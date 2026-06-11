De pe covorul roşu al Oscarurilor, în studioul TVR 1: Natalie Musteaţă şi Alexandre Singh, invitaţii lui Cătălin Ştefănescu

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Câştigătorii Oscarului 2026 pentru cel mai bun scurtmetraj vin în platoul emisiunii „Garantat 100%”. Regizoarea de origine română Natalie Musteaţă şi soţul său, regizorul Alexandre Singh, laureaţi pentru filmul ʺTwo People Exchanging Salivaʺ, sunt invitaţii lui Cătălin Ştefănescu, duminică, 14 iunie, de la ora 23.00, la TVR 1.

Cei doi regizori vorbesc despre succesul care i-a adus în atenţia întregii lumi, colaborarea lor artistică şi marile teme care îi preocupă atât ca cineaşti, cât şi ca cetăţeni ai unei lumi aflate în continuă schimbare.

Într-o conversaţie amplă şi sinceră, invitaţii rememorează momentul câştigării premiului Oscar şi explică felul în care recunoașterea internațională le-a influenţat parcursul profesional. În acelaşi timp, mărturisesc că lucrurile esenţiale au rămas neschimbate: familia, colaborarea creativă şi viaţa de zi cu zi.

„După ce am câştigat, a fost o petrecere, a doua zi am dat interviuri, iar 24 de ore mai târziu eram deja în avion spre New York, la copilul nostru. Şi în clipa în care am aterizat, am simţit că totul a revenit la normal foarte repede. Diferenţa era că fiecare dintre noi avea câte un Oscar în bagaj. Şi a fost un lucru uluitor să realizăm asta”, povestesc cei doi, evocând întoarcerea acasă după ceremonia de la Los Angeles.

Ediţia „Garantat 100%” din 14 iunie explorează universul artistic care stă la baza filmului premiat. Natalie Musteaţă şi Alexandre Singh discută temele care au inspirat povestea, relaţia dintre libertate şi empatie, locul feminismului în societatea contemporană, dar şi rolul cinematografiei într-o epocă dominată de polarizare şi conflicte ideologice.

Pentru Natalie Musteaţă, tema egalităţii este una firească: „Pentru mine, feminismul înseamnă să credem că femeile sunt egale cu bărbaţii şi că femeile ar trebui să aibă aceleaşi drepturi. Pentru mine, nu a părut niciodată o afirmaţie foarte complicată. Cred că trăim un moment foarte periculos, în care, în multe locuri unde feminismul era considerat un lucru de la sine înţeles, drepturile femeilor sunt retrase, inclusiv în Statele Unite. Şi mă bucur foarte mult că filmul nostru are o perspectivă feminină puternică.”

Povestea din spatele Oscarului este şi una a diversităţii. Natalie Musteaţă provine dintr-o familie românească, Alexandre Singh are origini indiene şi franceze, iar echipa filmului reuneşte artişti şi cineaşti din Argentina, Italia, Iran, Kosovo şi Luxemburg, o întâlnire de culturi şi perspective care, spun cei doi regizori, este una dintre sursele importante ale creativităţii lor. „Ne place că suntem un amestec de origini şi aducem un amestec de perspective. Este ceva de care suntem foarte mândri”, spune Natalie Musteaţă.

Dialogul dintre Cătălin Ştefănescu şi invitaţii săi ajunge şi la subiecte care definesc prezentul: democraţia liberală, migraţia, ascensiunea populismului, rolul comunităţilor şi transformările societăţii contemporane. Cei doi vorbesc deschis atât despre îngrijorările pe care le au privind evoluțiile din Statele Unite şi din lume, cât şi despre necesitatea apărării valorilor democratice.

„Există cu siguranţă un cinism şi o neîncredere faţă de proiectul democraţiei liberale, ceea ce este foarte regretabil”, afirmă Alexandre Singh.

Natalie Musteaţă şi Alexandre Singh explică şi cum funcţionează colaborarea lor creativă, ce provocări apar atunci când eşti simultan partener de viaţă şi colaborator artistic şi la ce proiecte lucrează după succesul de la Oscar.

O întâlnire rară cu doi dintre cei mai apreciaţi cineaşti ai momentului, în noua ediţie „Garantat 100%”, de duminică, 14 iunie, de la ora 23.00, la TVR 1.

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