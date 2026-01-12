loader
Foto

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026
 TVRINFO 

România face un pas strategic către o nouă formulă de consolidare a rezervei armatei, odată cu promulgarea legii privind stagiul militar voluntar de către președintele Nicușor Dan.

 

Actul normativ deschide porțile unităților militare pentru tinerii care doresc să experimenteze rigoarea și disciplina instrucției, fără a transforma acest parcurs într-o carieră pe viață.

Proiectul vizează atât bărbații, cât și femeile cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, oferindu-le posibilitatea de a parcurge un stagiu de pregătire intensă cu o durată de maximum patru luni. Pe parcursul acestui program, voluntarii nu doar că vor asimila cunoștințe tactice, dar vor beneficia și de un pachet complet de sprijin din partea statului: indemnizație lunară, cazare, hrană, asistență medicală și echipamentul necesar.

Motivația participării este dublată și de o componentă financiară semnificativă la finalul stagiului. Cei care duc la bun sfârșit programul de patru luni vor încasa o sumă de aproximativ 27.000 de lei, contravaloarea a trei salarii medii brute pe economie. Această primă marchează finalizarea cu succes a pregătirii și intrarea lor oficială în rândurile rezervei operaționale a armatei române.

Dincolo de beneficiile imediate, legea clarifică rolul acestor voluntari în arhitectura de securitate a țării. Odată instruiți, aceștia vor fi luați în evidența centrelor militare cu statutul de soldat sau gradat voluntar în termen. În eventualitatea instituirii stării de urgență, de asediu sau a mobilizării, acești rezerviști vor constitui o resursă vitală, urmând a fi concentrați pentru a răspunde nevoilor de apărare și securitate națională, conform cadrului legal actual.

Tag-uri: legea stagiului militar voluntar, Nicusor Dan, stagiu militar, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

12 Ianuarie, 09:14

Surse: Rinichii lui Ramzan Kadîrov au cedat, iar Kremlinul caută un nou lider pentru Republica Cecenă

12 Ianuarie, 08:41

Un camion a intrat cu mașina în mulțime la Los Angeles, la o manifestație împotriva guvernului iranian

12 Ianuarie, 08:00

Trump: Armata analizează situația din Iran și luăm în considerare opțiuni foarte puternice

12 Ianuarie, 07:10

EXCLUSIV Ministrul Justiției, la TVR Info, despre acuzația că și-a plagiat teza de doctorat: Am respectat standardele în conformitate cu legislația de la acel moment

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

Naționala de polo a României a început aventura europeană cu o victorie entuziasmantă, reușind să se impună clar în Grupa D a Europeanului de la ...

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

România face un pas strategic către o nouă formulă de consolidare a rezervei armatei, odată cu promulgarea legii privind stagiul militar voluntar ...

Un western clasic revine pe micile ecrane: „Întoarcerea celor şapte magnifici”

  FILM     TVR1 

Un western clasic revine pe micile ecrane: „Întoarcerea celor şapte magnifici”

Confruntările dramatice, lupta pentru dreptate şi aventurile celor „Șapte magnifici” nu se opresc! Cu Yul Brynner din nou în rolul emblematic al ...

Colaborare sau rezistență? „Servitorii”, o dramă despre preoți în regimul comunist

  FILM     TVRCULTURAL 

Colaborare sau rezistență? „Servitorii”, o dramă despre preoți în regimul comunist

Despre colaborarea preoților cu regimul comunist, o dramă inspirată de poveștile reale ale unor preoți din Cehoslovacia comunistă puși în fața ...

O călătorie prin tradițiile românești: Festivalul „Ioan Macrea”, prezentat de Iuliana Tudor

  PROMO     TVR1   TVRI 

O călătorie prin tradițiile românești: Festivalul „Ioan Macrea”, prezentat de Iuliana Tudor

Iuliana Tudor este gazda Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, evenimentul care transformă, an de an, orașul Sibiu în capitala ...

Lumea diplomatică, din culisele relațiilor internaționale

  TVRINFO     TVRINFO 

Lumea diplomatică, din culisele relațiilor internaționale

Emisiunea „Lumea diplomatică”, difuzată de TVR INFO, oferă telespectatorilor o privire rară și valoroasă în lumea complexă a diplomației

Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, în direct la TVR Sport

Naționala României, gata de lupta! Tricolorii vizează clasarea între primele 8 echipe ale Europei. Toate meciurile României vor fi transmise în ...

„Rob Roy

  FILM     TVR1 

„Rob Roy", un film premiat şi aclamat de critici, la TVR 1

Poveste despre onoare, curaj şi supravieţuire, într-o distribuţie de excepţie! O dramă spectaculoasă, filmată pe fundalul sălbatic al Scoției ...

Dr. Ana Giurgiuca, președinta Asociației Române de Psihiatrie: Psihoterapia nu este un moft. Depresia și anxietatea se ameliorează cu ajutorul acestei metode

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Dr. Ana Giurgiuca, președinta Asociației Române de Psihiatrie: Psihoterapia nu este un moft. Depresia și anxietatea se ameliorează cu ajutorul acestei metode

Sănătatea mintală este puternic influențată de condițiile sociale și politice. Când 66 la sută dintre români spun că țara merge într-o direcție ...

Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

  TVRINFO     TVRINFO 

Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

Președintele Nicușor Dan a reprezentat Romania la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, care s-a desfășurat la palatul ...

Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

Un om fără bunuri, fără serviciu şi fără compromisuri, declarat „parazit social” de regimul comunist, dar urmat cu devoţiune de cei care vedeau ...

Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

Începutul de an aduce la TVR 1 ediții speciale și transmisiuni dedicate marilor sărbători creștine, în cadrul emisiunii „Universul credinței”. Pe ...

Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

Cu un titlu inspirat de un binecunoscut joc de societate, „Marocco" explorează consecințele lipsei de încredere în cei apropiați. Asemenea ...

Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

Un destin spectaculos, o voce inconfundabilă și o personalitate care a fascinat generații întregi sunt explorate în documentarul „Frank Sinatra – ...

Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

6 echipe, 15 meciuri, Berceni Arena și TVR Sport. După mulți ani de aşteptare, hocheiul internațional s-a întors în Capitală, la Patinoarul ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate