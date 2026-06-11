Scrutin istoric: se va desprinde Armenia de Rusia? Detalii, la „Breaking Fake News”

PROMO TVR1

Tot aici, despre cum este ameninţată Cupa Mondială de escroci şi infractori, dar şi cum am trecut de la Homo Sapiens la… Homo Scrollens. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Duminica trecută au avut loc alegeri parlamentare în Armenia, primele organizate la termen după 2017. Partidul premierului proeuropean Nikol Pașinian a câștigat majortatea mandatelor parlamentare. Votul ar putea marca desprinderea de influența Rusiei. Kremlinul a avertizat Erevanul că „scenariul ucrainean” s-ar putea repeta. Se va desprinde Armenia de Rusia? este întrebarea pe care Marian Voicu i-o adresează invitatului său la Povestea săptămânii, jurnalistul şi scriitorul de origine armeană Vartan Arachelian. O nouă ediţie „Breaking Fake News” se vede pe 13 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Aflăm tot sâmbătă, în spicuirile jurnalistului Horia Grușcă printre titlurile ce fac Revista presei fake, că suporterii şi organizatorii Campionatului Mondial la fotbal, inaugurat joi pe continentul american, se confruntă cu un val fără precedent de falsuri şi escrocherii online.

Aceeaşi rubrică ne spune şi că tot mai multe femei politician din toată lumea sunt afectate de răspândirea de deepfake-uri cu conţinut sexual generat de Inteligenţa Artificială.

La Conspirația săptămânii, aflăm despre parcursul Dianei Șoșoacă – de la Bruxelles la Sankt Petersburg. Săptămâna trecută, Diana Șoșoacă, europarlamentar și președinte al partidului SOS România a fost din nou în lumina reflectoarelor, de data aceasta a celor rusești. La doar câteva zile după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, rănind două persoane, ea a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, susținând un discurs în fața lui Vladimir Putin. Mai multe, de la Tatiana Țarfulea, în ediţia „Breaking Fake News” a săptămânii.

Tot atunci, Gabriela Avram ne vorbeşte despre Masacrele din Hebron la rubrica Istoria și istoriile sale. Evreii îl numesc Orașul Patriarhilor, pentru că aici sunt îngropați Avraam, Isaac, Iacob, și îl consideră loc sfânt. Loc sfânt îl consideră, însă, și musulmanii… Sâmbătă, ne lămurim asupra acestui subiect.

Iar la Spărgătorii de fake news, aflăm de la Horia Sârghi și Mihai Geamănu cum s-a facut trecerea De la Homo Sapiens la Homo Scrollens… Zaiafet și Geminschi au aflat care sunt cele 7 teme majore ale dezinformării care ne „ajută” să involuam de la Homo Sapiens la Homo Scrollens. Ni le dezvăluie şi nouă pe 13 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

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„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.