Danilescu.

Maestrul Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai lumii, vorbește despre parcursul său internațional impresionant, dar și despre responsabilitatea de a reprezenta România la cel mai înalt nivel artistic.

Un loc aparte în discuție l-a ocupat Festivalul Internațional „George Enescu”, eveniment de referință al culturii românești, al cărui prestigiu continuă să crească odată cu trecerea timpului.

Stabilită la Lisabona, Elena Dumitrescu-Nentwig ne invită într-o călătorie fascinantă prin propriul destin, de la scena lirică la universul scrisului, într-o poveste despre reinventare, curaj și pasiune. Totodată, scriitoarea ne-a povestit despre modul în care experiențele de viață s-au transformat în surse de inspirație pentru creația sa literară.

Andreea Paula Danilescu, cercetătoare și scriitoare stabilită în Calabria, Italia, împărtășește experiența unui parcurs academic și literar de succes, marcat recent de recunoașterea obținută la Târgul Internațional de Carte de la Torino. Dialogul a evidențiat rolul cercetării, al literaturii și al schimburilor culturale în construirea unor punți durabile între România și Italia.

O întâlnire cu oameni care demonstrează că adevărata valoare nu cunoaște granițe, că România este reprezentată într-un mod remarcabil atunci când talentul se unește cu disciplina și cu munca neobosită, trei condiții esențiale pentru a se putea ajunge la excelență.

Moderator: Maria Coman

Producător: Liliana Văduva

Difuzare: în 11 iunie de la 20:00, cu reluări în 12 iunie la ora 04:00 și la 12:00, numai la TVR Internațional.



Sursa foto: capturi din emisiune