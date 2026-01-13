Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

TVRINFO

România se află în fața unui moment de cotitură socială și legislativă, odată cu depunerea în Parlament a unui proiect de lege care vizează legalizarea și reglementarea serviciilor sexuale contra cost.

Inițiativa, asumată de deputatul PNL Ion Iordache și susținută de un grup de parlamentari PNL și PSD, propune o trecere de la ignorarea fenomenului la controlul său riguros.

Miza declarată a inițiatorilor este scoaterea industriei sexului din „zona gri” a economiei subterane și transformarea ei într-o activitate reglementată sub forma Persoanelor Fizice Autorizate (PFA). Conform proiectului, lucrătorii sexuali ar urma să plătească taxe, impozite și contribuții sociale, având în schimb acces la protecție juridică și medicală. Inițiatorii argumentează că statul trebuie să recunoască o realitate de facto, care în prezent funcționează fără niciun control sanitar și alimentează rețelele de trafic de persoane. Fiscalizarea ar putea aduce beneficii majore bugetului public, luând exemplul Germaniei, unde industria este evaluată la 14 miliarde de euro, sau al Olandei și Austriei, unde taxele locale finanțează bugetele municipale.

De cealaltă parte a baricadei, Biserica Ortodoxă Română a reacționat virulent, respingând categoric orice formă de reglementare a prostituției. Într-un comunicat oficial, Patriarhia Română a catalogat inițiativa drept o „formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc”, incompatibilă cu demnitatea ființei umane.

Biserica avertizează că legalizarea nu va vindeca rănile sociale, ci va degrada moral societatea, transformând „templul Duhului Sfânt” într-o marfă. Reprezentanții BOR reamintesc că România este semnatară a convențiilor internaționale ONU care obligă statele să interzică prostituția organizată și subliniază că legiferarea ar putea, paradoxal, să ofere un paravan legal pentru extinderea traficului de persoane.