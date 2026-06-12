Despre cum să faci rock în inimi, cu Costi Azoiței – sâmbătă, la „Rock Maniac”

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Rockul şi acţiunile umanitare se împletesc perfect, în ciuda aparenţelor. Despre ce poate face pasiunea pentru rock şi tatuaje ne vorbeşte artistul tatuator invitat de Cristi I. Popescu în ediţia de sâmbătă, 13 iunie, difuzată de la 22.10, pe TVR 1.

Rockul și caritatea au devenit sinonime, mai cu seamă datorită celor care nu văd în muzică doar divertisment. Creatorul de lumi pictate pe piele Costi Azoiței vine în „Rock Maniac” să povestească despre felul în care proiectul MusInk For Humanity, pornit din pasiunea pentru tatuaje şi muzica rock, schimbă destine. O statuie în memoria cantautorului Phoenix Nicu Covaci și sprijin pentru copiii instituționalizați sunt țintele celor douăzeci de artiști aflați pe volumul doi al compilației caritabile. Ne spune mai multe sâmbătă, 13 iunie, de la 22.10, la TVR 1.

În rubrica „Albumele Momentului”, avem parte de reinventarea unor cariere legendare, iar Ozzy și Sodom își povestesc carierele în scris și la muzeu. De la noi, Altlut și Vandaal, aparent cu stiluri diametral opuse, scriu viitorul în „Underground”.

„Rock Maniac” ne menţine conectați la lumea unuia dintre cele mai iubite genuri muzicale din lume. În fiecare sâmbătă, de la ora 22.10, la TVR 1 și pe YouTube.

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Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.10, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu