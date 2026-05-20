loader
Foto

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

publicat: Miercuri, 20 Mai 2026

PROMO  TVR1 

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. Urmărim, de la ora 10.00, slujbele Sfintei Liturghii şi Te Deumul închinat eroilor neamului, în direct de la Catedrala Patriarhală.

 

Creştinii ortodocşi marchează pe 21 mai una dintre cele mai importante zile din calendarul religios al acestui an, în care sunt sărbătorite atât Înălţarea Domnului, cât şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Tot acum este aniversată şi Ziua Eroilor. Cu acest prilej, TVR 1 transmite în direct, de la ora 10.00, o ediţie specială a emisiunii „Universul credinţei”. Urmărim Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Te Deum închinată eroilor neamului, în direct de la Catedrala Patriarhală, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Înălţarea Domnului, celebrată la 40 de zile după Paşte, aminteşte de momentul în care Iisus Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa Apostolilor. Sărbătoarea este cunoscută în tradiţia populară şi sub numele de Ispas şi are loc întotdeauna în joia din cea de-a şasea săptămână după Înviere.

(w882) Inaltarea-

Potrivit relatărilor biblice, înainte de Înălţare, Mântuitorul şi-a binecuvântat ucenicii, iar apoi S-a ridicat la cer, un nor ascunzându-L de privirile lor. Momentul are o puternică încărcătură spirituală, fiind asociat cu promisiunea celei de-a doua veniri a lui Hristos, vestită Apostolilor de către îngeri.

Ziua Eroilor se serbează, de asemenea, în ziua de Înălţare. În această zi, în toate bisericile din ţară şi din străinătate se face pomenirea eroilor români căzuţi de-a lungul vremii pe câmpul de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

Tot pe 21 mai sunt cinstiţi şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, consideraţi „întocmai cu Apostolii” pentru contribuţia decisivă la răspândirea creştinismului. Împăratul Constantin cel Mare a rămas în istorie drept conducătorul care a acordat libertate creştinilor prin Edictul de la Milan din anul 313 şi cel care a convocat, în 325, Primul Sinod Ecumenic de la Niceea.

(w882) Sfintii-Im

Mama sa, Sfânta Elena, este recunoscută pentru credinţa şi faptele sale de caritate. Ea este cea care a descoperit lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, pe dealul Golgotei, în timpul unui pelerinaj în Ţara Sfântă.

 

producător: Andrei Victor Dochia

Tag-uri: Andrei Victor Dochia​, Catedrala Patriarhală, Înălţarea Domnului, Patriarhie, sarbatoare, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, transmisiune directa, TVR 1, Universul credintei

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. ...

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

Fenomenul sportiv contemporan înregistrează o evoluție dinamică, devenind una dintre preocupările majore ale societății actuale, o epocă marcată ...

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

Pentru seara de joi, realizatoarea Camelia Moise ne propune o plimbare prin Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” și la Muzeul Micul ...

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

  TVRINFO     TVRINFO 

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

Sistemul administrației instituționale din cadrul Ministerului Finanțelor se confruntă cu un val extins de acțiuni de protest, declanșat de o ...

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

Preocuparea pentru menținerea unei stări optime de sănătate înregistrează o dinamică duală în rândul populației, unde tendințele pozitive de ...

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

  PROMO     TVR2 

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită să cunoaştem tradiţionala ospitalitate grecească în ediţia de miercuri, 20 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

Despre fenomenul Piaţa Universităţii, mineriade, tranziţia României la democraţie şi preţul plătit pentru aceasta vorbeşte Emil Constantinescu, ...

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

Prima filmare împreună cu oameni de ştiinţă, în apele îngheţate dinspre Polul Sud! Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în ...

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Adrian Pleşca a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. Iuliana Marciuc ne propune o ediţie In ...

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

Universitatea Craiova a cucerit titlul în Superligă cu o etapă înainte de încheierea oficială a play-off-ului, în urma unei victorii categorice, ...

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

  TVRINFO     TVRINFO 

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

Autoritățile de la București pregătesc o nouă renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, ca urmare a întârzierilor înregistrate ...

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

  PROMO     TVR1   TVRI 

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

• Momentul Alexandrei Căpitănescu a adus Televiziunea Publică pe primul loc în preferințele telespectatorilor • TVR 1 – locul #1 în topul ...

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

  EUROVISION-2026     TVR1 

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

România s-a clasat pe locul trei în elita Eurovision după 16 ani, prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Bulgaria a câștigat trofeul ...

Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

Duminică, 17 mai, de la ora 17:00, TVR Cultural difuzează o nouă ediție a emisiunii Omul și timpul, având ca temă una dintre cele mai sensibile ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate