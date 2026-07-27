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Angajările din sănătate vor fi deblocate

publicat: Luni, 27 Iulie 2026
 TVRINFO 

Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a adoptat un raport favorabil, cu majoritate de voturi, asupra proiectului de lege vizând reforma în domeniul sănătății, introducând un amendament decisiv care permite deblocarea angajărilor din sistemul sanitar public.

 

Inițiativa legislativă suspendă restricțiile fiscal-bugetare aplicate anterior și creează cadrul legal pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante din unitățile medicale, sub condiția încadrării în bugetele deja aprobate.

Măsura adoptată de parlamentari se aplică tuturor unităților și instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Sănătății, spitalelor administrate de autoritățile locale, precum și rețelelor sanitare proprii ale altor ministere sau instituții publice. Potrivit inițiatorilor din cadrul grupului parlamentar social-democrat, modificarea reprezintă o soluție de urgență menită să răspundă penuriei acute de personal de specialitate, situație care generează blocaje majore în funcționarea spitalelor județene, municipale și orășenești din întreaga țară.

În cadrul argumentației aduse în sprijinul amendamentului, s-a evidențiat faptul că deficitul de personal pune în pericol direct viața pacienților și împiedică asigurarea unor servicii medicale la standarde optime. Totodată, lipsa cadrelor de specialitate limitează gradul de ocupare a paturilor din unitățile spitalicești și scade performanța operațională a întregului sistem public de sănătate. În pofida unor memorandu-uri anterioare destinate deblocării a mii de posturi vacante, măsurile punctuale adoptate la nivel guvernamental au fost considerate insuficiente de către parlamentari pentru a acoperi necesarul real din unitățile medicale.

În baza noilor prevederi, procedura de ocupare a funcțiilor vacante va fi gestionată direct de fiecare minister sau unitate administrativ-teritorială care are în subordine spitale, prin înaintarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor necesare. Proiectul de modificare a legii privind reforma în domeniul sănătății a fost adoptat anterior de Senat și se află pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților, for decizional în acest caz, urmând să intre în vigoare după parcurgerea etapelor finale de vot și promulgare.

Tag-uri: angajare, deputati, Ministerul Sănătăţii, sănătate, sistem

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