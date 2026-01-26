Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

Procesul de consultare a magistraților inițiat de președintele Nicușor Dan intră într-o etapă decisivă, accentul fiind pus în prezent pe identificarea unei soluții informatice care să garanteze anonimatul și protecția identității participanților.

Această inițiativă, apărută ca răspuns la semnalele de alarmă privind vulnerabilitățile din sistemul judiciar și pe fondul presiunii publice, vizează obținerea unei legitimități sporite pentru viitoarele reforme legislative. În timp ce unii reprezentanți ai sistemului văd în acest referendum intern un instrument necesar pentru modificarea modului de alegere și revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, alții rămân sceptici, subliniind că adevărata schimbare depinde de inițiativele concrete ale Ministerului Justiției și ale Parlamentului.

Dincolo de aspectele tehnice ale votului, discuțiile actuale scot la lumină necesitatea unor măsuri radicale pentru a preveni tergiversarea dosarelor de mare corupție prin strategii precum schimbarea repetată a judecătorilor. Magistrații avertizează că simpla consultare va rămâne fără efect dacă nu va fi însoțită de o reformă a mentalităților și de o responsabilizare reală a celor care permit prescrierea faptelor sau sustragerea inculpaților de la justiție. Astfel, demersul prezidențial este privit ca un punct de plecare pentru o transformare structurală menită să redea încrederea în actul de justiție și să asigure o protecție eficientă a intereselor publice în fața impunității.

