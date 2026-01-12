Legea stagiului militar voluntar, promulgată

TVRINFO

România face un pas strategic către o nouă formulă de consolidare a rezervei armatei, odată cu promulgarea legii privind stagiul militar voluntar de către președintele Nicușor Dan.

Actul normativ deschide porțile unităților militare pentru tinerii care doresc să experimenteze rigoarea și disciplina instrucției, fără a transforma acest parcurs într-o carieră pe viață.

Proiectul vizează atât bărbații, cât și femeile cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, oferindu-le posibilitatea de a parcurge un stagiu de pregătire intensă cu o durată de maximum patru luni. Pe parcursul acestui program, voluntarii nu doar că vor asimila cunoștințe tactice, dar vor beneficia și de un pachet complet de sprijin din partea statului: indemnizație lunară, cazare, hrană, asistență medicală și echipamentul necesar.

Motivația participării este dublată și de o componentă financiară semnificativă la finalul stagiului. Cei care duc la bun sfârșit programul de patru luni vor încasa o sumă de aproximativ 27.000 de lei, contravaloarea a trei salarii medii brute pe economie. Această primă marchează finalizarea cu succes a pregătirii și intrarea lor oficială în rândurile rezervei operaționale a armatei române.

Dincolo de beneficiile imediate, legea clarifică rolul acestor voluntari în arhitectura de securitate a țării. Odată instruiți, aceștia vor fi luați în evidența centrelor militare cu statutul de soldat sau gradat voluntar în termen. În eventualitatea instituirii stării de urgență, de asediu sau a mobilizării, acești rezerviști vor constitui o resursă vitală, urmând a fi concentrați pentru a răspunde nevoilor de apărare și securitate națională, conform cadrului legal actual.