Arhitectura ideilor și designul care modelează orașul: o nouă întâlnire la TVR Cultural, în cadrul Bucharest Design Festival

PROMO TVRCULTURAL

Attila Kim, Bogdan Ciocodeică și Mihnea Ghilduș sunt invitații celei de-a doua ediții a seriei speciale dedicate Bucharest Design Festival, difuzată duminică, 14 iunie, de la ora 18:30, la TVR Cultural

TVR Cultural continuă incursiunea în universul creativității contemporane prin seria de emisiuni dedicate Bucharest Design Festival, cel mai amplu proiect care reunește sub aceeași umbrelă marile inițiative ale industriilor creative din România. În fiecare duminică, de la ora 18:30, telespectatorii sunt invitați la dialoguri relevante despre arhitectură, design, artă și modul în care acestea influențează viața comunităților și a orașelor.

Realizată de Larisa Avram și filmată în spațiul creativ DeGalben din Piața Amzei, seria este prezentată de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendél și aduce în fața publicului personalități marcante ale designului și arhitecturii contemporane.

Duminică, 14 iunie, cea de-a doua ediție îi are ca invitați pe Attila Kim, arhitect și fondator Attila Kim Architects, Bogdan Ciocodeică, arhitect și designer, și Mihnea Ghilduș, designer de produs și lector universitar la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

„Bucharest Design Festival este mai mult decât un eveniment dedicat designului: este o platformă de dialog între arhitectură, artă și societate, un spațiu în care creativitatea și inovația se întâlnesc firesc. Prin această serie de interviuri, ne dorim să dezvăluim publicului poveștile și viziunile celor care contribuie la dezvoltarea unei comunități culturale vii și dinamice. Astfel de inițiative sunt esențiale pentru viața culturală a orașului, deoarece stimulează inspirația, dialogul și deschiderea către noi forme de expresie. Sunt convins că aceste întâlniri le vor oferi telespectatorilor Televiziunii Române conversații valoroase și perspective care merită descoperite”, spune Bogdan Stănescu.

„Ce îmi place la Bucharest Design Festival este faptul că reușește să aducă în aceeași conversație oameni din domenii foarte diferite, dar și persoane care poate nu au avut până acum un contact direct cu lumea designului. De fiecare dată descopăr că discuțiile pornesc de la arhitectură, obiecte sau spații și ajung, de fapt, la felul în care trăim și interacționăm cu orașul din jurul nostru.

Festivalul creează un cadru deschis, în care ideile circulă firesc și în care designul devine un subiect accesibil tuturor. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poate face un eveniment cultural”, spune Kyrie Mendél.

Arhitectură, obiect și experiență: noile direcții ale designului românesc

Cea de-a doua ediție a seriei aduce în prim-plan trei dintre cei mai importanți creatori care contribuie la consolidarea vizibilității designului românesc pe plan internațional.

Attila Kim, unul dintre cei mai premiați arhitecți români ai ultimelor decenii și fost comisar al României la Bienala de Arhitectură de la Veneția, vorbește despre proiectele expoziționale pe care le semnează în cadrul festivalului, inclusiv designul expozițiilor BDF Highlights și BDF Professional – Local.

Bogdan Ciocodeică, cunoscut pentru abordarea sa de „minimalism eclectic”, prezintă expoziția „Matter Over Data”, un proiect care explorează raportul dintre experiența fizică, materialitate și lumea digitală, într-un moment în care tehnologia redefinește relația dintre oameni și obiecte.

La rândul său, Mihnea Ghilduș, fondatorul platformei Dizainăr și unul dintre cei mai activi promotori ai designului românesc contemporan, vorbește despre expoziția „Romanian Design Brands. Objects of Romanian Design”, dedicată obiectelor concepute și produse în România și potențialului creatorilor locali de a construi branduri relevante la nivel internațional.

Un festival care transformă Bucureștiul într-o platformă a creativității

Inaugurat pe 20 mai, Bucharest Design Festival marchează o nouă etapă în dezvoltarea ecosistemului creativ din România. Organizat de Fundația The Institute, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, festivalul explorează relația dintre design, oraș și comunitate și reunește, timp de o lună, profesioniști, artiști, organizații culturale și publicul larg într-un amplu program desfășurat în zece clădiri emblematice și peste 150 de locații din Capitală.

Structurat în șase mari categorii de proiecte – BDF Highlights, BDF Professional, BDF Young, BDF Communities, BDF Satellites și BDF GO! –, festivalul construiește un traseu cultural care conectează comunități, spații și inițiative creative, oferind o imagine amplă asupra modului în care designul poate influența viața orașului și a locuitorilor săi.

Prin seria specială realizată de TVR Cultural, aceste idei ajung mai aproape de public, prin dialoguri consistente cu personalități care modelează prezentul și viitorul industriilor creative din România.