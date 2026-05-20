loader
Foto

Galerie foto

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

publicat: Miercuri, 20 Mai 2026

PROMO  TVR2 

Fiecare săptămână la “Drag de România mea!” înseamnă diversitate, emoții, cântece, povești, o întreagă colecție de frumos și de momente care să rămână în sufletele celor care urmăresc acest show de 16 sezoane, adică de opt ani neîntrerupți.

 

Sâmbătă, de la ora 20.00 și duminică, de la ora 15.00, la TVR 2 vă propunem o ediție cu muzică adusă de peste Prut.

Patru artiste de colecție, cu voci și stiluri diferite, vin să ofere o parte din sufletul și din arta lor.

Este o interpretă îndrăgită şi moderatoare de emisiuni iubite de public.

(w882)

Elena Javelea ne poartă în lumea sa muzicală cu un cântec dedicat mamei şi cu cele mai cunoscute şlagăre.

Este artistă emerită a Republicii Moldova, cântă la acordeon, la pian şi la cobză şi a fost prima femeie gondolier din Veneţia.

Violeta Botezatu ne demonstrează că este o artistă polivalentă, cu un talent excepţional.

(w882)

De-a lungul carierei de peste 20 de ani, a colaborat cu Ian Raiburg, Anatol Dumitraş, Gheorghe Urschi şi Ion Lincovschi şi a câştigat numeroase premii la festivaluri şi concursuri.

Mariana Mihăilă încântă cu cele mai apreciate piese atât în Basarabia, cât și în România.

(w882)

Vedetă incontestabilă, cu succes internațional, reprezentantă a Republicii Moldova la Concursul Eurovision în 2006 și în 2021, Natalia Gordienko ne aduce piese noi și un duet memorabil împreună cu Paul Surugiu-Fuego.

(w882)

Paul Surugiu-Fuego are și el daruri muzicale, alături de trupa Supermarket si de baletul condus de Florin Mariş.

 

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 09:50 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 04:00

 

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

Fiecare săptămână la “Drag de România mea!” înseamnă diversitate, emoții, cântece, povești, o întreagă colecție de frumos și de momente care să ...

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. ...

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

Fenomenul sportiv contemporan înregistrează o evoluție dinamică, devenind una dintre preocupările majore ale societății actuale, o epocă marcată ...

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

Pentru seara de joi, realizatoarea Camelia Moise ne propune o plimbare prin Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” și la Muzeul Micul ...

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

  TVRINFO     TVRINFO 

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

Sistemul administrației instituționale din cadrul Ministerului Finanțelor se confruntă cu un val extins de acțiuni de protest, declanșat de o ...

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

Preocuparea pentru menținerea unei stări optime de sănătate înregistrează o dinamică duală în rândul populației, unde tendințele pozitive de ...

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

  PROMO     TVR2 

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită să cunoaştem tradiţionala ospitalitate grecească în ediţia de miercuri, 20 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

Despre fenomenul Piaţa Universităţii, mineriade, tranziţia României la democraţie şi preţul plătit pentru aceasta vorbeşte Emil Constantinescu, ...

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

Prima filmare împreună cu oameni de ştiinţă, în apele îngheţate dinspre Polul Sud! Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în ...

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Adrian Pleşca a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. Iuliana Marciuc ne propune o ediţie In ...

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal

Universitatea Craiova a cucerit titlul în Superligă cu o etapă înainte de încheierea oficială a play-off-ului, în urma unei victorii categorice, ...

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

  TVRINFO     TVRINFO 

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

Autoritățile de la București pregătesc o nouă renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, ca urmare a întârzierilor înregistrate ...

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

  PROMO     TVR1   TVRI 

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

• Momentul Alexandrei Căpitănescu a adus Televiziunea Publică pe primul loc în preferințele telespectatorilor • TVR 1 – locul #1 în topul ...

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

  EUROVISION-2026     TVR1 

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

România s-a clasat pe locul trei în elita Eurovision după 16 ani, prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Bulgaria a câștigat trofeul ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate