Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

TVRINFO

Planul de relansare economică, obiectiv important al strategiei actuale de guvernare, a intrat într-o etapă decisivă de consultare prin dezbaterea sa în cadrul Consiliului Național Tripartit.

Acest dialog esențial pune față în față reprezentanții Executivului cu cei ai sindicatelor și patronatelor, într-un efort de a stabili calendarul exact de implementare a măsurilor menite să impulsioneze capitalul românesc și să atragă noi investiții străine.

Proiectul, care a luat naștere din inițiativa PSD și a fost rafinat ulterior de cabinetul condus de Ilie Bolojan, reprezintă un mix complex de ajutoare de stat, facilități fiscale și stimulente directe pentru dezvoltare. Ambiția acestui demers este reflectată și de efortul financiar considerabil, impactul bugetar fiind estimat la aproximativ 2,2 miliarde de lei chiar din primul an de aplicare.

O componentă esențială a acestui plan, care a trecut deja de prima lectură în ședința de Guvern, vizează sursa de finanțare a acestor măsuri. Autoritățile mizează pe o restructurare a aparatului public, astfel încât fondurile necesare redresării economice să provină preponderent din reduceri drastice ale cheltuielilor administrative. Prin această abordare, Guvernul încearcă să echilibreze nevoia de sprijin pentru mediul de afaceri cu rigoarea fiscală impusă de contextul economic actual.

