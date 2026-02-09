Din pasiune pentru sport: Paul Pepene la a cincea Olimpiadă

TVRSPORT JO MILANO CORTINA 2026 TVR1 TVRSPORT

Din Brașov la Milano-Cortina 2026, un drum lung presărat cu sacrificii și singura medalie de aur din istoria României la schi fond la un Campionat Mondial

Pentru un sportiv, Jocurile Olimpice de iarnă nu se măsoară doar în kilometri pe schiuri sau în ore de antrenament, ci și în perseverență, pasiune și momente de răscruce care-l definesc. Paul Constantin Pepene, sportiv la schi fond care reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026, a început acest drum de la vârsta de 10 ani, când a pășit timid în lumea biatlonului, doar din joacă și curiozitate.

„Am început să practic sportul, în glumă, la vârsta de 10 ani. Acum am ajuns în fața celei de-a cincea participări la o ediție de Jocuri Olimpice”, povestește Pepene. „E o performanță realizată cu multă muncă și pasiune. Fără pasiune nu faci nimic.”





Brașovean de origine, Paul Pepene și-a descoperit chemarea pentru schiul fond după ce a fost selectat în lotul național și a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Monthey, în 2005. De atunci, cariera sa a fost o succesiune de momente de excelență: în 2010, la 22 de ani, a cucerit prima medalie de aur din istoria României la Campionatele Mondiale U23, la proba de 30 km urmărire – o performanță care a consacrat un sport pe care România îl practica discret, dar cu pasiune.

De-a lungul anilor, Paul Pepene a continuat să adune rezultate și în sezonul de vară, la schi pe role. A obținut medalia de argint în 2013, la Campionatul Mondial Role Clasic, în proba de 11 km, și din nou argintul în 2021, la 15 km mass-start.

Cariera sa a fost marcată și de onoarea de a fi purtătorul de drapel al României la două ediții olimpice: Beijing 2022 și Milano-Cortina 2026, alături de sportive de excepție precum Raluca Nicoleta Strămăturaru și Daniela Toth.

„La un calcul în mare, cred că am ajuns la 3-400 de mii de kilometri pe skiuri sau în alergare”, spune Paul Pepene, zâmbind. „Nu cred că voi mai concura la o altă ediție. Câte cercuri sunt? 5! Îmi doresc ca la Milano să fiu puternic și în formă, să pot da tot ce am mai bun. Îmi doresc să vină din spate alți sportivi de valoare.”

Deși privește cu mândrie la performanțele sale, Pepene rămâne ancorat în realitate și în valorile care i-au construit cariera: pasiunea pentru sport, perseverența și dorința de a lăsa o moștenire tinerilor. „Rămân până acum cu singura medalie de aur din istoria României la schi fond la un Campionat Mondial. Se întâmpla în urmă cu 16 ani, la Mondialul de Tineret”, mărturisește el.

La 38 de ani, Paul Pepene intră în competiție cu aceeași determinare ca în primele zile de antrenament de la Brașov, hotărât să lase pe pistă tot ce a construit într-o viață dedicată schiului fond. Drumul său spre Milano–Cortina este mai mult decât o cursă: este o lecție despre performanță autentică, care inspiră orice tânăr care visează să ajungă pe podiumul olimpic.

Credit foto: COSR/Team România/Cristian Nistor

