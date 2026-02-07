loader
Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

publicat: Joi, 05 Februarie 2026
Emisiunea Info EDU aduce la aceeași masă toate vocile relevante ale sistemului, de la experți și specialiști în politici educaționale, până la profesori, reprezentanți ai sindicatelor și ai sectorului neguvernamental.

 

Societatea își caută reperele, iar educația a reprezentat întotdeauna fundamentul pe care se construiește viitorul.

„Info EDU” își propune să fie spațiul unde acest fundament este analizat cu rigoare și onestitate și aduce la aceeași masă vocile relevante ale sistemului, atât experți și specialiști în politici educaționale, cât și profesori, reprezentanți ai sindicatelor și ai sectorului neguvernamental. Mai mult decât atât, vocea elevilor primește aici rezonanța cuvenită, transformând emisiunea într-un dialog real între generații și între cei care decid și cei care trăiesc direct efectele acestor decizii.

Emisiunea pune sub lupă vulnerabilitățile cronice ale sistemului de învățământ, pornind de la realitatea dură a subfinanțării care frânează modernizarea necesară.

Sunt dezbătute teme precum criza de personal didactic și inechitățile profunde care transformă educația de calitate într-un privilegiu dependent de zona geografică, dar și așteptările cadrelor didactice pentru 2026, mai ales că actualul an școlar a debutat deja sub povara unor limitări financiare severe,

„Info EDU” îi pune, în egală măsură, în lumină și pe acei „arhitecți ai schimbării” care refuză să se lase învinși de sistem. Fie că este vorba despre profesori care revoluționează predarea la clasă, directori care transformă școlile în comunități moderne sau elevi și ONG-uri care inițiază proiecte de impact în orașele lor, acești oameni sunt dovada că progresul este posibil. Emisiunea devine astfel locul unde bunele practici se întâlnesc cu viziunea, oferind telespectatorilor nu doar o analiză critică, ci și inspirația necesară pentru a crede din nou în puterea transformatoare a școlii românești.

 

Puteți urmări emisiunea Info EDU duminica, de la ora 13:00 la TVR INFO.

Moderator Diana Dumitrașcu

06 Februarie, 22:00

Superliga, etapa a 26-a: Rapid – Petrolul 1-1, surpriză în Giulești

06 Februarie, 20:48

SUA anunță noi sancțiuni pentru Iran, deși ministrul de externe de la Teheran se declarase optimist după negocierile din Oman

06 Februarie, 20:15

Viceprimarul Adrian Cocoş exercită atribuţiile de primar la Sectorul 3, în locul lui Robert Negoiţă, aflat sub control judiciar

06 Februarie, 19:46

Românii au donat pentru ucrainenii care tremură de frig în case, în cadrul campaniei „Generatoare de Speranţă”. O echipă a TVR va merge la Kiev cu noi ajutoare

