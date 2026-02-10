loader
George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

publicat: Marţi, 10 Februarie 2026

Pentru George Razvan Buta, biatlonul nu a început ca o promisiune de medalie sau ca un obiectiv olimpic. A început firesc, aproape inocent, „ca o joacă”, când sportul era mai degrabă o descoperire decât o alegere definitivă.

 

„Totul a început în jurul vârstei de 5–6 ani, dar a fost ca o joacă până în jurul vârstei de 17 ani”, povestește biatlonistul român. Primele concursuri la copii și cadeți au fost pași mici, fără presiune, fără calcule. Momentul care avea să schimbe direcția a venit însă odată cu adolescența și cu o competiție care l-a pus față în față cu adevăratul nivel al sportului de performanță.

„Am participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European la schi fond. După acest eveniment, am participat și la concursuri de biatlon interne, unde am avut rezultate destul de bune chiar dacă nu făceam pregătire specifică pentru un biatlonist”, își amintește George Buta.

Rezultatele au vorbit pentru el. În 2012 a fost selectat pentru Centrul Olimpic de Biatlon, iar doar un an mai târziu a confirmat că alegerea fusese una corectă: „după doar un an, în 2013, am obținut locul 5 la campionatul european de biatlon juniori”.

Astăzi, rutina unui sportiv de elită înseamnă disciplină totală și zile construite în jurul antrenamentului. George Buta se pregătește cel mai des la Cheile Grădiștei, aproape de casa sa din Brașov, dar departe de ideea de confort. „E destul de încărcată, depinde foarte mult de perioada în care mă aflu. De cele mai multe ori efectuez două antrenamente pe zi, iar acest aspect îmi ocupă toată ziua”, spune el, ca și cum acesta ar fi cel mai firesc lucru din lume.

„Este un sport frumos și, dacă aș da anii înapoi, aș schimba câteva lucruri în cariera mea de sportiv, dar nu aș schimba sportul”.

Cel mai important reper al carierei sale rămâne un moment de vârf care a confirmat ani întregi de muncă: „Locul 1 de la Campionatul Mondial de Schi Role din 2021”. Dar dincolo de podiumuri și clasamente, motivația vine dintr-un loc mult mai personal. „Cel mai mult mă motivează dorința de a-mi demonstra mie că pot mai mult”, mărturisește sportivul.

Într-un sport individual, unde fiecare secundă și fiecare foc contează, sprijinul din afara competiției devine esențial. „Este foarte importantă susținerea familiei, consider că asta face diferența într-o cursă foarte bună sau proastă, chiar dacă din punct de vedere fizic ești 100%”, explică George Buta. Rolul antrenorului este la fel de decisiv: „are rolul lui de a-ți transmite anumite informații valoroase înainte de cursă sau de a te încuraja chiar dacă el vede și simte că nu ești 100%”.

Pentru tinerii care privesc biatlonul ca pe un posibil drum, mesajul său este sincer și lipsit de iluzii false: „este un sport greu, în care trebuie să fii consecvent, pentru că în mare parte e un sport individual în care nu te poți baza pe nimeni și culegi exact ceea ce semeni”. Dar tocmai această duritate îi dă și frumusețea. „Este un sport frumos și, dacă aș da anii înapoi, aș schimba câteva lucruri în cariera mea de sportiv, dar nu aș schimba sportul”.

Povestea lui George Buta nu este doar despre rezultate, ci despre răbdare, asumare și curajul de a merge mai departe chiar și pe un drum solitar. Un parcurs construit pas cu pas, din joaca unui copil până la maturitatea unui sportiv care știe exact ce înseamnă să îți porți visul pe schiuri, cursă după cursă.

Credit foto: COSR

 

