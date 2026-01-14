loader
Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Un raport recent publicat în Franța, fundamentat pe cinci ani de cercetări și analiza a peste 1.000 de studii internaționale, confirmă legătura directă între utilizarea platformelor sociale și degradarea sănătății mintale a adolescenților.

 

Documentul elaborat de agenția ANSES documentează creșterea cazurilor de depresie, anxietate și tulburări de somn în rândul tinerilor.

Urmând exemplul Australiei, Franța pregătește restricții severe pentru utilizatorii sub 15 ani. Strategia nu vizează doar interdicția de vârstă, ci impune schimbarea modului în care aplicațiile sunt construite. Autoritățile franceze solicită eliminarea funcțiilor care creează dependență, precum „scroll-ul infinit” sau notificările persuasive, și interzicerea algoritmilor care promovează conținut periculos legat de diete extreme sau automutilare.

Studiul subliniază un impact diferențiat pe gen, fetele fiind cele mai expuse riscurilor. Expunerea la standarde de frumusețe nerealiste, modificate prin filtre, afectează stima de sine și alimentează tulburările de alimentație. Totodată, utilizarea prelungită a ecranelor — între două și cinci ore zilnic — sacrifică orele de somn necesare dezvoltării cerebrale, fenomen care se traduce prin irascibilitate și scăderea capacității de concentrare la școală.

În timp ce state precum Franța și Australia adoptă bătălii legislative pentru „majoratul digital”, în România smartphone-ul rămâne adesea principala modalitate de supraveghere a minorilor. Deși tinerii români sunt printre cei mai activi utilizatori din regiune, lipsa unor legi de protecție și nivelul scăzut de alfabetizare digitală îi lasă expuși hărțuirii online și mecanismelor de exploatare ale platformelor.

Raportul ANSES avertizează și asupra rolului Inteligenței Artificiale, care poate accelera pierderea gândirii critice și poate genera stereotipuri periculoase. Concluzia experților este clară: protejarea minorilor necesită o intervenție statală fermă pentru ca sănătatea mintală să nu mai fie subordonată algoritmilor de marketing. Până la o eventuală legiferare la București, responsabilitatea stabilirii limitelor revine, în principal, părinților.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

14 Ianuarie, 10:08

Olaf Scholz: Putin decisese să lanseze războiul contra Ucrainei cu mult înainte de începerea invaziei

14 Ianuarie, 09:48

INS: Populaţia rezidentă României a scăzut la 19,043 milioane. Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit

14 Ianuarie, 09:46

Cel puțin 22 de persoane au murit și zeci au fost rănite după ce o macara s-a prăbușit peste un tren în Thailanda

14 Ianuarie, 09:27

Trei angajaţi ai MAI au fost răniți într-o explozie produsă într-o anexă a Poliţiei Rutiere Lugoj

