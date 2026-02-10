loader
Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

publicat: Marţi, 10 Februarie 2026

În săriturile cu schiurile, totul se decide într-o fracțiune de secundă. Dar în spatele fiecărui zbor stau ani întregi de muncă, disciplină și sacrificii tăcute.

 

Pentru sportivul Daniel Andrei Cacina, drumul până la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 nu a fost despre un singur concurs sau o singură săritură reușită, ci despre un proces lung, construit cu răbdare și atenție la fiecare detaliu.

„Pregătirea a fost una complexă și de lungă durată, axată atât pe componenta fizică, cât și pe cea mentală”, explică sportivul. Antrenamentele nu au însemnat doar forță și tehnică, ci și capacitatea de a reproduce presiunea competiției: „am pus accent pe constanță, pe corectarea detaliilor tehnice și pe simularea condițiilor de concurs”.

Într-un sport în care performanța este imposibil de atins în solitudine, Daniel Cacina vorbește cu respect despre oamenii care au făcut parte din acest parcurs. „Cel mai mult la antrenamente a contat echipa compusă din Adrian Comănescu și Florin Spulber, fără de care nu am fi ajuns aici”, spune el, adăugând și un gând special pentru cei care au contribuit din umbră: „le mulțumesc că au fost alături de mine, dar și staff-ului tehnic, Mitrofan Sorin, care din păcate nu face parte din echipa trimisă la JO”.

Momentul concursului este însă o confruntare directă cu sinele. În vârful trambulinei, motivația vine din interior, dar și dintr-o responsabilitate care apasă greu și frumos în același timp. „Mă motivează dorința de autodepășire și responsabilitatea de a reprezenta România”, mărturisește Cacina. „Gândul că munca mea inspiră alți oameni și că port tricolorul pe cea mai mare scenă sportivă din lume îmi dă un plus de energie”.

„Să fie disciplinați, să își respecte antrenorii și să nu uite niciodată de ce au început”

Pentru tinerii care îl privesc ca pe un model, mesajul său este direct și onest, lipsit de promisiuni facile. „Să creadă în visul lor și să nu renunțe, indiferent de obstacole”, transmite sportivul. El vorbește deschis despre prețul performanței: „performanța vine cu multă muncă, răbdare și sacrificii, dar satisfacția este imensă”. Iar valorile care susțin orice carieră solidă rămân esențiale: „Să fie disciplinați, să își respecte antrenorii și să nu uite niciodată de ce au început”.

Povestea lui Daniel Cacina este povestea unui sportiv care știe că zborul nu începe în aer, ci mult înainte, pe pământ, în fiecare antrenament dus până la capăt. La Milano–Cortina 2026, fiecare săritură va purta nu doar tehnică și curaj, ci și greutatea unui vis construit pas cu pas, pentru România.

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

Televiziunea Română pregătește o adevărată sărbătoare a sportului alb pentru telespectatorii din întreaga țară. În perioada 6–22 februarie 2026, pasionații sporturilor de iarnă pot urmări cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

