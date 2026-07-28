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Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

publicat: Marţi, 28 Iulie 2026
 TVRINFO 

Prototipul noii Legi a salarizării unitare a declanșat un val de proteste masive în sectorul bugetar, culminând cu intrarea în grevă generală a angajaților din aproximativ patru sute de spitale din întreaga țară.

 

În paralel cu blocajul din domeniul sanitar, Administrația Prezidențială găzduiește marți consultări de urgență cu reprezentanții federațiilor din Educație, în încercarea de a debloca dialogul social după ce sindicatele au boicotat negocierile cu Executivul interimar și s-au solidarizat oficial cu revendicările din sistemul de sănătate.

Intrarea în grevă generală a cadrelor medicale afectează activitatea curentă din unitățile spitalicești publice, unde serviciile sunt reduse la asigurarea urgențelor și a unei treimi din activitatea obișnuită. În lipsa unui acord la discuțiile purtate anterior la nivel înalt, consultațiile, investigațiile și intervențiile chirurgicale care nu prezintă caracter de urgență sunt supuse procesului de reprogramare. Sindicaliștii din sănătate reclamă o serie de măsuri cu efect direct asupra veniturilor, subliniind reducerea și plafonarea sporurilor, ajustarea plăților pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, blocarea posturilor vacante și absența consultărilor reale în redactarea actului normativ.

Tensiunile sunt amplificate de un deficit structural cronic de personal în unitățile sanitare, estimat la zeci de mii de posturi neocupate, situație care generează o suprasolicitare extremă a angajaților existenți. În pofida tentativelor de mediere și a propunerilor avansate de ministerele de resort, reprezentanții angajaților din sănătate și învățământ solicită retragerea definitivă a proiectului actual și amânarea dezbaterilor până la instalarea unui Guvern cu atribuții depline, acuzând ajustări artificiale ale coeficienților salariali efectuate exclusiv din rațiuni de încadrare bugetară.

Urgența adoptării reformei salarizării este accentuată de riscurile financiare majore la adresa statului. Aprobarea actului normativ constituie un jalon esențial în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, de atingerea căruia depinde virarea unei tranșe de finanțare de aproximativ 770 de milioane de euro. În timp ce autoritățile caută soluții politice și legislative pentru a evita pierderea fondurilor europene, acțiunile de protest continuă în sectorul public, iar reprezentanții angajaților susțin menținerea presiunii până la garantarea protecției veniturilor și reluarea unui dialog social transparent.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

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