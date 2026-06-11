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Mituri vs. realitate în dresajul animalelor

publicat: Joi, 11 Iunie 2026

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Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii “Povestea din ochii lor”, în studioul emisiunii "Weekend Matinal", la #TVR1, ne întâlnim cu invitați mari iubitori de animale și evident și cu prieteni necuvântători. În 13 iunie, de la ora 9:15, alături de moderatorii Anca Mazilu şi Bogdan Muzgoci va veni Tudor-Tim Ionescu, instructor dresaj canin.

 

Invitatul nostru spune despre el așa: “sunt un pasionat de câini, de animale, de viață. Mi-am transformat pasiunea pentru câini în educație canină, sporturi canine, antreprenoriat și proiecte pentru animale dezvoltate în România”

(w882) povestea dVom afla informații importante despre:

* Ce facem cu animalele în vacanță? Unde le lăsăm?
* Soluții pentru un transport responsabil și legal
* Mituri vs. realitate în dresajul animalelor
* Recompensa vs. pedeapsă
* La drum cu prietenii necuvântători
* Ghid de vacanță cu animale de companie
* Sfaturi pentru călătorii cu animale
* Vacanțe fără griji alături de animale

Și multe alte noutăți și curiozități din lumea necuvântătoarelor.

(w882) povestea dNe revedem cu “Povestea din ochii lor”, cu informații utile și multe curiozități din lumea necuvântătoarelor, în fiecare sâmbătă, de la ora 09:15, la TVR 1 în cadrul emisiunii “Weekend Matinal”.

(w882) povestea dNe puteţi trimite comentarii, întrebări, sugestii, propuneri de teme, fotografii și filmulețe cu prietenii voștri necuvântători la adresa de e-mail: povestea@tvr.ro.

ECHIPA EDITORIALĂ :

Anca Mazilu – prezentator
Bogdan Muzgoci - prezentator
Roxana Iordache – jurnalist
Mihaela Grecu – producător
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Sursa fotografiilor: Pexels.com
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Tag-uri: dresaj, lumea necuvantatoarelor, povestea din ochii lor, TVR 1

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