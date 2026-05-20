„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

Creştinii ortodocşi marchează pe 21 mai una dintre cele mai importante zile din calendarul religios al acestui an, în care sunt sărbătorite atât Înălţarea Domnului, cât şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Tot acum este aniversată şi Ziua Eroilor. Cu acest prilej, TVR 1 transmite în direct, de la ora 10.00, o ediţie specială a emisiunii „Universul credinţei”. Urmărim Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Te Deum închinată eroilor neamului, în direct de la Catedrala Patriarhală, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Înălţarea Domnului, celebrată la 40 de zile după Paşte, aminteşte de momentul în care Iisus Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa Apostolilor. Sărbătoarea este cunoscută în tradiţia populară şi sub numele de Ispas şi are loc întotdeauna în joia din cea de-a şasea săptămână după Înviere.

Potrivit relatărilor biblice, înainte de Înălţare, Mântuitorul şi-a binecuvântat ucenicii, iar apoi S-a ridicat la cer, un nor ascunzându-L de privirile lor. Momentul are o puternică încărcătură spirituală, fiind asociat cu promisiunea celei de-a doua veniri a lui Hristos, vestită Apostolilor de către îngeri.

Ziua Eroilor se serbează, de asemenea, în ziua de Înălţare. În această zi, în toate bisericile din ţară şi din străinătate se face pomenirea eroilor români căzuţi de-a lungul vremii pe câmpul de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

Tot pe 21 mai sunt cinstiţi şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, consideraţi „întocmai cu Apostolii” pentru contribuţia decisivă la răspândirea creştinismului. Împăratul Constantin cel Mare a rămas în istorie drept conducătorul care a acordat libertate creştinilor prin Edictul de la Milan din anul 313 şi cel care a convocat, în 325, Primul Sinod Ecumenic de la Niceea.

Mama sa, Sfânta Elena, este recunoscută pentru credinţa şi faptele sale de caritate. Ea este cea care a descoperit lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, pe dealul Golgotei, în timpul unui pelerinaj în Ţara Sfântă.

producător: Andrei Victor Dochia